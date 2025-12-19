ETV Bharat / bharat

सर्वोच्च न्यायालयानं 2025 मध्ये कोणते प्रमुख 10 निकाल दिले? जाणून घ्या, सविस्तर

2025 वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं धोरणात्मक गोंधळ दूर करणारे अनेक निकाल दिले आहेत. चला या निकालांवर एक नजर टाकूया.

YEAR ENDER 2025 SUPREME COURT
SUPREME COURT (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 2:12 PM IST

नवी दिल्ली : 2025 हे वर्ष सरत आलं आहे. या वर्षात अनेक महत्त्वाचा घडामोडी घडल्या. तसंच न्यायालयीन निर्णयांच्या दृष्टीनं 2025 हे वर्ष महत्त्वाचं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं असे अनेक निर्णय घेतले जे येणाऱ्या काळातही प्रभावी राहतील. यामध्ये निवडणूक बाँड आणि वक्फ सुधारणा यांचा समावेश आहे. 2025 च्या 10 प्रमुख निर्णयांवर एक नजर टाकूया.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती :

याचिकाकर्त्यांनी प्रामुख्यानं मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) कायदा, 2023 च्या कलम 7(1) अंतर्गत निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला आव्हान दिलं. नवीन प्रणालीनं भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) यांना निवड समितीमधून काढून कमी केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी समितीच्या सल्ल्यानुसार करावी, अशी शिफारस केली होती. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल. या आदेशानंतर केंद्र सरकारनं मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) विधेयक 2023 मंजूर केलं.

याअंतर्गत निवड समितीच्या शिफारशी आणि राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड केली. या समितीचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडं असतं. निवड समितीला या उमेदवारांची यादी सादर करण्यासाठी एक शोध समिती स्थापन करण्यात आली. मुख्य न्यायाधीशांना समितीतून वगळल्याबद्दल विरोधकांनी निषेध केला. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये नवीन तरतुदींनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी याला विरोध केला.

मृत्युदंडाची शिक्षा भोगणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं कैद्यांना निर्दोष सोडलं :

कुटुंबातील सहा सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या गंभीर सिंहची सर्वोच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली. पुराव्यांचा अभाव आणि पोलिसांचं दुर्लक्ष यांचा उल्लेख करून न्यायालयानं असा निर्णय दिला की, अभियोक्त्यांना हेतू, शेवटचे पाहिलेले पुरावे किंवा शस्त्र जप्त करण्यात अपयश आलं. फॉरेन्सिक अहवाल आरोपीचा गुन्ह्याशी संबंध जोडण्यात अपयशी ठरले. योग्य साक्षीदारांचा अभाव आणि खटला ठोस पुराव्यांऐवजी अनुमानांवर आधारित असल्यानं न्यायालयानं शिक्षा रद्द करत आरोपीची सुटका करण्याचं आदेश दिले.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात सापडलेल्या रोकडवरून वाद :

14 मार्च 2025 ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागल्यानंतर एका घराबाहेर अर्धवट जळालेल्या रोख रकमेचे बंडल आढळले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनं त्यांची बदली त्यांच्याच न्यायालयात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याची शिफारस केली. केंद्र सरकारनं या बदलीला मान्यता दिली. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कोणतंही न्यायालयीन काम देऊ नये, असे निर्देश दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयानं न्यायमूर्ती वर्मा यांना सर्व न्यायालयीन जबाबदाऱ्यांपासून वंचित ठेवलं. त्यांना सर्व प्रशासकीय समित्यांमधून वगळलं. तीन सदस्यांची अंतर्गत समिती या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. न्यायिक महाभियोग ही एक संवैधानिक प्रक्रिया आहे. याद्वारे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना गैरवर्तन किंवा अक्षमता सिद्ध झाल्यास कमी केलं जातं.

वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 :

वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 याला युनिफाइड मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (UMEED) कायदा म्हणून ओळखलं जातं. ही भारतातील वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनातील एक मोठी सुधारणी आहे. एप्रिल 2025 मध्ये संसदेनं हे विधेयक मंजूर केलं. त्यानंतर 5 एप्रिल 2025 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली. गैरव्यवस्थापन, पारदर्शकतेचा अभाव आणि मालमत्तेच्या मालकीवरील वाद यासारख्या दीर्घकालीन समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी हा कायदा 1995 च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आहे

तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या विधेयक स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल :

राज्य विधानसभेनं मंजूर केलेल्या 10 विधेयकांना तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी मंजुरी देण्यास दिलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं (तामिळनाडू राज्य विरुद्ध तामिळनाडूचे राज्यपाल) एक महत्त्वाचा निकाल दिला. जानेवारी 2020 ते एप्रिल 2023 तामिळनाडू विधानसभेनं राज्य विद्यापीठ कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी 12 विधेयकं मंजूर केली. ही विधेयकं राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्याकडं मान्यतेसाठी पाठवण्यात आली होती. परंतु 10 विधेयकं रोखून ठेवली होती. दोन विधेयकं राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवली होती. राज्य सरकारनं राज्यपालांच्या या दीर्घ विलंबाला आव्हान देत त्याला असंवैधानिक म्हटलं.

सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील पोर्नोग्राफीबाबात निर्णय :

ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावरील पोर्नोग्राफिक कंटेंटबाबत एका पत्रकाराच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी केली. याचिकेत ऑनलाईन प्रसारित होणाऱ्या अनियंत्रित आणि स्पष्ट कंटेंटबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यामुळं सामाजिक मूल्यं, मानसिक आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकार आणि नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम, अल्टबालाजी, उल्लू डिजिटल, मुबी, एक्स कॉर्प, गुगल, मेटा इंक आणि अॅपल यासारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मना नोटीस बजावल्या.

सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 रद्द केला :

सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 हा कायदा न्यायालयीन स्वातंत्र्याचं आणि अधिकारांच्या पृथक्करणाचं उल्लंघन असल्याचं घोषित केलं. मागील निर्णयांमध्ये आधीच रद्द करण्यात आलेल्या तरतुदींचा पुनरुच्चार केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. कायद्यातील तरतुदी असंवैधानिक मानल्या गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलं की संसद प्रथम ओळखल्या गेलेल्या कमतरता दूर केल्याशिवाय अवैध कायदे पुन्हा लागू करू शकत नाही.

राज्यपाल/राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवरील राष्ट्रपतींचा संदर्भ :

संविधानाच्या कलम 200 आणि 201 अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींनी राज्य विधेयकांना मान्यता देण्याबाबतच्या 14 प्रश्नांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितला. तामिळनाडू विधानसभेनं मंजूर केलेली 10 विधेयकं राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याचा राज्यपालांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवत अलिकडच्या तामिळनाडू राज्यपाल खटल्याच्या विविध पैलूंवर हा संदर्भ दिला आहे. या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी विधेयकांवर उचललेली सर्व पावले अवैध असल्याचं म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं सुरेंद्र कोलीला निर्दोष मुक्त केलं :

सर्वोच्च न्यायालयानं निठारी हत्याकांड प्रकरणात सुरेंद्र कोलीची निर्दोष मुक्तता केली. तसंच त्याची उर्वरित शिक्षा रद्द केली. कलम 164 सीआरपीसी अंतर्गत कबुलीजबाब पुरावा अयोग्य मानत फॉरेन्सिक पुरावे कमकुवत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. विसंगत रेकॉर्ड आणि योग्य फॉरेन्सिक पुराव्यांचा अभाव असल्याचं कारण देत सर्वोच्च न्यायालयानं चुकीच्या तपासावर टीका केली. दुसऱ्या प्रकरणात गरज भासल्यास सुरेंद्र कोलीला तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले.

चार नवीन कामगार संहिता :

सरकारनं 21 नोव्हेंबर 2025 पासून चारही कामगार संहिता अधिकृतपणे लागू केल्या आहेत. वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती (OSH) संहिता 2020 हे 29 जुन्या कामगार कायद्यांची जागा एकत्रित प्रणालीनं घेतील.

2025 मधील न्यायपालिका, कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्णय :

  • निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती
  • सर्वोच्च न्यायालयानं मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या दोषीला निर्दोष मुक्त
  • न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात सापडलेली रोकड वाद
  • वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025
  • तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयकाला दिलेली स्थगिती प्रकरण
  • सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लीलता
  • सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा २०२१ रद्द
  • राज्यपाल/राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर राष्ट्रपतींचा संदर्भ
  • सर्वोच्च न्यायालयानं सुरेंद्र कोळी यांना निर्दोष मुक्त
  • चार नवीन कामगार संहिता लागू

YEARENDER2025 LAW
सर्वोच्च न्यायालय
SUPREME COURT
भारतीय न्यायव्यवस्था
YEAR ENDER 2025 SUPREME COURT

