द लास्ट प्लेग्राऊंड 2 : मोकळ्या जागा आकुंचन पावत असतानाही पुण्याची उद्यानं का बहरतायेत?
Published : May 26, 2026 at 9:01 AM IST
पुणे : देशातील प्रत्येक भागांत आकर्षक आणि प्रशस्त अशी सार्वजनिक उद्यानं तसंच, ऑक्सिजन पार्क आहेत. मात्र, अनेक शहरांमधील बहुतांश उद्यानं ही उपेक्षेची प्रतीकं बनत चालली आहेत. या उद्यानांमध्ये तुटलेले झोके, असुरक्षित जागा, कचऱ्यानं भरलेले लॉन्स आणि कमी होत जाणारी हिरवळ पाहायला मिळते. अशा परिस्थितीत पुणे शहरातील कहाणी मात्र काहीशी वेगळीच आहे. इथं उद्यानं केवळ अस्तित्वातच नाहीत, तर ती शहराची उरलीसुरली सार्वजनिक क्रीडांगणेच बनली आहेत.
उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये धावण्यासाठी, खेळण्यासाठी आणि मोकळ्या हवेत श्वास घेण्यासाठी जागा शोधणाऱ्या मुलांनी शहर भरून जात असताना, पुण्यातील उद्यानांमध्ये येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. हे दृश्य मनमोहक आहे. घसरगुंडीवर खेळणाऱ्या लहान मुलांपासून ते सकाळच्या फेरफटका मारणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, हजारो लोक दररोज या हिरव्यागार जागांना भेट देतात. केवळ मनोरंजनासाठीच नव्हे, तर वेगानं शहरीकरण होत असलेल्या परिसरांमध्ये आता मोकळ्या जागा खूप कमी शिल्लक आहेत. त्यामुळं ते इथं येतात.
'उद्यानांचं शहर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यावर, आज नागरी विकास आणि सार्वजनिक जागांचं जतन यांत समतोल राखण्याची जबाबदारी आहे. या बदलत्या परिस्थितीत, शहरातील उद्यानांनी काळाच्या ओघानं आपलं स्वरूप बदललं असून, ती आता समाजाच्या अविभाज्य जीवनवाहिन्या बनली आहेत. सध्या पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात शहरातील 216 उद्यानांचा समावेश आहे. यांपैकी सारसबाग, छत्रपती संभाजीराजे उद्यान, पेशवे पार्क, कात्रज प्राणीसंग्रहालय आणि पु.ल. देशपांडे उद्यान ही काही अत्यंत लोकप्रिय उद्यानं आहेत.
शाळांना सुट्ट्या लागल्यामुळं सध्या यांतील बहुतांश उद्यानांमध्ये पर्यटकांची प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. खालावलेल्या नागरी पायाभूत सुविधांशी झगडणाऱ्या इतर शहरांच्या तुलनेत पुणे प्रशासनानं कोणतीही समस्या उद्भवण्यापूर्वीच आपल्या शहराची काळजी घेतली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागानं हंगामी गर्दीच्या काळातही उद्यानं सुरक्षित आणि सुस्थितीत राहावीत, याची खात्री करण्यासाठी तपासणी, दुरुस्ती, स्वच्छता मोहीम आणि हरित व्यवस्थापनाचं काम अधिक तीव्र केलं असून, त्यामुळं येथील उद्यानांची निगा उत्तम प्रकारे राखली जात आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील कनिष्ठ अभियंता हरीश्चंद्र राऊत यांनी सांगितलं की, पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उन्हाळ्याच्या हंगामात उद्यानाच्या वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत. "उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये उद्यानांमध्ये पर्यटकांची प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. प्रत्येकाला विरंगुळ्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी उद्यानं आता सकाळी 6 ते 11 आणि पुन्हा सायंकाळी 4 ते 9 या वेळेत खुली ठेवली जात आहेत. रात्री उशिरा उद्यानं रिकामी झाल्यानंतर, कर्मचारी उद्यानं आणि स्वच्छतागृहांची साफसफाई करतात," असं हरीश्चंद्र राऊत यांनी सांगितलं. याचबरोबर, उन्हाळ्यातील कडाक्याच्या तापमानाचा सामना करूनही उद्यानं हिरवीगार ठेवण्यासाठी, विभाग सिंचन व्यवस्था, हिरवळी आणि झाडांकडे विशेष लक्ष देत आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
मुलांसाठी या उद्यानांचा अर्थ म्हणजे त्यांचं स्वतःचं असं एक संपूर्ण जगच असतं, जिथं ते अगदी सहजपणे स्वतःसारखे वागू शकतात, खेळू शकतात आणि मज्जा करू शकतात. काँक्रीटची जंगलं दिसणाऱ्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण होत असल्यामुळं अनेक मुलांना आता त्यांच्या परिसरात मोकळेपणाने एकत्र येण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. त्यामुळं सार्वजनिक उद्यानं ही मुलांसाठी मनोरंजनाच्या वेळेत वेळ घालवण्यासाठी उरलेल्या काही मोजक्या मोकळ्या जागांपैकी एक बनली आहेत. हे लक्षात घेता, पुणे महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणे आहे की, महिना किंवा ऋतू कोणताही असो, मुलांची सुरक्षा ही त्यांच्यासाठी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. घसरगुंड्या, झोके आणि खेळाची इतर साधने यांची नियमितपणे तपासणी केली जात आहे. तसंच, अपघात टाळण्यासाठी खराब झालेली उपकरणे तात्काळ दुरुस्त केली जात आहेत.
"शालेय सुट्ट्यांच्या काळात खेळाच्या साहित्याचा वापर वाढतो. त्यामुळं मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही नियमित तपासणी करतो आणि खराब झालेले भाग त्वरित दुरुस्त करतो," असं हरीश्चंद्र राऊत म्हणाले. या उन्हाळ्यातील सर्वात मोठ्या आकर्षणांपैकी एक म्हणजे पेशवे उद्यानामधील प्रसिद्ध 'टॉय ट्रेन', जी नेहमीच पर्यटकांना मोठ्या संख्येनं आकर्षित करत आली आहे. तसंच रोज संध्याकाळी मुलं सारसबागेत एकत्र जमतात. पुणे शहरातील कुटुंबांसाठीच्या सर्वात गजबजलेल्या विरंगुळा केंद्रांपैकी एक म्हणून ही बाग आजही ओळखली जाते. दरम्यान, कात्रज प्राणीसंग्रहालय हे देखील पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करणारे एक प्रमुख केंद्र म्हणून समोर आलं आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तेथील प्राण्यांसाठी उन्हाळ्याच्या दृष्टीने विशेष व्यवस्था करण्यात येत असून, यामध्ये कुलर्स, पाण्यावर आधारित शीतलीकरण यंत्रणा आणि हत्तींसाठी दररोजच्या स्नानाचा समावेश आहे. तरीही, मुलांना विचारलं की त्यांना केवळ उद्याने हवी आहेत की त्याहून काही अधिक, तर ते म्हणतात, खेळाची मैदानं. खेळाची मैदानं कमी होत जाण्याच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या अनेक भारतीय शहरांपैकी पुणे हे देखील एक आहे. उद्यानांमध्ये गर्दी असते; कारण या मैदानाच्या कमतरतेची भरपाई उद्यानांद्वारे केली जाते. यातील फरक असा आहे की, बहुतांश ठिकाणांच्या तुलेनत पुणे हे स्थित्यंतर लवकरच स्वीकारत असल्याचं दिसून येत आहे. तसंच उद्यानांना शहराच्या जीवनाचा आणि राहणीमानाचा एक अविभाज्य भाग मानत आहे.
या सार्वजनिक जागांचे जतन करण्याची जबाबदारी नागरिकांनीही वाटून घ्यावी, असं आवाहन अधिकारी करत आहेत. पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 12 वर्षांखालील मुलांसाठी असलेल्या खेळाच्या साहित्याचा वापर न करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तर पर्यटकांना कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यास आणि प्लास्टिकच्या कचऱ्यासाठी राखीव ठेवलेल्या बाटली-कचरापेट्यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केलं जात आहे. "ही उद्यानं केवळ पालिकेची मालमत्ता नाहीत; ती आपल्या सर्वांची आहेत," असं आवाहन हरीश्चंद्र राऊत यांनी नागरिकांना केलं आहे.
ज्या देशात वाढते कोचिंग सेंटर्स, मोबाईल स्क्रीन आणि अरुंद सदनिकांमुळं शहरी बालपण अधिकाधिक घरांच्या चार भिंतींपुरतं मर्यादित होत चाललं आहे, तिथं पुण्यातील उद्यानं मात्र वेगळी ठरतात. ती आजच्या काळात दुर्मीळ होत चाललेली एक गोष्ट उपलब्ध करून देतात. ती म्हणजे सुरक्षित आणि सहज उपलब्ध होणारी मोकळी, बाहेरील जागा. त्यामुळेच कदाचित या उन्हाळ्यात ही उद्यानं केवळ 'पार्क' न वाटता, शहराची 'शेवटची क्रीडांगणं' असल्यासारखी अधिक भासत आहेत.
