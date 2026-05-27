द लास्ट प्लेग्राऊंड 3 : बिहारमधील उद्यानांची दुरावस्था; तुटलेले झोके, कललेले खांब आणि आकुंचन पावणाऱ्या खेळाच्या जागा!

गयामध्ये उद्यानांची ओळख ही कललेली झाडे, तुटलेले झोके आणि झुकलेले विजेचे खांब यांनी होते.

बिहारमधील उद्यानांची दुरावस्था; तुटलेले झोके, कललेले खांब आणि आकुंचन पावणाऱ्या खेळाच्या जागा!
Published : May 27, 2026 at 9:02 AM IST

गया/बोधगया/नालंदा : मुलांसाठी राखीव असलेल्या शहरातील एका उद्यानात 11000 केव्ही क्षमतेचा एक विजेचा खांब डोक्यावरच धोकादायक रितीनं झुकलेल्या अवस्थेत आहे. त्याच्याच जवळ विजेच्या लाईव्ह केबल्स जमिनीवर कोसळू नयेत म्हणून धातूच्या जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत. जुनी झाडंही धोकादायक पद्धतीनं कललेली आहेत. तसंच झाडांची मुळं कमकुवत झाल्यामुळं छोट्याशा वादळातही त्यांची खोडं कोसळून पडतात. आपल्या मनात जे चित्र उभं राहतं, ते बिहारच्या आकुंचन पावणाऱ्या आणि अधिकाधिक नाजूक होत चाललेल्या सार्वजनिक विरंगुळा क्षेत्राचा एक भाग आहे, जिथं संध्याकाळी पालक मुलांना आनंद घेण्यासाठी घेऊन येतात.

संपूर्ण भारतातील सार्वजनिक क्रीडांगणांची स्थिती आणि सुरक्षितता यांचा आढावा घेणाऱ्या 'द लास्ट प्लेग्राऊंड' या मोहिमेचा एक भाग म्हणून "ईटीव्ही भारत"नं विरंगुळा, व्यायाम आणि बालपणासाठी उभारलेली ही उद्यानं आजही सुरक्षित वाटतात की नाही, हे समजून घेण्यासाठी बिहारमधील गया आणि बोधगयापासून ते नालंदा आणि पाटणापर्यंत प्रवास केला. यादरम्यान, जे चित्र समोर आलं, ते इतर ठिकाणांपेक्षा फारसे वेगळं नव्हतं. तिथं तुटलेलं झोके, कललेली झाडे, अपूर्ण उद्यानं, असुरक्षित विद्युत व्यवस्था, अतिक्रमणे, अमली पदार्थांचे सेवन आणि कमी होत जाणारी हरित क्षेत्रे हीच आता 'नवी सामान्य स्थिती' बनली आहेत.

गया : रहिवासी ज्यांना 'उद्यानं' म्हणण्यास नकार देतात, अशी उद्यानं

येथील उद्यानांची ओळख केवळ हिरवळ, फुलं आणि शांतता अशी होईल असं नाही. गयामध्ये उद्यानांची ओळख ही कललेली झाडे, तुटलेले झोके आणि झुकलेले विजेचे खांब यांनी होते. गेल्या काही काळात गांधी मैदानाच्या परिसरात चार उद्यानं विकसित करण्यात आली. तरीही, सुसज्ज आणि कुटुंबासाठी अनुकूल असलेल्या शहरी उद्यानांच्या दर्जापासून ही उद्यानं कोसो दूर आहेत, असं स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणं आहे. याउलट, सर्वत्र धोकादायक रितीनं झुकलेली झाडं, मुलांच्या खेळाचं नादुरुस्त साहित्य आणि निकृष्ट सुविधाच त्रासदायक ठरतात.

शहराच्या अगदी मध्यभागी, म्हणजेच मध्यवर्ती गयामध्ये 'गांधी मैदान बाल उद्यान' वसलेलं आहे. इथं दररोज 1000 ते 1500 पर्यटक भेट देतात. सकाळी फिरायला येणारे लोक इथं प्रामुख्यानं यासाठी येतात की, इथं खुल्या व्यायामशाळेची (ओपन-जिमची) काही साधनं बसवण्यात आली आहेत आणि या साधनांचा वापर करणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय असते. त्यांच्यासोबत लहान मुलंही आलेली असतात. मात्र, स्थानिक रहिवाशांच्या मते, तो कललेला 11000 केव्हीचा विजेचा खांब हे या उद्यानाला भेट देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी सर्वात मोठं संकट आहे. "उच्च-दाबाच्या वीजवाहिन्या जमिनीवर कोसळू नयेत म्हणून लावलेली ती लटकती जाळीच आता चिंतेचं कारण बनली आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," अशी भीती परिसरातील रहिवासी व्यक्त करत आहेत.

गांधी मैदानाच्या उद्यानांमध्ये, हलक्या वादळात किंवा पावसातही अनेकदा झाडे कोसळतात, असं स्थानिक रहिवासी सांगतात. ही उद्यानं अशा भागांत उभारण्यात आली आहेत, जिथं आधीपासूनच 'शिरीष' जातीची झाडं अस्तित्वात होती आणि या जातीच्या झाडांची मुळं जोराचा वाराही पेलण्यास असमर्थ असतात. यापूर्वी झाडं उन्मळून पडण्याच्या अनेक घटना घडल्या असल्या, तरी सुदैवानं यात कोणतीही मोठी जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, कललेले खांब, लोंबणाऱ्या तारा आणि डळमळीत झाडं हे पाहता उद्यानात येणाऱ्यांना सतत चिंता वाटते.

बिहारमधील उद्यानांची संख्या (ETV Bharat Graphics)

अधिकृत नोंदींनुसार, गया महानगरपालिकेच्या 53 प्रभागांमध्ये 50 हून अधिक उद्यानं असल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, रहिवाशांच्या मतं, यापैकी एकाही उद्यानाचा विस्तार एका एकराएवढाही नाही. यातील बहुतांश उद्यानं केवळ चार ते पाच 'कठ्ठा' जमिनीवर वसलेली आहेत, जी एखाद्या उद्यानासाठी अत्यंत अपुरी जागा आहे. "यातील अनेक उद्यानांमध्ये साधी हिरवळही उपलब्ध नाही; मग शोभेची फुलं किंवा मनोरंजनासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांची तर गोष्टचं सोडा," असं रहिवाशांनी सांगितलं. स्थानिक रहिवासी शमशेर खान अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हणतात, "तुम्ही यांना उद्यानं म्हणता? गयामध्ये एकही उद्यान या व्याख्येमध्ये बसत नाही. फार तर, आपण त्यांना 'हरित क्षेत्रं' म्हणू शकतो. अगदी गांधी मैदानावरही, उद्यानांच्या नावाखाली तीन-चार वास्तू उभारण्यात आल्या आहेत," असं त्यांनी सांगितलं.

लहान मुलांसाठी तिथं फक्त दोन-तीन झोके आणि एक-दोन घसरगुंड्या आहेत. मोठ्यांसाठी मात्र ओपन-जिमच्या धर्तीवरची काही व्यायामसाधनं आहेत. वॉर्ड नगरसेवक गजेंद्र सिंह म्हणतात की, गयामध्ये पारंपरिक शहरी रचनेला साजेशी उद्यानं नाहीत. "ज्या प्रकारचे उद्यान असायला हवं, ज्यात कारंजे, फुलं, मुलांसाठी झोपाळे, खाद्यपदार्थांची दुकानं असतील, ते गयामध्ये कुठंही नाहीत," असं ते मान्य करतात.

ब्रह्मयोनी टेकडीवर 'हिल पार्क' उभारण्याची मागणी करताना, सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की, या जागेचं नैसर्गिक भूरूप शहराच्या विरंगुळ्याच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतं. या जागेवर साधारणपणे 3 किमी बाय 1.5 किमी इतकी वापरण्यायोग्य जागा उपलब्ध आहे. "जर तिथं एखादे 'हिल पार्क' विकसित केलं, तर लोकांना वापरण्यासाठी खरोखरच एक उद्यान उपलब्ध होईल. हे गया शहराच्या महसुलाचे एक प्रमुख साधन ठरू शकेल, तसंच आरोग्याच्या दृष्टीनंही अत्यंत फायदेशीर ठरेल," असं म्हणत त्यांनी बिहारच्या नेतृत्वाला या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं. मात्र, सध्याच्या उद्यानांमधील सुरक्षा आणि मानकांविषयी विचारलं असता ते म्हणाले, "गांधी मैदानात उभारलेली मुलांची उद्यानं 'SOP' मानकांची पूर्तता करत नाहीत. या उद्यानांमध्ये अनेक प्रकारच्या सुधारणांची आवश्यकता आहे. आता ही उद्यानं वन विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळं, तेच याची काळजी घेतील," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

समाजसेवक लालजी प्रसाद यांनी याहूनही अधिक विदारक चित्र मांडलं आहे. त्यांच्या मते, गयामधील अनेक तथाकथित उद्यानं ही हिरवीगार विरंगुळ्याची ठिकाणं वाटण्याऐवजी, केवळ ओसाड मैदानांसारखी भासतात. यासाठी त्यांनी 'वैकुंठ शुक्ला पार्क'चं उदाहरण दिलं आहे. जिथं सध्या प्रवेशद्वाराचे बांधकाम आणि माती भरण्याचं काम सुरू आहे, मात्र उद्यानासाठीच्या मूलभूत सुविधांचा तिथं कोठंही मागमूसही नाही. "गया येथील बहुतेक उद्यानांची अवस्था चांगली नाही. अयोग्य व्यवस्थापनामुळं, अनेक उद्यानं आपली मूळ ओळखच गमावून बसत आहेत. गया-पाटणा रस्त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून एक बालउद्यान उभारण्यात आलं होतं, ज्याचे उद्घाटन 2019-20 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं. खुद्द त्या उद्यानाचीही अवस्था आता दयनीय झाली आहे," असं लालजी प्रसाद यांनी सांगितलं.

आझाद पार्कबद्दल लालजी प्रसाद यांनी अत्यंत बोचरी टीका आहे. या उद्यानाचा इतिहास आणि त्याचे भौगोलिक स्थान पाहता, ते एक आदर्श नागरी स्थळ बनायला हवं होतं, असं त्यांनी म्हटलं आहे. "उलट, त्या जागेचं रूपांतर जुगारी आणि अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांच्या अड्डा बनलं आहे. तुम्ही कधीही तिथं गेलात, तरी लोक पत्त्यांचा जुगार खेळताना आणि गांजा ओढताना दिसून येतात. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तिथं कोणतीही व्यवस्था नाही." तसंच त्यांनी मुख्य प्रवेशद्वाराच्या अगदी जवळच बांधण्यात आलेल्या शौचालयाकडेही लक्ष वेधलं. ते म्हणाले, "पर्यटकांना तेथील दुर्गंधी सहन करणं कठीण होतं."

चिल्ड्रन्स पार्कमधील सुरक्षारक्षक सुरेंद्र कुमार यांनी, येथील तरुण पिढीला हे ठिकाण फारसे का आवडत नाही, याबाबत सांगितलं. "गेल्या काही महिन्यांत वृक्षारोपणाच्या कामात सुधारणा झाली असून काही फुलांची झाडंही लावण्यात आली आहेत. परंतु, मुलांसाठी इथं खेळण्याच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. या संदर्भात आम्ही अधिकाऱ्यांना माहिती दिली आहे," असं ते म्हणाले. आझाद पार्कमध्ये बसलेले स्थानिक रहिवासी दिलीप कुमार सांगतात की, त्यांनी हा पार्क आपल्या बालपणापासून पाहिला आहे. आज या पार्कमध्ये जे काही उरलं आहे, त्याचा एकेकाळी इथं अस्तित्वात असलेल्या स्वरूपाशी काहीही साम्य उरलेलं नाही. तरीही, त्यांनी एक सल्ला दिला आहे. ते म्हणाले, "जर तुम्हाला एखाद्या खऱ्याखुऱ्या, नीटनेटक्या पार्कला भेट द्यायची असेल, तर तुम्हाला बोधगयालाच जावं लागेल. तिथं तरी निदान तुम्हाला अधिक चांगले पार्क पाहायला मिळतील. आझाद पार्कचे तर आता केवळ एक मुतारीतच रूपांतर झाले आहे."

ग्वाल बिघा इथं स्वातंत्र्यसैनिक आणि बाराचट्टीचे माजी आमदार जागेश्वर प्रसाद खालेश यांच्या नावानं ओळखलं जाणारं एक उद्यान उपेक्षेची आणखी एक कहाणी सांगते. सुमारे पाच 'कठ्ठा' जमिनीवर विस्तारलेल्या या उद्यानात पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छतागृह किंवा इतर कोणत्याही उपयुक्त सार्वजनिक सुविधांचा अभाव आहे. स्थानिक रहिवासी या दयनीय अवस्थेला दुजोरा देतात आणि सांगतात की, जुगार खेळणारे गट वारंवार या जागेवर कब्जा करतात. इतकंच नव्हे, तर ज्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या नावानं हे उद्यान ओळखलं जातं, त्यांचा पुतळाही इथं अद्याप उभारण्यात आलेला नाही.

गयाचे महापौर गणेश पासवान यांनी काही त्रुटी असल्याचं मान्य केलं असलं, तरी त्यांनी प्रशासकीय पुनर्रचनेकडे लक्ष वेधलं आहे. मात्र, मागील वर्षांच्या तुलनेत यावेळी बऱ्याच प्रमाणात काम करण्यात आलं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. गया-पाटणा मार्गावरील 'कांडी'जवळ उभारण्यात आलेल्या एका बालउद्यानाचा संदर्भ देत पासवान म्हणाले की, उद्यानांच्या देखभालीची जबाबदारी हस्तांतरित होण्यापूर्वी, स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा त्या उद्यानावर काम करत होती. "या संदर्भात एक शासकीय आदेश आला असून, त्यानुसार उद्यानांचं बांधकाम आणि सुशोभीकरण हे वन विभागाच्या अखत्यारीत येते," अशी माहिती त्यांनी दिली. तसंच सर्व उद्यानांची पाहणी केली जाईल आणि देखभालीतील त्रुटी दूर केल्या जातील, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. धोकादायक झाडे आणि विद्युत पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात, त्यांनी विविध विभागांमध्ये जबाबदारीचं वाटप केलं आहे. "वाकलेल्या झाडांच्या बाबतीत वन विभाग त्यांची तपासणी करेल. विजेच्या खांबांसाठी, वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाईल."

बिहारमधील उद्यानांची अवस्था (ETV Bharat Graphics)

बोधगया : कोसळणाऱ्या फांद्यांखाली थोडक्यात टळलेला अनर्थ

गयेच्या तुलनेत, बोधगयामध्ये मोठ्या आकाराच्या उद्यानांची संख्या अधिक आहे. तरीही, अगदी इथंही सार्वजनिक हरित जागांवर सुरक्षिततेच्या चिंतेचं सावट कायम आहे. ही समस्या विशेषतः 'जयप्रकाश उद्यान'मध्ये प्रकर्षानं दिसून येते, जे या परिसरातील सर्वात मोठ्या उद्यानांपैकी एक आहे. जिथं एका बाजूला झुकलेली आणि जीर्ण झालेली झाडं रहिवाशांच्या चिंतेत भर घालत आहेत. 13 मे रोजी महाबोधी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर, एका प्रचंड झाडाची फांदी अचानक तुटून खाली कोसळल्यामुळं एक मोठा अपघात टळला. या घटनेमुळं उद्यानांमधील आणि लगतच्या सार्वजनिक जागांवरील झाडं धोकादायक आहेत, या स्थानिकांच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळाली. गया आणि बोधगया परिसरात, विजेचे खांब अनेकदा उद्यानांच्या भिंती आणि सीमांच्या लगतच असतात. त्यामुळं, जेव्हा झाडे कोसळतात, तेव्हा ती अनेकदा विजेच्या तारांना खाली ओढतात किंवा विद्युत पायाभूत सुविधांचं नुकसान करतात.

नालंदा : कागदावर उभारलेली उद्यानं, जमिनीवर मात्र भीती

नालंदा येथील उद्यानांची परिस्थिती गयामधील उद्यानांसारखीच काहीशा अस्वस्थ करणारी ठरते. 2010-11 च्या सुमारास, महानगरपालिकेनं आठ उद्यानं उभारण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यापैकी पाच उद्यानं वन विभागाच्या ताब्यात सोपवण्यात आली आणि त्यांच्या स्वरूपामध्ये व कामकाजामध्ये स्पष्ट सुधारणा दिसून येत आहे. परंतु, 'स्मार्ट सिटी' आराखड्याशी संबंधित इतर तीन बाबी मात्र वेगळीच कहाणी सांगतात. टिकुलीपार परिसरात जवळपास 20 लाख रुपये खर्चाच्या एका उद्यानाची कोनशिला 19 ऑगस्ट 2010 रोजी तत्कालीन मंत्री नरेंद्र नारायण यादव यांच्या हस्ते उभारण्यात आली. पण, बांधकाम मात्र कधीच पूर्ण झालं नाही. एक संरक्षक भिंत उभारण्यात आली. तलावाभोवती चालण्यासाठी एक पायवाट तयार करण्यात आली. आणि उर्वरित भाग मात्र वाढलेले गवत, झुडपे व दुर्लक्षित जमिनीमध्ये रूपांतरित झाला. आता तिथे गुरे बांधलेली आहेत.

स्थानिक रहिवासी अनिल यादव यांनी सांगितलं की, ही जागा उद्यानासाठी राखून ठेवण्यात आली होती, परंतु हे काम अर्धवटच सोडून देण्यात आले. "आता या ठिकाणी कचरा, रानटी गवत आणि झुडपे साचली आहेत. इथं समाजकंटक जमतात आणि आजूबाजूला दारूच्या रिकाम्या बाटल्या विखुरलेल्या आढळतात," असे ते म्हणाले. सुरेश गोप या आणखी एका रहिवाशाचं म्हणणं आहे की, येथील परिस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यास धमक्यांना सामोरं जावं लागू शकते. "जर एखाद्या बाहेरील व्यक्तीनं या दुर्लक्षाबाबत प्रश्न विचारला, तर त्याला धमकावून हाकलून दिलं जाते. हा प्रकल्प नक्की कशामुळं थांबला, याचं उत्तर कोणाकडेच नाही, ना विभागाकडे, ना कार्यकारी अभियंत्याकडे," अशी माहिती त्यांनी दिली.

नालंदा येथील प्रत्येक उद्यान काही उपेक्षेची कहाणी सांगत नाही. अंबर परिसरात, सुमारे 20 लाख रुपये खर्चून उभारण्यात आलेलं चिल्ड्रन्स पार्क एक दिलासादायक चित्र सादर करतं. सध्या कार्यरत असलेला आणि सर्वसामान्यांसाठी खुलं असलेलं हे उद्यान, सार्वजनिक उद्यानांसाठीच्या राज्याच्या 'प्रमाणित कार्यपद्धती'च्या (SOP) आराखड्याचं पालन करते. इथं येणाऱ्या पर्यटकांना स्वच्छ परिसर, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आणि संरक्षित हरितराईची सुविधा उपलब्ध आहे. उद्यानात प्रवेश केवळ तिकिटावरच दिला जातो; ज्याचं शुल्क मुलांसाठी 5 रुपये आणि प्रौढांसाठी 10 रुपये इतकं आहे. उद्यानाचे व्यवस्थापक अजित कुमार सांगतात की, या सुविधेला दररोज, विशेषतः सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या वेळी, 100 ते 200 लोक भेट देतात.

सुभाष पार्क: गर्दीनं गजबजलेलं मैदान, पण कायमची भीती

बिहार शरीफ येथील सुभाष पार्कमध्ये दररोज सुमारे 500 ते 600 लोक भेट देतात, तर शुक्रवार आणि शनिवार-रविवारच्या दिवशी ही संख्या 1000 पर्यंत पोहोचते. इथं प्रवेश केवळ तिकिटावरच मिळतो आणि या तिकिटाची किंमत 10 रुपयांवरून वाढवून 20 रुपये करण्यात आली आहे. या पार्कमध्ये 22 कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, जुनी झालेली पायाभूत सुविधा कोसळण्याची भीती आहे. उद्यानातील कर्मचारी राकेश कुमार आणि हरी जमादार हे आवारातील, जीर्ण होत चाललेल्या पाण्याच्या टाकीकडे निर्देश करतात. "वादळं आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यादरम्यान, ही वास्तू स्पष्टपणे थरथरते. जुनी मोठी झाडं आणि लटकणाऱ्या फांद्यांमुळं धोक्याचा आणखी एक थर निर्माण होतो," असं त्यांनी सांगितलं.

हरी यांनी एका घटनेचा उल्लेख करताना सांगितलं की, जेव्हा वादळादरम्यान एक झाड भिंत फोडून आत कोसळलं होतं. त्याखाली तीन लोक अडकले आणि त्यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. "महिन्यांच्या उपचारानंतर ते बरे झाले," असं त्यांनी आठवून सांगितलं. मामू-भाचा रस्त्यावरील 'फिटनेस पार्क' हे जरी SOP मानकांचे पालन करत असलं, तरी तिथं पोहोचणं हे एक मोठं आव्हान आहे. उद्यानाचे प्रभारी ब्रिजेश कुमार सांगतात की, ही सुविधा शहराच्या मध्यवर्ती भागापासून काहीशी बाहेरच्या बाजूला आहे. त्याठिकाणी पोहोचणं खर्चिक ठरू शकतं; कारण रिक्षा आणि 'टोटो' चालक अनेकदा जास्त भाड्याची मागणी करतात. रात्रीच्या वेळी, परिसराबाहेरील रस्त्यांवर अपुरा प्रकाश असल्यामुळं लोक तिथं जाणं टाळतात. "परंतु, हे फिटनेस पार्क 'SOP' मानकांनुसार पूर्णपणं अनुरूप आहे. इथं दररोज सुमारे 100 लोक भेट देतात. प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ती 40 रुपये आहे," असे कुमार म्हणाले.

हॉस्पिटल चौकाजवळील कामगार कल्याण केंद्राच्या आवारात वसलेल्या 'गोल्डन पार्क'मध्ये, देखभालीचं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रकारच्या संघर्षांचा उल्लेख केला. माळी वीरेंद्र प्रसाद यांच्यासाठी 14000 रुपयांच्या मासिक वेतनावर गुजारा करणं कठीण आहे; तरीही ते आपलं काम अविरतपणे सुरू ठेवतात आणि या उद्यानाला भेडसावणाऱ्या प्रत्यक्ष समस्यांची उकल करून सांगतात. तरुण मुलं वारंवार लहान मुलांच्या झोक्यांवर बसतात, ज्यामुळं त्या साहित्याचं नुकसान होतं; झोक्यावर बसलेल्या एखाद्या मोठ्या व्यक्तीकडे बोट दाखवत त्यांनी हा मुद्दा मांडला. मात्र, संध्याकाळ होताच आणखी एका समस्येनं डोके वर काढते. "संध्याकाळनंतर काही उपद्रवी मुलं इथं येतात आणि अमली पदार्थांचं सेवन करतात. त्यांना रोखलं तरीही ते ऐकत नाहीत," असं त्यांनी सांगितलं.

समस्यांविषयी विचारणा केली असता, बिहार शरीफचे महापालिका आयुक्त कुमार निशांत विवेक यांनी सांगितलं की, त्यांना या समस्यांची कल्पना नाही. "मला या प्रकरणाविषयी कोणतीही माहिती नाही. मी सध्या 'मालमास मेळाव्या'शी संबंधित कामात व्यस्त आहे. मात्र, मी याविषयी चौकशी करेन," असंही त्यांनी पुढं नमूद केलं. वन विभागाचे अधिकारी राजकुमार एस. यांनी विभागाच्या अखत्यारीतील उद्यानांची बाजू मांडली. "आमच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व उद्याने 'SOP' मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच कार्यरत आहेत. जीर्ण झालेलं जलकुंभ किंवा कललेली झाडं, जर कुठं असतीलच, तर त्यांची तपासणी करून ती लवकरात लवकर हटवली जातील," असं आश्वासन त्यांनी दिलं.

उद्यानांमधील मोठ्या दुर्घटना (ETV Bharat Graphics)

पाटण्यातील उद्यानांची स्थिती अधिक चांगली

गया आणि नालंदा यांच्या तुलनेत, पाटण्यातील उद्यानांची स्थिती अधिक चांगली दिसून येते. राजधानीतील उद्यानं अधिक स्वच्छ, सुव्यवस्थित आणि अनेक ठिकाणी उत्तम प्रकारे राखली गेलेली आहेत. पाटण्यात सध्या सुमारे 116 उद्यानं आहेत, परंतु खेळाची मैदानं मात्र फारशी नाहीत. यांपैकी 115 उद्यानं 'पाटणा उद्यान विभागा'च्या अखत्यारीत येतात, तर एक उद्यान अद्यापही महानगरपालिकेद्वारे चालवलं जातं. तसंच, विकसित होत असलेल्या परिसरांमध्ये विशेषतः सरकारच्या मोकळ्या जागांवर नवीन उद्यानं उभारण्याची योजनाही आखली जात आहे.

उद्यान व्यवस्थापन बिहारनं कसं बदललं?

2021 मध्ये प्रशासकीय व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडला. राज्य सरकारच्या एका ठरावानुसार, बिहारमधील 38 जिल्ह्यांमधील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील उद्यानांची जबाबदारी विशेष 'उद्यान विभागांकडे' हस्तांतरित करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतःची अशी 'उद्यान विभाग रचना' प्राप्त झाली आहे. उद्यानांच्या विकासाची जबाबदारी महानगरपालिका आणि नागरी संस्थांकडेच कायम आहे. मात्र, त्यांचे दीर्घकालीन संचालन आणि देखभाल आता या उद्यान विभागांच्या अखत्यारीत येते. हे विभाग वन विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असतात. वनस्पतींची निगा, लॉनची देखभाल, वृक्षछटाई आणि स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षित वन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पर्यावरणतज्ज्ञ आणि वन्यजीव परिषदेचे माजी सदस्य मृत्युंजय मणी यांचं म्हणणं आहे की, पाटण्यातील उद्यानं एकंदरीत चांगल्या स्थितीत आहेत. मात्र, त्यांतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. "काही सहकारी वसाहतींमध्ये अजूनही मोकळी जागा आहे, जिथं खेळाची मैदानं तयार केली जाऊ शकतात, कारण पाटणा शहरात मैदानी खेळांसाठी क्रीडांगणांची तीव्र कमतरता आहे," असं त्यांनी सांगितलं. तसंच, शुल्क आणि मासिक पास यांसारख्या नियंत्रित प्रवेश प्रणालींमुळं अनेक उद्यानांपासून अवांछित घटकांना दूर ठेवता येते, असंही ते पुढे सांगतात.

मैदानी खेळांच्या जागांची कमतरता

राजधानीतही रहिवासी मोठ्या मोकळ्या मैदानांच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. बहुतेक उद्यानं चालणं, बसणं, बागकाम किंवा लहान-मोठ्या मनोरंजनासाठी तयार केलेली असतात. परंतु फुटबॉल, क्रिकेट आणि व्हॉलीबॉलसारख्या खेळांसाठी दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये दिवसेंदिवस दुर्मीळ होत चाललेल्या एका गोष्टीची गरज असते, ती म्हणजे मोकळी जागा. त्यामुळं, ही मागणी केवळ अधिक स्थानिक उद्यानांसाठी नाही; तर ती अधिक मोठ्या सार्वजनिक क्रीडांगणांसाठी आहे.

पाटणा महानगरपालिकेचं म्हणणं काय?

पाटणा महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कृष्ण स्वरूप सांगतात की, "2021 मधील धोरणात्मक बदलांनंतर उद्यानं 'पाटणा उद्यान विभागा'कडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्यामुळं आता महामंडळाची भूमिका विकास आणि देखभालीसाठी उद्यान विभागाकडं हस्तांतरण करण्यावर केंद्रित आहे, कारण तेथील प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक चांगली देखभाल सुनिश्चित करतात," असं ते म्हणाले. पुढं त्यांनी सांगितलं की, महानगरपालिका सध्या वॉर्ड 38 मधील केवळ एकाच उद्यानाचं थेट संचालन करते.

शहरी विस्तार अविरतपणे सुरू असल्यामुळं आणखी काही जागा निश्चित करण्यात आल्या असून, काही भागांमध्ये विकासकामांना सुरुवात झाली आहे. कृष्ण स्वरूप यांनी माहिती दिली की, विशेषतः 'जेपी गंगा पथ'च्या परिसरात, पूल बांधकाम आणि रस्ते विकास प्रकल्पांशी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून काही उद्यानांचाही विकास केला जात आहे. ते पुढं सांगतात की, बहुतेक उद्यानांचे क्षेत्रफळ 5000 ते 10000 चौरस फुटांच्या दरम्यान असते. सकाळच्या वेळी फिरायला येणाऱ्यांना (मॉर्निंग वॉकर्सना) सहसा मोफत प्रवेश मिळतो. अधिकच उत्कृष्ट उद्यानांमुळेही सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण होतात.

पाटण्यामधील उद्यानांची पायाभूत सुविधा तुलनेनं अधिक सक्षम असूनही, सुरक्षेच्या मानकांबाबतच्या चिंता अद्यापही कायम आहेत. जुलै 2025 मध्ये, कंकरबाग उद्यानाच्या आवारात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेमुळं सार्वजनिक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली होती. उद्यानाच्या आतच गोळीबाराची घटना घडली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हेगारांनी चार ते पाच फैरी झाडल्या. ज्यामुळं परिसरात एकच घबराट उडाली आणि चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून शस्त्र जप्त केलं होतं.

SOP : बिहारमधील उद्यानं कशी असावीत?

  • पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागानं तयार केलेल्या अधिकृत 'प्रमाणित कार्यपद्धती'मध्ये (SOP) खालील प्रमाणे नमूद केलं आहे:
  • उद्यानाच्या एकूण क्षेत्रापैकी 85 टक्के क्षेत्र हरितक्षेत्रासाठी राखीव असणं अनिवार्य आहे. यामध्ये लहान-मोठी झाडे, औषधी वनस्पती, शोभेच्या फुलांच्या वनस्पती आणि रोपवाटिका क्षेत्रांचा समावेश होतो.
  • उद्यानाच्या जागेपैकी केवळ 15 टक्के जागाच बांधकामाधीन सुविधांसाठी वापरता येईल. या 15 टक्क्यांमध्ये चालण्याच्या वाटा, खुल्या व्यायामशाळा, बाकडे, मुलांच्या खेळाची साधनं आणि पर्यटकांसाठीच्या आवश्यक सुविधांचा समावेश असू शकतो. याची जबाबदारी 'पाटणा उद्यान वन विभागा'नं घेतली आहे, तर अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याचं काम एका नियुक्त 'विभागीय वन अधिकाऱ्याद्वारे' केलं जातं.

द लास्ट प्लेग्राऊंड : बिहारची उद्यानं काय उलगडतात?

बिहारमध्ये सर्व शहरांमध्ये एक प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. जेव्हा शहरी मुलं उद्यानात पाऊल ठेवतात, तेव्हा ते खेळ, सुरक्षितता आणि सार्वजनिक जीवनासाठी तयार केलेल्या जागेत प्रवेश करत असतात, की आधुनिक शहराच्या आणखी एका तडजोड केलेल्या तुकड्यातून केवळ मार्ग काढत असतात? बिहारमधील अनेक कुटुंबांसाठी, हे उत्तर अनिश्चितच राहते.

(संकलन : सरताज अहमद, महमूद आलम आणि कृष्ण नंदन)

