मुलांची खेळायची जागा हरवतेय! ओडिशातील सार्वजनिक उद्यानांची स्थिती काय? भुवनेश्वर, कटकसह महत्त्वाच्या शहरांचा ग्राउंड रिपोर्ट
ओडिशातील सार्वजनिक उद्यानांची तसेच, मुलांसाठीच्या पार्कची अवस्था कशी आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : May 29, 2026 at 9:01 AM IST
भुवनेश्वर (ओडिशा) : भुवनेश्वरमधील शाहिद नगर परिसरात मे 2022 मध्ये मोठ्या अपेक्षांसह उभारण्यात आलेल्या ‘सेन्सरी पार्क’ची आज अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. दिव्यांग मुलांसाठी सुरक्षित, समावेशक, प्रसन्न आणि आनंददायी सार्वजनिक जागा म्हणून या उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र काही वर्षांतच हे उद्यान दुर्लक्ष, अस्वच्छता आणि असुरक्षिततेचं प्रतीक बनलं आहे.
रंगीत भिंती, स्पर्शज्ञान वाढवणारे मार्ग (textured pathways), सुरक्षित खेळणी आणि मुलांच्या संवेदनांना चालना देणारी साधनं यामुळे हे उद्यान विशेष ठरणार होतं. पण प्रत्यक्षात उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप लावलेलं दिसतं. आतमध्ये सर्वत्र वाढलेली झुडपं, पडलेली मोठी झाडं आणि मोडकळीस आलेली खेळणी अशी भयावह परिस्थिती तिथं निर्माण झाली आहे. उद्यानातील झोपाळे गंजले असून खेळांचं अनेक साहित्य पावसामुळे, उन्हामुळे आणि धुळीमुळे खराब झालं आहे. मुलांच्या संवेदनांचा विकास करण्यासाठी बसवण्यात आलेली उपकरणंही आता निष्प्रभ झाली आहेत.
स्थानिक रहिवासी आणि पालकांनी उद्यान परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं ही गंभीर बाब मानली जात आहे. दिव्यांग मुलांना आनंद, सुरक्षितता आणि समानतेची अनुभूती देण्यासाठी उभारण्यात आलेलं हे उद्यान आज स्वतःच दुर्लक्षाचं बळी ठरलं आहे. प्रशासनानं तातडीनं लक्ष देऊन उद्यानाची दुरुस्ती आणि देखभाल करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
“हे उद्यान सुरू झाले तेव्हा विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी ते मोठं वरदान ठरेल, अशी आम्हाला आशा होती. मात्र बहुतांश वेळा उद्यानाचं गेट बंदच असतं. मुलांना घेऊन गेल्यावर वॉचमन संबंधित शाळेचं परवानगीपत्र मागतो. आतमध्ये लाखो रुपयांची साधने खराब होत असताना अनेकांना उद्यानाबाहेरूनच परत जावं लागतं. प्रशासनानं याकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज आहे,” अशी प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवासी सस्मिता दास यांनी व्यक्त केली.
सेन्सरी पार्कची अवस्था ही केवळ एक घटना नसून ओडिशातील शहरांमध्ये मुलांसाठी सुरक्षित आणि दर्जेदार सार्वजनिक जागांचा अभाव अधोरेखित करणारं उदाहरण ठरत आहे. शहरांचा उभा आणि आडवा विस्तार वेगानं होत असताना उपलब्ध मोकळ्या जागांवर काँक्रीटची जंगलं उभी राहत आहेत. परिणामी खेळाची मैदानं आणि सार्वजनिक उद्यानं दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहेत.
पालकांचं म्हणणं आहे की, मुलांचं धावणं, झाडांवर चढणं, खेळातून शिकणं आणि निसर्गाशी जोडलं जाणं या गोष्टी आता भूतकाळात जमा होत आहेत. उद्यानं आणि खेळाची मैदानं दुर्लक्षित असल्यानं मुलं मोबाईल आणि संगणकाच्या पडद्यांमध्येच अडकून पडत आहेत.
शहरातील अनेक उद्यानांमध्ये मोडकळीस आलेले शेड, तडे गेलेले घसरगुंडीचे साहित्य, गंजलेले लोखंडी बार, खराब झालेली फरशी आणि अपुरी प्रकाशयोजना अशी दुर्लक्षाची स्पष्ट चिन्हे दिसून येतात.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, भुवनेश्वरमध्ये सुमारे 200 उद्यानं आहेत. 2.5 एकरांपेक्षा मोठी उद्यानं भुवनेश्वर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (BDA) यांच्या अखत्यारीत आहेत, तर 184 उद्यानांची देखभाल भुवनेश्वर महानगरपालिका (BMC) करते. मात्र या सार्वजनिक खेळाच्या जागांवर देखभाल आणि सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
इंदिरा गांधी पार्कमध्ये उभं राहून पालक गुलाम मोहिउद्दीन यांनी आधुनिक शहरी जीवनात उद्यानांचं महत्त्व अधोरेखित केलं. त्यांच्या मते, “मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी उद्यानं अत्यंत आवश्यक आहेत. पण शहरांमध्ये अशा जागा हळूहळू नष्ट होत आहेत.”
“शहरांमध्ये उद्यानांची नितांत गरज आहे. विशेषतः अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या मुलांसाठी उद्यानं हीच मोकळ्या हवेत खेळण्याची एकमेव जागा असते. मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मात्र उद्यानांतील खेळसाहित्याची योग्य देखभाल होत नसल्यामुळे मुलं खेळताना आम्हाला सतत त्यांच्यावर लक्ष ठेवावं लागतं,” असं एका पालकांनी सांगितलं.
काही पालकांनी उद्यानांमधील सैल झालेल्या किंवा पूर्णपणे निघालेल्या फरशांमुळे मुलांना दुखापती झाल्याची तक्रार केली. तर काही उद्यानांमध्ये अपुऱ्या प्रकाशव्यवस्थेमुळे रात्रीच्या वेळी वाईट कृत्ये घडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
गुलाम मोहिउद्दीन यांनी उद्यानांमधील सुरक्षेच्या दृष्टीनं आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. “बहुतेक उद्यानांमध्ये लोखंडी खेळसाहित्य असतं. पावसाच्या पाण्यामुळे त्याला लवकर गंज चढतो. त्यामुळे नियमित देखभाल अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक उद्यानात प्रथमोपचाराची योग्य सुविधा असायला हवी, कारण अपघात कधीही होऊ शकतात,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
उद्यानांच्या प्रश्नासोबतच मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या निष्क्रिय जीवनशैलीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. दररोज सकाळी फॉरेस्ट पार्कमध्ये जाणारे सौरभ म्हणाले, “आजकाल बहुतांश मुलं घरात बसून मोबाईल आणि संगणकावर वेळ घालवतात. त्यामुळे लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण वाढत आहे. शारीरिक व्यायाम आणि मैदानी खेळांचा अभाव मुलांना आळशी बनवत आहे.”
दरम्यान, उद्यानांच्या देखभालीबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देताना भुवनेश्वरच्या महापौर सुलोचना दास यांनी सांगितलं की, उद्यान व्यवस्थापनासाठी महापालिकेकडून आवश्यक यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे.
“भुवनेश्वर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील उद्यानांच्या देखभालीसाठी आम्ही स्वयं सहाय्यता गट (Selp Help Group) आणि रहिवासी कल्याण संघटनांची (RWA) नियुक्ती केली आहे. याशिवाय नियमित पाहणीसाठी पर्यवेक्षक नेमण्यात आले असून त्यांना मासिक मानधनही दिलं जातं. शहरातील हरित पट्टा वाढविण्यासोबतच मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणं हे आमचे प्राधान्य आहे,” अशी माहिती भुवनेश्वरच्या महापौर सुलोचना दास यांनी दिली.
मात्र प्रत्यक्षात बंद गेटसमोर उभ्या असलेल्या कुटुंबांसाठी किंवा मोडकळीस आलेल्या खेळसाहित्यासमोर उभ्या मुलांसाठी प्रशासनाच्या आश्वासनांमध्ये आणि वास्तवात मोठी दरी असल्याचं चित्र दिसून येत आहे. शहरांमध्ये खेळण्यासाठीच्या सुरक्षित आणि दर्जेदार सार्वजनिक जागा कमी होत चालल्यानं मुलांचं आयुष्य डिजिटल मनोरंजनाकडे झुकत आहे. मैदानी खेळ आणि शारीरिक हालचाली कमी झाल्यानं मुलांमध्ये निष्क्रिय जीवनशैली वाढताना दिसत आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची वेळ आता आली आहे, अशी भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
- पुरीतही उद्यानांची दयनीय अवस्था
पर्यटननगरी म्हणून ओळख असलेल्या पुरी शहरातही सार्वजनिक उद्यानांची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. विशेषतः मुलांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अनेक उद्यानांकडे प्रशासनाचं दुर्लक्ष झाल्याचं चित्र दिसून येत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, मुलांना खेळण्यासाठी, विरंगुळा मिळावा आणि आनंदानं वेळ घालवता यावा यासाठी उभारण्यात आलेली अनेक उद्यानं आज उद्ध्वस्त अवस्थेत उभी आहेत. अनेक ठिकाणी खेळसाहित्य तुटलेलं असून उद्यान परिसरात मोठ्या प्रमाणात झाडाझुडपे वाढली आहेत.
काही उद्यानांमध्ये वाढलेल्या गवत आणि झुडपांमुळे साप आणि इतर सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा वावर वाढल्याची भीतीही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच ही सार्वजनिक उद्यानं वापरात नसल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या उद्यानांची आज झालेली दुर्दशा पाहून नागरिकांमध्ये नाराजी आणि संताप व्यक्त होत आहे. मुलांसाठी सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुसज्ज सार्वजनिक जागा निर्माण करण्यासाठी प्रशासनानं तातडीनं उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.
उद्यानांची झालेली दुर्दशा ही अधिक धक्कादायक वाटते, कारण या प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या ‘मुक्ता’ योजनेअंतर्गत नोव्हेंबर 2021 मध्ये पुरी नगरपालिकेतील 25 बालउद्यानांच्या विकासासाठी 205 प्रकल्पांना तब्बल 7.17 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्येक उद्यानावर सुमारे 14 लाख रुपये खर्च झाल्याचं सांगितलं जातं. या प्रकल्पांचा उद्देश मुलांना खेळण्यासाठी सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देणं, नागरिकांना एकत्र येण्यासाठी सार्वजनिक स्थळ निर्माण करणं आणि लोकांना मोकळ्या वातावरणात वेळ घालवता यावा हा होता.
स्थानिक रहिवासी सिद्धार्थ रॉय यांनी त्या काळातील उद्देश आठवत सांगितलं की, “तीन वर्षांपूर्वी पुरी शहरातील विविध भागांत बालउद्यानांच्या उभारणीला सुरुवात झाली तेव्हा सरकारी ताब्यातील अनेक जागा अतिक्रमणमुक्त करण्यात आल्या. मुलांसाठी खेळाची उद्यानं तयार करण्यात आली. मुलांचा बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक विकास व्हावा हा त्यामागचा हेतू होता. नागरिकांनाही येथे विरंगुळा मिळू शकला असता.” मात्र योग्य व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे हे सर्व फार काळ टिकू शकलं नाही, असे त्यांनी नमूद केलं.
“पुरी नगरपालिकेच्या निष्काळजी कारभारामुळे अनेक उद्यानं आज ओस पडली आहेत. उद्यानांच्या उभारणीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आला, पण त्याचा नेमका फायदा कोणाला झाला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महानगरपालिका दर्जा मिळालेल्या पुरी शहरात अशी परिस्थिती असणं अधिकच दुर्दैवी असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
रॉय यांनी बंद पडलेल्या उद्यानांचं तातडीनं पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी करत जिल्हा प्रशासनाला या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचं आवाहन केलं आहे. “उद्यानांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी कंपन्या किंवा स्थानिक क्लब सदस्यांना दिल्यास त्यांची योग्य देखभाल होऊ शकेल,” असं त्यांनी सुचवलं. ही समस्या केवळ परिसरातील लहान उद्यानांपुरती मर्यादित नसून पर्यटनस्थळांनाही त्याचा फटका बसत आहे.
पुरीतील चक्रतीर्थ समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उभारण्यात आलेलं उद्यान आज दुर्लक्षामुळे विद्रूप झालं आहे. चक्रतीर्थ बीच पार्कचं बांधकाम 2021 मध्ये सुरू झाले आणि 2023 मध्ये सुमारे 3 कोटी रुपये खर्चून ते पूर्ण करण्यात आलं. पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक दोघांनाही आनंद घेता यावा यासाठी या उद्यानात विविध सुविधा उभारण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये बदलण्याच्या खोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मनोरंजन उद्यान, खुली व्यायामशाळा आणि मुलांसाठी खेळसाहित्य यांचा समावेश होता.
मात्र स्थानिक नागरिकांच्या मते, या सुविधा उभारल्यानंतरही त्यांचा योग्य वापर झाला नाही आणि संपूर्ण परिसर दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे. चक्रतीर्थ बीच पार्कचं बांधकाम सुरू होऊन तीन वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरही हे उद्यान अद्याप पूर्णपणे सर्वसामान्यांसाठी खुले झालेलं नाही. देखभालीअभावी उद्यानातील खुल्या व्यायामशाळेतील उपकरणं खराब झाली आहेत, मुलांचे झोपाळे गंजले असून अनेक मूलभूत सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत.
उद्यानातील बदलण्याच्या खोल्या आणि स्वच्छतागृहे कायम कुलूपबंद असल्यानं समुद्रात पोहोण्याचा आनंद घेण्यासाठी येणाऱ्या महिला पर्यटकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे.
याशिवाय परिसरातील सुरक्षेबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी प्रकाशव्यवस्था बंद पडल्यानं संध्याकाळनंतर परिसर अंधारात गुडूप होतो. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यालगत अश्लील कृत्ये, मद्यपान, महिलांची छेडछाड आणि चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. पुरीतील रहिवासी हेक्टर मिश्रा यांच्या मते, या परिस्थितीसाठी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत जबाबदारीचा अभाव कारणीभूत आहे.
“काही अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमुळे ही अवस्था निर्माण झाली आहे. पुरीला महानगरपालिका दर्जा मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा काहीही फायदा होताना दिसत नाही. प्रकल्पांची आखणी अशी असावी की त्याचा थेट लाभ नागरिकांना मिळेल. अन्यथा कोट्यवधी रुपये खर्चूनही जनतेला काहीच उपयोग होत नाही,” अस मिश्रांनी सांगितलं.
उद्यानांच्या व्यवस्थापनासाठी त्यांनी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि क्लबांना जबाबदारी देण्याचा सल्लाही दिला. “बंद पडलेल्या उद्यानांची जबाबदारी स्थानिक संघटना किंवा क्लबकडे दिल्यास त्यांची देखभाल अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, उद्यानांच्या दुरवस्थेबाबत वाढत्या नाराजीवर प्रतिक्रिया देताना पुरीचे जिल्हाधिकारी दिव्यज्योती परिडा यांनी देखभालीतील त्रुटी मान्य केल्या असून लवकरच सुधारणा करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.
“उद्यानांच्या देखभालीला आता प्राधान्य दिलं जात आहे. स्वच्छता आणि देखरेखीसाठी अधिक कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. खेळसाहित्य आणि इतर पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती करून उद्यानं पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढील एका महिन्यात उद्यानांमधील बहुतांश समस्या दूर केल्या जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मात्र, बंद गेटसमोर उभ्या असलेल्या कुटुंबांसाठी आणि मोडकळीस आलेल्या सार्वजनिक जागांमध्ये मुलांना सांभाळत फिरणाऱ्या पालकांसाठी एकच प्रश्न कायम आहे. दुरुस्तीची आश्वासनं प्रत्यक्षात उतरतील का? की आणखी एक पिढी खेळाच्या मैदानांपासून वंचित राहणार?
- बेहरामपूर : देखभालीअभावी उद्यानांची होत चाललेली दुर्दशा
बेहरामपूर शहरातील उद्यानं आजही नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. सकाळच्या वेळी फिरण्यासाठी येणारे नागरिक, झाडांच्या सावलीत वेळ घालवणारे ज्येष्ठ नागरिक, संध्याकाळी मुलांना फिरायला घेऊन येणारे पालक आणि धावपळीच्या दिनचर्येतून काही क्षण शांततेचे शोधणारे विद्यार्थी अशा अनेकांसाठी ही उद्यानं विरंगुळ्याचं ठिकाण बनली आहेत. मात्र या उद्यानांची वास्तविक अवस्था चिंताजनक असल्याचं चित्र समोर येत आहे.
गांधी पार्क, बिजू पटनायक पार्क, रामलिंगम प्रमोद गार्डन आणि नेहरू पार्क यांसारखी प्रमुख उद्यानं अजूनही नागरिकांना आकर्षित करतात. महानगरपालिका आणि विकास यंत्रणांकडून या उद्यानांच्या सुधारणा आणि देखभालीसाठी वर्षभर काही उपक्रम राबवले जातात. परंतु शहरातील प्रमुख उद्यानांच्या पलीकडे पाहिल्यास अनेक लहान उद्यानं आणि मुलांसाठीची खेळाची ठिकाणं अत्यंत दुर्लक्षित अवस्थेत असल्याचं दिसतं. अनेक उद्याने मोडकळीस आलेली, कमी वापरली जाणारी किंवा पूर्णपणे ओस पडलेली आहेत.
हिलपटना आणि आसपासच्या भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर भेट देत असलेल्या नेहरू पार्कमध्येही जुनी पायाभूत सुविधा, अपुरी देखभाल आणि सुरक्षेच्या वाढत्या समस्या कायम आहेत. नियमितपणे उद्यानात येणाऱ्या नागरिकांच्या मते, आवश्यक दुरुस्ती आणि देखभालीअभावी उद्यानांचा दर्जा खालावत चालला आहे.
पालक सुचित्रा पांडा यांनी सांगितले की, “उद्यानं ही केवळ मनोरंजनाची ठिकाणं नाहीत, तर मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या जागा आहेत. मात्र शहरातील अनेक उद्यानांमध्ये खेळसाहित्य तुटलेले आहे. काही ठिकाणं असुरक्षितही बनली आहेत. जुन्या उपकरणांची नियमित दुरुस्ती, नवीन खेळांच्या साहित्याची उभारणी, गवताचं कार्पेट आणि अधिक झाडे लावण्याची गरज आहे.”
शहरांमध्ये वाढत्या काँक्रीटीकरणामुळे मुलांसाठी मोकळ्या जागा कमी होत असताना उद्यानांचे संवर्धन आणि सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची बनली आहे. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक सार्वजनिक उद्यानं केवळ नावापुरती उरल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
सुचित्रा पांडा यांनी उद्यान परिसरातील वाढत्या अस्वच्छतेबाबतही चिंता व्यक्त केली. “उद्यानांमध्ये डास, साप आणि इतर सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे मुलांना अशा ठिकाणी खेळण्यासाठी पाठवणं धोकादायक वाटतं. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि निरोगी वातावरणासाठी प्रशासनानं उद्यानांच्या देखभाल आणि सुशोभीकरणावर तातडीनं लक्ष केंद्रित करावं,” अशी मागणी त्यांनी केली.
त्याचप्रमाणे, पालक अमृता पाणिग्रही यांनी शहरात मुलांसाठी खेळण्याच्या जागा अत्यंत मर्यादित असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.
“मी माझ्या मुलाला येथे घेऊन येते, पण जागा खूपच लहान आहे आणि प्रकाशव्यवस्थाही अपुरी आहे. मुलं जमिनीवर खेळतात, त्यामुळे इथं पेव्हर ब्लॉक्स किंवा सुरक्षित फरशी असणं गरजेचं आहे. याशिवाय उद्यानातील स्वच्छताही तितकीच महत्त्वाची आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
विद्यार्थ्यांनीही उद्यानांच्या खराब अवस्थेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. वेगवेगळ्या वेळी विरंगुळ्यासाठी उद्यानात येणारी चित्रा सेठी म्हणाली, “उद्यानातील पायाभूत सुविधा खराब झालेल्या आहेत. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या सुविधांची योग्य देखभाल होत नाही. अनेक खेळसाहित्य तुटलेल्या अवस्थेत आहे. विशेषतः मुलांसाठी राखीव भागात पुरेशी प्रकाशव्यवस्था असणं अत्यंत आवश्यक आहे.”
नागरिकांच्या मागण्या फार मोठ्या नाहीत. सुरक्षित खेळाची साहित्य, स्वच्छ परिसर, चांगली प्रकाशयोजना आणि नियमित देखभाल एवढ्याच मूलभूत सुविधा लोक मागत आहेत. मात्र बेहरामपूरमध्ये या मागण्या प्रत्यक्षात कधी आणि कशा पूर्ण होतील? याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
- ओडिशातील उद्यानांची दुरवस्था : मुलांचा खेळण्याचा हक्क हिरावला जातोय
ओडिशातील भुवनेश्वर, पुरी, बेहरामपूर आणि कटक या शहरांमधील सार्वजनिक उद्यानांची दुरवस्था आता गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे. मुलांच्या खेळण्यासाठी, नागरिकांच्या विरंगुळ्यासाठी आणि शहरांमध्ये हरित जागा निर्माण करण्यासाठी उभारण्यात आलेली अनेक उद्यानं आज मोडकळीस आलेली, अस्वच्छ आणि असुरक्षित अवस्थेत आहेत. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे मुलांच्या खेळाच्या हक्कांवरच गदा येत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
- कटक : उद्यानांसाठी हायकोर्टाला मैदानात उतरावं लागलं
कटक येथील उद्यानांची दुरवस्था इतकी गंभीर झाली की प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचलं आहे. शहरातील उद्यानांमध्ये पिण्याचं पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि मूलभूत सुविधा नसल्याबद्दल ओरिसा उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे.
न्यायमूर्ती कृष्ण राम मोहापात्रा आणि न्यायमूर्ती व्ही. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. शहरातील उद्यानांची स्थिती, विशेषतः पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि प्रकाशयोजनेची कमतरता यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कटक विकास प्राधिकरण आणि कटक महानगरपालिकेच्या देखरेखीतील सर्व उद्यानांमध्ये ही परिस्थिती दिसून आली असून विशेषतः बीजू पटनायक पार्कसारख्या प्रमुख उद्यानातही सुविधा अपुऱ्या असल्याचं निदर्शनास आलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिलं की, सुधारात्मक उपाय तातडीनं केले जातील. सर्व उद्यानांमध्ये पिण्याचं पाणी, स्वच्छता आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस पावलं उचलली जातील. तसेच अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, भुवनेश्वर, पुरी, बेरहामपूर आणि कटक या शहरांमध्ये मुलांना मोकळं खेळण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याची सामायिक समस्या पुढे आली आहे. शहरांचा झपाट्यानं होणारा विकास, डिजिटल अवलंबित्व आणि मर्यादित मैदानं यामुळे मुलांचं बालपण मोकळ्या खेळांपासून दूर जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. ही उद्यानंच जर दुर्लक्षित राहिली, तर पुढील पिढीला खेळ, मोकळेपणा आणि नैसर्गिक वातावरणाचा अनुभवच मिळणार नाही, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.