रामोजी राव यांना आदरांजली वाहण्यासाठी आज '3K वॉकथॉन'; सर्वांनी सहभागी होण्याचे मार्गदर्शी एमडी शैलजा किरण यांचे आवाहन
मार्गदर्शी संस्थापक रामोजी राव यांना आदरांजली म्हणून आज सकाळी नेकलेस रोडवर 3 किलोमीटर वॉकॅथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे.
Published : November 15, 2026 at 7:22 AM IST
हैदराबाद : रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संस्थापक दिवंगत रामोजी राव यांच्या जयंतीनिमित्त (16 नोव्हेंबर) आज (रविवार, 15 नोव्हेंबर) त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी मार्गदर्शीतर्फे '3K ट्रिब्यूट वॉकथॉन'चे (3K Tribute Walkathon) आयोजन करण्यात आले आहे. हैदराबाद येथील नेकलेस रोडवरील जलविहार येथून सकाळी 7 वाजता या वॉकथॉनची सुरुवात झाली आहे.
सर्व जिल्ह्यांमध्ये आयोजन
या संदर्भात माहिती देताना मार्गदर्शी चिट फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) शैलजा किरण म्हणाल्या, "रामोजी राव यांच्या जयंतीनिमित्त संस्थेचे कर्मचारी आणि चाहत्यांसह मिळून आम्ही 3K ट्रिब्यूट वॉकथॉन आयोजित करत आहोत. हैदराबादच्या जलविहारसह तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. रामोजी राव यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या आणि त्यांचे चाहते असलेल्या प्रत्येकाने या वॉकथॉनमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे"
'रामोजी एक्सलन्स' राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळा
रामोजी राव हे एक महान व्यक्तिमत्व होते, ज्यांनी आपले जीवन देशाच्या प्रगतीसाठी आणि लोकांच्या उन्नतीसाठी समर्पित केले. समाजाला परत देणे हेच खरे यश आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. इतरांना प्रेरणा देणे, संधी निर्माण करणे आणि प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे आदर्श होते. देशाची प्रगती आणि जनतेच्या कल्याणासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित करणाऱ्या रामोजी राव यांची 'शिस्त, संकल्प आणि देशसेवा' ही त्रिसूत्री पुढील अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. याच विचारांचा सन्मान करत उद्या, 16 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे 'रामोजी एक्सलन्स' (Ramoji Excellence) राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती शैलजा किरण यांनी दिली.
पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवसेवा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, कला व संस्कृती, महिला सक्षमीकरण आणि युथ आयकॉन यांसारख्या विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 9 व्यक्तींना या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी हा सोहळा रामोजी फिल्म सिटीमध्ये पार पडला होता.