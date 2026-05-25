काँक्रीटची जंगलात असुरक्षित झालीत उद्याने; आपली मुले आता कुठे सुरक्षित आहेत?
देशातील काँक्रीटच्या शहरांमध्ये, मुलांसाठी सुरक्षित जागा कमी होत चालल्यात. शहरात उद्याने केवळ दिसण्यापुरत्या शोभेच्या आणि चैनीच्या वस्तू बनल्या आहेत. तिथं मुलांना पाठवताना पालकांनादेखील भीती वाटते.
Published : May 25, 2026 at 9:00 AM IST
29 मार्च, 2026 चा दिवस जयपूरमधील 12 वर्षांच्या मुलीसाठी दुर्दैवी ठरला. ती हसत-खेळत एका संध्याकाळच्या झोपाळ्यावर चढली. मात्र, काही कळायच्या आत काही क्षणांतच गंजलेला झोपाळा तिच्यावर कोसळला. त्यामुळे चिमुकलीवर चार मोठ्या शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या आहेत. तिच्या खेळाच्या मैदानाची जागा आता रुग्णालयाच्या कॉरिडॉर्स, वेदनाशामक गोळ्या आणि अनिश्चित भविष्यानं घेतली आहे.
जयपूरमध्ये घडलेला एक सामान्य अपघात नसून इशारा आहे. कारण संपूर्ण देशातील वेगानं विस्तारणाऱ्या काँक्रीटच्या शहरांमध्ये, उंच इमारती, वाहतुकीचे मार्ग आणि संपत चाललेल्या मोकळ्या जागांमुळे मुलांचे बालपण कोमेजते आहे. एकेकाळी परिसरातील सर्वात सुरक्षित ठिकाणे मानली जाणारी उद्याने, प्रशासनाचा असलेला उदासीन दृष्टीकोन आणि हलगर्जीपणामुळे अधिकाधिक असुरक्षित भाग होत चालली आहेत. एकाच भेटी तुम्हाला उद्यानांची वास्तविकता दिसून येते. तुटलेले झोपाळे, उघड्या विजेच्या तारा, कोसळणाऱ्या इमारती, गंजलेली लोखंडी उपकरणे, कचऱ्याचे ढिग, अपुरा प्रकाश आणि समाजविघातक कृत्ये या सामान्य बाबी झाल्या आहेत. त्यामुळे उद्याने ही मुलांसाठी असुरक्षित ठरली आहेत.
ईटीव्ही भारतनं देशभरातील मुलांच्या उद्यानांची स्थिती, सुरक्षितता आणि संपत झालेल्या सुरक्क्षा स्थितीची पाहणी करण्यासाठी देशव्यापी वस्तुस्थितजन्य तपासणी केली. त्याची सुरुवात राजस्थानपासून केली. 'द लास्ट प्लेग्राउंड' (शेवटचे खेळाचे मैदान) ही मोहीम, एके काळी अभिमानानं 'बागांचे शहर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील पुण्यापासून, भारतातील पहिले समर्पित बाल उद्यान असलेल्या ल्युटियन्स दिल्लीतील ऐतिहासिक चिल्ड्रन्स पार्कपर्यंत, अमली पदार्थ आणि समाजकंटकांपासून सार्वजनिक जागा परत मिळवण्यासाठी 'पार्क मित्र' कसे लढत आहेत, हे दाखवून देते. यात ओडिशामधील तुटलेले झोपाळे आणि असुरक्षित खेळाच्या जागांपासून ते बिहारमधील मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या धोकादायकपणे झुकलेल्या झाडांपर्यंत आणि कर्नाटकातील शिवमोग्गा दुर्घटनेपर्यंतचा समावेश आहे. एका उद्यानात प्राण्यांचे शिल्प कोसळून एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला होता. निष्काळजीपणा, निकृष्ट देखभाल आणि शहरी उदासीनता हळूहळू बालपण कसे असुरक्षित बनवत आहेत, हे प्रत्येक पाहणीतून दर्शविते.
पण, ही मोहीम केवळ खराब झालेल्या उद्यानांबद्दल नाही. ही मोहीम मुलांच्या कोमजेत चाललेल्या बालपणाबद्दल आहे. ही मोहीम मुलांच्या धावण्यासाठी, जमिनीवर पडण्यासाठी, हसण्यासाठी आणि मोकळा श्वास घेण्यासाठी आहे. त्याशिवाय शहरातील मुलांचं बालपण लोप पावत आहे. शहरांचा विस्तार होत असताना मुलांचे बालपण संकुचित होत आहे. हा अवघड असला तरी सरकार, नागरी संस्था आणि समाजाला तातडीनं विचारण्यासारखा आहे. जर मुले उद्यानांमध्येही सुरक्षित नसतील, तर आपण खरोखर कोणत्या प्रकारची शहरे घडवत आहोत? ईटीव्ही भारतच्या देशव्यापी वास्तव-परीक्षणाचा पहिला थांबा राजस्थानमध्ये आहे. एक चिमुकली बसत असताना झोपाळा तुटला ही बाब उद्यानांमधील धोकादायक परिस्थितीबद्दलच्या मोठ्या तपासाचा प्रारंभबिंदू ठरली आहे.
राजस्थानमध्ये काय आहे स्थिती?- 29 मार्च 2026 रोजी, जयपूरमधील एका चिमुकलीसाठी रोजप्रमाणं सामान्य वाटणारी दुपार ही एका भयानक दुःस्वप्नात बदलली. सीकर रोडजवळील एका खासगी गृहसंकुलाच्या उद्यानात (पार्कमध्ये) एक 12 वर्षांची मुलगी झोक्यावर खेळत असताना, अचानक झोका तुटून तिच्या अंगावर कोसळला. या घटनेत त्या चिमुकलीला गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून, तिच्यावर चार मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. ती आजही घरी राहून उद्यानात झोका कोसळून झालेल्या वेदनांशी संघर्ष करत आहे.
या घटनेनंतर काही वेळातच, पीडित मुलीच्या वडिलांनी जयपूरमधील हरमाडा पोलीस ठाण्यात एफआयआर (FIR) दाखल केला. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास करून एक दोषारोपपत्र (chargesheet) दाखल केले. त्यामध्ये संबंधित गृहसंकुलाच्या कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. तथापि, 8 मे रोजी जयपूरच्या महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (न्यायालय क्र. 17) पोलिसांच्या तपासात त्रुटी असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. परिणामी, ते दोषारोपपत्र तपास अधिकारी हरी मीना यांच्याकडे परत पाठवण्यात आलं. यावेळी, निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती तपास करण्यासाठी त्यांना विशिष्ट निर्देश देण्यात आले. दोन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करून दिल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. मात्र, तपासणीतून धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. झोक्यावर मुले दररोज खेळत असतानाही त्याची नियमित देखभाल (maintenance) करण्यात आली नव्हती. तिथे सुरक्षेची कोणतीही योग्य तपासणी झाली नव्हती. जे नियम अनिवार्य आहेत, त्याचं पालन करण्यात आलं नव्हतं. तसेच, उद्यानाची जबाबदारी घेणारी (accountability) कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. दुर्दैवानं त्याची किंमत निष्पाप अशा लहान मुलीला मोजावी लागली. परंतु, ही काही एकमेव किंवा अपवादात्मक घटना नाही.
15 जुलै 2021 रोजी, जयपूर ग्रेटर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जयपूरच्या मानसरोवर भागातील 'वरुण पथ' येथील एका उद्यानात, उघड्या पडलेल्या विजेच्या तारांच्या संपर्कात आल्यामुळे १० वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. या विजेच्या तारा अनेक दिवसांपासून उघड्याच पडल्या होत्या. त्याबाबत स्थानिकांनी केलेल्या तक्रारींकडे प्रशासाननं पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं होतं, असा स्थानिक रहिवाशांनी आरोप केला.
4 मे 2026 रोजी, उद्घाटनानंतर अवघ्या तीनच दिवसांत बाराँ जिल्ह्यातील 'अंता' शहरात कोट्यवधी रुपये खर्चून नव्यानं उभारण्यात आलेल्या एका उद्यानातील झोका जमिनीतून उखडला. हा झोका खेळणाऱ्या मुलावर कोसळला. मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली.
राजस्थानमधील उद्यानांची वस्तुस्थिती- सुमारे 1.6 हेक्टर क्षेत्रात पसरलेले आणि परिसरातील जवळपास एक लाख रहिवाशांना 'पौंड्रिक उद्यान' सेवा पुरविते. हे या भागातील मोजक्याच प्रमुख सार्वजनिक मोकळ्या जागांपैकी एक आहे. परंतु, या उद्यानात प्रवेश केल्यावर प्रशासकीय आणि व्यवस्थेच्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे विदारक चित्र स्पष्टपणे दिसून येते. उद्यानातील बहुतांश झोके बिघडलेल्या अवस्थेत आहेत. काहींच्या लोखंडी कडा उघड्या पडल्या आहे. काही झोके एका बाजूला कललेल्या अवस्थेत लटकत आहेत. तर अनेक झोके अत्यंत धोकादायक आणि अस्थिर वाटतात. मुले कोणत्याही क्षणी जखमी होऊ शकतात, या सततच्या भीतीच्या सावटाखाली पालकांना राहावे लागते.
ताल कटोरा येथील रहिवासी कमलेश सोनी म्हणाले, “ शेकडो लोक दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी या उद्यानाला भेट देतात. पण, मुलांसाठी सुरक्षित सुविधांची कमतरता आहे” चालण्याचा मार्गही चांगला नाही. मार्ग अनेक ठिकाणी उखडलेला आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी फिरायला जाणाऱ्या या मार्गावरील खड्डे आणि उखडलेल्या फरशांमुळे वृद्ध लोकांना गंभीर धोक्याला तोंड द्यावे लागते. अनेक ठिकाणी बसण्याचे बाक तुटलेले आहेत. बसण्यासाठी ठेवलेल्या दगडाच्या फरशा खराब झाल्या आहेत. स्वच्छतेची परिस्थितीही सुखावह नाही. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, उद्यानात मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर कुत्रे चावण्याच्या घटनांमध्येदेखील वाढ झाली आहे. सुरक्षेची मोठी चिंता असल्यानं महिलांनाही उद्यानाला भेट देणं असुरक्षित वाटते. कारण, कोणताही कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक नाही. समाजकंटक नेहमी उद्यानात जमा होतात, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. साखळी हिसकावणे आणि मोबाईल चोरीची भीती पर्यटकांना सतत सतावत असते. बिघडत चाललेल्या परिस्थितीची माहिती देताना केअरटेकर-कम-गार्ड राजू म्हणाले, "परिस्थिती खूपच वाईट आहे. येथे लोक अमली पदार्थांचे सेवन करतात. आम्ही त्यांना थांबवल्यास ते आमच्याशी भांडतात. एवढेच नाही तर धमक्या देतात. अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. परंतु अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही."
अजमेरच्या उद्यानांचीही आहे दुरवस्था- अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे शहरात अनेक विकास प्रकल्प राबवले आहेत. पण रहिवाशांच्या मते, सार्वजनिक उद्यानांकडे दुर्लक्ष आहे. एकट्या शास्त्री नगरमध्येच चार उद्याने आहेत. त्यापैकी दोनमध्ये मुलांसाठी खेळण्याची साधने आहेत, तर इतर दोन उद्यानांचा वापर प्रामुख्यानं पादचाऱ्यांकडून केला जातो. प्रथमत: उद्याने वापरात असल्याचे दिसते. मात्र, काळजीपूर्वक पाहणी केल्यावर वेगळेच चित्र समोर येते.
ईटीव्ही भारतच्या टीमनं लाल बहादूर शास्त्री पार्कमधील एका मोठ्या घसरगुंडीची पाहणी केली, तेव्हा काय दिसलं? थोड्याशा धक्का लागला तरी घसरगुंडीची रचना स्पष्टपणे हालत होती. मुले आपापसात हसत होती. पण त्यांच्या चेहऱ्यावर अपघाताची भीती स्पष्ट दिसत होती. घसरघुंडीची खराब झालेली स्थिती दाखविण्यासाठी अनेक जण पुढे आले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. एस. डी. मिश्रा म्हणाले की,” हे उद्यान सुमारे 25 वर्षांपूर्वी बांधले होते. पण महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे त्याची दुरवस्था झाली आहे. लोक दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी येथे फिरायला येतात. मुले खेळायला येतात. येथे झोपाळे बसवले आहेत. पण त्यांची पाहणी करायला किंवा मूलभूत सुविधा कशा आहेत? हे तपासायलाही कोणी जबाबदार व्यक्ती येत नाही.”
ग्रीसिंग आणि देखभालीच्या अभावामुळे पार्कमधील ट्रेडमिल उपकरणांमधून मोठा आवाज येतो. दुसरीकडे, हिरवे गवत जवळजवळ नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत उभारलेले एक खुल्या जागेतील व्यायामशाळा तीन वर्षांच्या आतच नादुरुस्त झाली आहे. काही समाजकंटक दिवसा उद्यानाच्या काही भागांवर ताबा मिळवतात, असा स्थानिक रहिवाशांचा आरोप आहे. ते लोक पत्त्यांचे डाव मांडतात. तसेच लहान मुलांना धमकावतात, असा आरोप आहे.
अजमेर महानगरपालिकेच्या उद्यानांचे प्रभारी अधिकारी मनोहर सोंगारा यांनी नमूद केलं की, महापालिकेच्या अखत्यारीत एकूण 51 उद्याने येतात. "या सर्व उद्यानांचे वेळोवेळी निरीक्षण केले जाते. उद्यानांमध्ये बसवलेले झोके किंवा खुल्या जागेतील व्यायामाची साधने (ओपन-एअर जिम इक्विपमेंट) नादुरुस्त झाल्यानंतर त्याची त्वरित दुरुस्ती केली जाते." याचा दाखला देताना त्यांनी शास्त्री नगर येथील 'लाल बहादूर शास्त्री उद्याना'तील झोक्यांचे उदाहरण दिले. या झोक्यांची तपासणी केली जाईल. गरज भासल्यास त्यांची दुरुस्तीही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्यानातील साहित्याशी संबंधित संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी, इतर उद्यानांमधील झोक्यांचीही तपासणी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिलं.
कोटाचे नेहरू पार्क: संकटात सापडलेलं उद्यान- नयापुरा आणि कोटा रेल्वे स्थानकादरम्यान वसलेले नेहरू पार्क हे शहरातील मोजक्याच प्रमुख सार्वजनिक उद्यानांपैकी एक आहे. योग, फिरणे आणि विरंगुळ्यासाठी मोठ्या संख्येनं रहिवासी येथे येतात. सुरक्षित वातावरण मिळेल या आशेनं अनेक कुटुंबे आपल्या मुलांना घेऊन उद्यानात येतात. दुर्दैवानं, बहुतेकांना निराश होऊनच घरी वापस जावे लागते. येथे त्यांना फक्त तुटलेले झोके आणि बिघडलेले व्यायाम साहित्य (जिम इक्विपमेंट) पाहायला मिळते.
स्वच्छतेची स्थिती इतकी वाईट स्थिती आहे की, उद्यानाला भेट देणाऱ्या लोकांना दुर्गंधी टाळण्यासाठी नाकावर हात ठेवावा लागतो. कचऱ्यानं भरलेल्या ट्रॉल्या उद्यानाच्या कोपऱ्यांमध्ये तशाच पडून असल्यानं परिसरात दुर्गंधी पसरते. शौचालयांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. महिलांच्या स्वच्छतागृहांमध्ये कीटक आणि अस्वच्छ असते, असा नागरिकांनी आरोप केला. तसेच, उद्यानात पिण्याच्या पाण्याचीही नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. काहींनी तर असाही आरोप केला की, उद्यान हे रात्रीच्या वेळी अमली पदार्थांचे व्यसन असलेल्या लोकांचा अड्डा होतो.
परिसरातील रहिवासी चंद्रप्रकाश मित्तल म्हणाले, "येथे फक्त एकच माळी असून तो झाडांना पाणी घालण्याचं काम करतो. येथे कोणत्याही प्रकारची स्वच्छता किंवा देखभाल केली जात नाही. चालण्याच्या मार्गाची (ट्रॅकची) अवस्था खराब झाल्यानं ट्रॅक हा गुडघे आणि सांध्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे." त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देत दादबाडा येथील रहिवासी महेश योगी म्हणाले, "उद्यानाची अवस्था अत्यंत खराब आहे. झोके तुटलेले असून मुलांना खाली पडून दुखापत होण्याचा धोका आहे. सर्वत्र गंजलेले लोखंड उघड्यावर पडलेले दिसते, पण त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही," त्यांनी उद्यानातील खराब झालेले खांब आणि बाकदेखील दाखविले.
कोटा विकास प्राधिकरणानं (KDA) शहरातील 587 उद्यानांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. सध्या या सर्व उद्यानांमध्ये सुधारणांची कामे सुरू आहेत, अशी माहिती केडीएचे सचिव मुकेश चौधरी यांनी दिली. "या उपक्रमांतर्गत झोक्यांपासून ते वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे आणि चालण्याचे मार्ग अशा विविध सुविधांची दुरुस्ती आणि सुधारणा केली जात आहे. तर 47 उद्यानांमधील कामे अद्याप प्रलंबित आहेत," असे त्यांनी सांगितले. तसेच, नेहरू उद्यानातील सुविधाही लवकरात सुधाण्यात येण्याकरिता सूचना अभियंत्यांना देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
उद्यानेच आजारी - उद्याने म्हणजे काँक्रीटच्या शहरांमधील केवळ हिरवे पट्टे नव्हेत. मुलांचा भावनिक विकास, शारीरिक सुदृढता आणि मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली माध्यमे आहेत. राजस्थानच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था विभागाचे सचिव रवी जैन यांनी स्पष्ट केले की, राज्यभरातील सर्व शहरी स्थानिक संस्थांच्या अखत्यारीतील उद्याने आणि बागांमध्ये बसवण्यात आलेले झोके कोणत्याही परिस्थितीत तुटलेले नसावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक असेल तेव्हा या झोक्यांची दुरुस्ती करावी किंवा ते बदलून टाकावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, "रात्रीच्या वेळी पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था, उघड्या विद्युत तारांचा अभाव, महिला आणि मुलांसाठी भक्कम सुरक्षा व्यवस्था, नागरी आणि विद्युत देखभालीच्या कामांचे नियमित निरीक्षण, या बाबी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश लागू आहेत. राज्यातील शहरी स्थानिक संस्थांच्या हद्दीतील सर्व उद्याने आणि बागांबाबत विभाग लवकरच एक 'प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल' (Ground Report) तयार करणार आहे. जेणेकरून कोणतेही उद्यान किंवा बाग संभाव्य अपघाताचे ठिकाण होणार नाहीत," अशी माहिती त्यांनी दिली.
काय आहे चर्चेचा मुद्दा? अर्थसंकल्प, स्मार्ट-सिटी प्रकल्प आणि वारंवार दिलेली आश्वासने असूनही, उद्याने अजूनही असुरक्षित का आहेत? हा महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. भारतातील शहरे वेगाने विस्तारत आहेत. स्मार्ट-सिटी ब्रँडिंग, गेटेड सोसायट्या आणि शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे वाढत आहेत. पण जर मुले उद्यानातील झोपाळ्यावर सुरक्षितपणे झोपाळा वापरू शकत नसतील, तर एखादे शहर स्वतःला खऱ्या अर्थानं विकसित म्हणवू शकते का? उद्यानातून मुले अनेकदा मुलभूत स्वातंत्र्य, मैत्री आणि आत्मविश्वास बाळगण्यास शिकतात. त्यामुळे उद्यानांची जागा धोकादायक बनत असेल तर ते केवळ प्रशासकीय नसून सामाजिक अपयशदेखील ठरते.
हेही वाचा-