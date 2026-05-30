'द लास्ट प्लेग्राउंड' : शिवमोगामधील उद्यान पर्यटकांसाठी धोक्याची घंटा, प्रशासनाकडून दुरुस्तीचं आश्वासन
शिवमोगामधील 12 एकरांचं निसर्गरम्य उद्यान कुटुंबं आणि पर्यटकांना आकर्षित करतं, परंतु देखभालीतील त्रुटी, सुविधांचा अभाव आणि एका मुलाच्या मृत्यूच्या आठवणींमुळं सुरक्षेविषयी चिंता कायम आहे.
Published : May 30, 2026 at 9:00 AM IST
शिवमोगा (कर्नाटक) - भारतातील शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये उद्यानं ही मनोरंजन आणि दुर्लक्ष यांच्यातील संघर्षाची रणांगणं बनत चालली आहेत. खेळण्याची तुटलेली उपकरणं, मोकळ्या किंवा सार्वजनिक जागांचा संपूर्ण अभाव आणि सुरक्षेची चिंता हे 'द लास्ट प्लेग्राउंड' मोहिमेतील वारंवार येणारे विषय बनले आहेत. पण, शिवमोगा कहाणी वरवर दिसते त्यापेक्षा अनेक पटींनी मोठी आहे. इथं समस्या हिरवळीचा अभाव नाही, तर त्याहूनही गंभीर आहे.
शिवमोगा तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्ग-206 जवळ सुमारे 12 एकर परिसरात पसरलेलं थिम्मक्का ट्री पार्क हे हिरवेगार, छायादार आणि डोळ्यांना सुखद देणारं प्रसिद्ध उद्यान आहे. उन्हाळ्याच्या उकाड्यानं जीवन असह्य होत असताना येथील चोहोबाजूंनी असलेली घनदाट हिरवळ एक पर्वणीच आहे. पर्गोला ऊन आणि पावसापासून निवारा देतात. भारत आणि परदेशातील बांबूच्या प्रजाती या आंबा, पेरू आणि शोभेच्या झाडांच्या शेजारी उभ्या आहेत. लहान मुलं, पर्यटक आणि निसर्गप्रेमींसाठी या उद्यानात चालण्याचे मार्गही तयार करण्यात आले आहेत.
पहिल्यांदा पाहिल्यावर, तुम्हाला वाटेल की सार्वजनिक मनोरंजनाची जागा अशीच असायला हवी. पण, वरवरच्या सौंदर्याचा जरा खोलवर विचार केल्यास, तुम्हाला काही परिचित आणि त्रासदायक समस्या येतए आढळतात.
खराब झालेली खेळण्याची उपकरणँ, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, पर्यटकांसाठीच्या सुविधांचा अभाव आणि 2024 मध्ये झालेल्या एका जीवघेण्या अपघाताच्या आठवणी, ज्यामुळँ हे उद्यान जवळपास दीड वर्ष बंद होतं. या गोष्टी तुम्हाला अस्वस्थ करतात.
पार्कला बदलून टाकणारा अपघात
2024 मध्ये, कुटुंबाबरोबर उद्यानात गेलेल्या एका चार वर्षांच्या मुलाचा प्राण्याचा पुतळा अंगावर कोसळल्यानं मृत्यू झाला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो मुलगा हरणाच्या पुतळ्यावर बसून फोटोसाठी पोज देत होता, पण काही वेळातच तो पुतळा कोसळला. या घटनेत त्या मुलाला गंभीर दुखापत झाली. तत्काळ उपचार देऊनही तो मुलगा वाचू शकला नाही.
त्या घटनेनंतर 2025 च्या अखेरीसपर्यंत हे उद्यान पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्यात आलं होतं. बंदच्या काळात दुर्लक्षित परिसरात वनस्पतींची प्रचंड वाढ झाली होती. नंतर दृश्यमानता व सुलभता सुधारण्यासाठी ती साफ करावी लागली. परंतु स्थानिकांना वाटतं की, हे उद्यान पर्यटक आणि अभ्यागतांना परत आकर्षित करू शकलेलं नाही.
या उद्यानाला भेट देणाऱया पर्यटकांसाठी आजही तो अपघात एक आठवण आणि सतर्कतेच्या इशाऱयासारखाच वाटतो. मंड्या येथील पर्यटक विजयलक्ष्मी म्हणाल्या की, त्यांचे नातेवाईक त्यांना या पार्कमध्ये घेऊन आले होते. त्यांना वाटतं की, हे ठिकाण भेट देण्यासारखं आहे.
“हे उद्यान खूप सुंदर नियोजित आहे. येथील हिरवळ उन्हापासून अत्यंत आवश्यक असलेला गारवा आणि दिलासा देते. येथील हरणांचे पुतळे आकर्षक आहेत. पण, मी ऐकलं आहे की, पूर्वी एका प्राण्याचा पुतळा पडल्यानं त्यावर बसल्यामुळं एका मुलाचा मृत्यू झाला होता. पुतळे सुरक्षित ठिकाणी बसवले पाहिजेत आणि लोकांनी केवळ फोटो काढण्यासाठी मुलांना त्यावर बसवू नये,” असा सल्ला पर्यटक विजयलक्ष्मी यांनी दिला.
उद्यानामधील पिण्याच्या पाण्याच्या कमतरतेबद्दलही पर्यटक विजयलक्ष्मी यांनी खंत व्यक्त केली. “मुलांना खेळण्यासाठी हे एक खूप चांगले वातावरण आहे, पण ते शहरापासून दूर असल्यामुळं पिण्याचे पाणी ही एक मूलभूत गरज आहे, जी तातडीनं उपलब्ध करून दिली पाहिजे,” असं त्या म्हणाल्या.
उद्यान परिसरातील साहसी खेळांची उपकरणं आणि खेळण्यांकडं स्पष्टपणे दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येतं. काहींना गंज चढला आहे. इतर साहित्य खराब झालेले किंवा कालबाह्य झालेले आहेत. पर्यटकांची तक्रार आहे की, पार्कच्या लोकप्रियतेच्या तुलनेत देखभालीचा वेग राहिलेला नाही. इतरही अनेक मूलभूत सुविधांची कमतरता असल्याचं पर्यटकांनी सांगितलं.
हे उद्यान राष्ट्रीय महामार्गालगत असून, विविध जिल्ह्यांतील कुटुंबांना आकर्षित करतं. मात्र, येथे पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, खाण्याचे स्टॉल्स नाहीत आणि सोयीसुविधा अपुऱ्या आहेत, असं पर्यटकांचं म्हणणं आहे.
हसन जिल्ह्यातील बेलूर येथील पर्यटक राजेश्वरी म्हणाल्या, “हे उद्यान सुंदर आहे आणि येथे स्वच्छतागृहं व शौचालये यांसारख्या काही सोयीसुविधा आहेत. पण, पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. उन्हाळ्यात जास्त वेळ पाण्याशिवाय राहणे अवघड होते. लवकरात लवकर याची व्यवस्था केली पाहिजे.” मात्र, त्यांनी या जागेतील शांत आणि निवांत वातावरणाचे कौतुक केले.
“खेळाची उपकरणे खराब झाली आहेत. मुले इथे खेळायला येतात, पण अनेक खेळणी आणि उपकरणे खराब झाली आहेत. त्यांची दुरुस्ती केल्यास, हे उद्यान अधिक लोकांना आणि पर्यटकांना आकर्षित करू शकेल,” असेही त्या म्हणाल्या.
दुसरी एक पर्यटक, वाणी महेश यांनी उद्यानाच्या प्रशस्त परिसराची आणि हिरवळीची प्रशंसा केली, पण त्याचबरोबर पर्यटकांसाठीच्या सोयीसुविधांची मागणीही केली. “दाट हिरवळ असेल तर उद्यान स्वतःच एक सुखद अनुभव देते. पण मुलांच्या झोपाळ्यांसारख्या आणि घसरगुंड्यांसारख्या इतर गोष्टी दुरुस्त करण्याची गरज आहे. काही उपकरणे बंद पडली आहेत, तर अनेक वापरण्यायोग्य नाहीत. लोकांना खरेदी करून खाण्यासाठी स्टॉल्स, पिण्याचे पाणी, अल्पोपहार आणि फळे देखील उपलब्ध असावीत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
उद्यानातील फरक
वाघ आणि सिंह अभयारण्याजवळ, मुद्दिनाकोप्पा ग्रामपंचायतीमध्ये 2016 साली बांधलेलं हे उद्यान राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांना आकर्षित करते. येथे स्वच्छतागृहे, वनस्पतींचे पोषण करणारी बोअरवेल, एक बांबू उद्यान आणि विविध वृक्ष प्रजाती दर्शवणारा एक शहरी उद्यानाचा विभाग आहे.
उद्यानात 10 रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाते. तरीही, पर्यटक हे पार्किंग सुविधा, सुधारित अंतर्गत रस्त्यांची गरज, सुशोभित प्रवेशद्वार, सीसीटीव्ही पाळत आणि झाडे व वनस्पतींची ओळख करून देणाऱ्या अधिक चांगल्या माहिती फलकांविषयी तक्रार करतात. राष्ट्रीय महामार्गाला उद्यानाच्या प्रवेशद्वाराशी जोडणाऱ्या दोन्ही रस्त्यांनाही विकास आणि सुशोभीकरणाची गरज आहे, असं पर्यटकांचं म्हणणे आहे.
वन विभागाकडून दुरुस्तीचं आश्वासन -
चिंता व्यक्त करताना, शंकरा वन विभागाचे विभागीय वन अधिकारी अजय्या म्हणाले की, दीर्घकाळ बंद राहिल्यानंतर बरेच काम आधीच हाती घेण्यात आले आहे. जानेवारी 2024 पासून बंद असलेले हे उद्यान, स्वच्छता आणि जीर्णोद्धाराच्या प्रयत्नांनंतर 2025 मध्ये पुन्हा उघडण्यात आले.
“खेळाच्या साधनांसहित उद्यानाची स्वच्छता करून ते जनतेसाठी पुन्हा उघडण्यात आले आहे. येथे मुलांसाठी खेळण्याची सोय, शौचालये, चालण्याचे मार्ग आणि मंडप आहेत. लोकांनी याचा चांगला उपयोग करावा,” असे ते म्हणाले.
विभागीय वन अधिकारी अजय्या यांनी उद्यानाच्या शैक्षणिक मूल्यावरही भर दिला आणि निसर्ग शिक्षणाच्या संधी निर्माण करणाऱ्या बांबूंचा मोठा संग्रह व विविध वृक्ष प्रजातींचा उल्लेख केला. तथापि, त्यांनी हे देखील मान्य केले की, दीर्घकाळच्या बंदमुळे काही पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले आहे.
“उद्यान अनेक वर्षे बंद राहिल्यामुळे साहसी खेळांच्या उपकरणांची काळजी घेतली गेली नाही. त्यांची लवकरात लवकर दुरुस्ती केली जाईल. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही केली जाईल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
अजय्या यांनी पुढे सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षात वृक्ष उद्यानाच्या सर्वांगीण विकासाचे काम हाती घेतले जाईल.
'द लास्ट प्लेग्राउंड' : केवळ हिरवळ पुरेशी नाही
'द लास्ट प्लेग्राउंड'च्या इतर भागांप्रमाणे, शिवमोगाचे थिम्मक्का ट्री पार्क पूर्णपणे जीर्ण झालेले नाही. तिथे हिरवळ आहे. सावली आहे. जैवविविधता आहे आणि मोकळा श्वास घेण्यासाठी जागा आहे. परंतु, केवळ जागेचे सौंदर्य सुरक्षितता, सुलभता किंवा पुरेशी देखभाल यांची हमी देण्यासाठी पुरेसे नाही. लोकांना केवळ दुरून सुंदर दिसणाऱ्या उद्यानांची गरज नसते. त्यांना त्यांच्या मुलांसाठी योग्य जागा, सुस्थितीत असलेली उपकरणे, पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते, या सर्व गोष्टी सुरक्षिततेची हमी देतात.