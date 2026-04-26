मान सरकारने हरभजन सिंग यांची सुरक्षा काढली अन् केंद्राने CRPF जवान केले तैनात

जालंधरच्या 'छोटी बारादरी' भागात असलेल्या माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंग यांच्या निवासस्थानी पंजाब पोलिसांचे सुरक्षा कर्मचारी तैनात होते. ते काढून टाकण्यात आलेत.

Harbhajan Singh security
मान सरकारने हरभजन सिंग यांची सुरक्षा काढली (Source- ETV Bharat)
Published : April 26, 2026 at 4:47 PM IST

नवी दिल्ली: पंजाब पोलिसांनी राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंग यांना पुरवण्यात आलेले सुरक्षा कवच काढून घेतलंय. दरम्यान, केंद्र सरकारने आता त्यांच्या निवासस्थानाबाहेरील सुरक्षा व्यवस्था कडक केली असून, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (CRPF) जवान तिथे तैनात केलेत. महत्त्वाचे म्हणजे हरभजन सिंग हे त्या सात खासदारांपैकी एक आहेत, ज्यामध्ये राघव चढ्ढा यांचाही समावेश आहे. ज्यांनी 'आम आदमी पार्टी' (AAP) सोडून भारतीय जनता पक्षात (BJP) प्रवेश केलाय. मिळालेल्या माहितीनुसार, हरभजन सिंग यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले 9 ते 10 पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पथक शनिवारी काढून घेण्यात आले. यापूर्वी जालंधरच्या 'छोटी बारादरी' भागात असलेल्या माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंग यांच्या निवासस्थानी पंजाब पोलिसांचे सुरक्षा कर्मचारी तैनात होते.

भिंतींवर 'गद्दार' हा शब्द स्प्रे पेंटने लिहिला होता : याउलट रविवारी हरभजन सिंग यांच्या निवासस्थानाबाहेर CRPF चे जवान तैनात करण्यात आले. शनिवारी 'आम आदमी पार्टी'च्या (AAP) कार्यकर्त्यांनी हरभजन सिंग, अशोक मित्तल आणि राजिंदर गुप्ता यांच्या घरांबाहेर निदर्शने केली होती. या तिन्ही नेत्यांनी त्यानंतर भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. आंदोलकांनी लुधियाना आणि जालंधर येथील या नेत्यांच्या निवासस्थानांच्या भिंतींवर 'गद्दार' (देशद्रोही) हा शब्द स्प्रे-पेंटने लिहिला होता.

AAP च्या अनेक प्रमुख नेत्यांचा पक्ष त्याग करून भाजपामध्ये प्रवेश : AAP चे राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा आणि संदीप पाठक यांनी पक्षातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता, स्वाती मालीवाल आणि विक्रमजित साहनी हे इतर पाच खासदारही त्यांच्यासोबतच पक्ष सोडत आहेत. सध्या AAP च्या अनेक प्रमुख नेत्यांनी पक्ष सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केल्यामुळे पंजाब आणि दिल्ली या दोन्ही राज्यांमधील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान, सुरक्षा यंत्रणा हरभजन सिंग यांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत सतर्क असून, त्यांच्या निवासस्थानाच्या परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था लक्षणीयरीत्या कडक करण्यात आली आहे.

केंद्राकडून खासदार राघव चढ्ढा यांना 'झेड-श्रेणीची सुरक्षा : यापूर्वी पंजाब सरकारने राज्यसभा सदस्य राघव चढ्ढा यांना पुरवण्यात आलेले सुरक्षा कवच काढून घेतले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांना 'झेड-श्रेणी'ची (Z-category) सुरक्षा पुरवली आहे.

हरभजन सिंह सुरक्षा
HARBHAJAN SINGH SECURITY

