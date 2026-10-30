ज्या बँकेला कर्मचाऱ्यांनी तोट्यातून नफ्यात आणले, त्याच बँकेची विक्री सरकार करतंय; आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीवर राहुल गांधी कडाडले
राहुल गांधी यांनी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला असून, नफ्यात असलेल्या या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची विक्री कॅनेडियन कंपनीला करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Published : October 30, 2026 at 3:39 PM IST
नवी दिल्ली: काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणावरून मोदी सरकारवर टीका केलीय. देशातील उद्योगांना बळकट करण्यासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात बँकांची स्थापना करण्यात आली होती, परंतु मोदी सरकार आता त्या विकण्यावर ठाम आहे, असा आरोप त्यांनी केलाय. राहुल गांधी यांनी आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला असून, नफ्यात असलेल्या या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची विक्री कॅनेडियन कंपनीला करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
त्यांनी म्हटले की, ज्या बँकेला कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या मेहनतीने तोट्यातून नफ्यात आणले, त्याच बँकेची विक्री सरकार करत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी यावर भर दिला की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणजे केवळ विकण्यायोग्य मालमत्ता नसून, त्या राष्ट्रनिर्माणाची साधने आहेत. आयडीबीआय बँक परिवाराला लिहिलेल्या पत्रात गांधी यांनी आठवण करून दिली की, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा एक गट त्यांना संसद भवनात भेटला होता. त्यांनी एक साधा प्रश्न विचारला होता की, ज्या बँकेला आम्ही यशस्वीपणे नफ्यात आणले, ती बँक सरकार का विकत आहे? राहुल गांधी म्हणाले, "मी हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला होता. मी विचारले की, नफ्यात असलेली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक का विकली जात आहे आणि तिच्या कर्मचारी व ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण कसे केले जाईल? सरकारने याचे कोणतेही समर्थन करणारे उत्तर दिले नाही. आता त्यांनी आयडीबीआय बँक कॅनेडियन कंपनी 'फेअरफॅक्स' (Fairfax) ला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे."
आयडीबीआयची सुरुवात एक प्रमुख विकास बँक (Development Bank) म्हणून झाली होती, असे नमूद करत त्यांनी मान्य केले की, व्यावसायिक बँकेत (Commercial Bank) रूपांतरित होण्याचा प्रवास कठीण होता, तरीही कर्मचाऱ्यांनी या आव्हानांचा धैर्याने सामना केला. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात त्यांनी म्हटले, "सात वर्षांपूर्वी आयडीबीआय तोट्यात होती. गेल्या वर्षी तिने नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक नफा कमावला. हे परिवर्तन तुमच्या कठोर परिश्रमांचे फळ आहे." राहुल गांधी यांनी ठामपणे सांगितले की, सार्वजनिक निधीतून उभारलेली संस्था ही जनतेचीच असते.
29 ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी नमूद केले की, सध्या या बँकेत सरकार आणि एलआयसी (LIC) यांची मिळून 95 टक्के भागीदारी आहे. या विक्रीच्या प्रक्रियेनंतर त्यांची हिस्सेदारी कमी होऊन 34 टक्क्यांवर येईल. त्यांनी नमूद केले की, 2003 मध्ये सरकारने संसदेला आश्वासन दिले होते की, आयडीबीआय (IDBI) मधील किमान 50 टक्के हिस्सा सरकार स्वतःकडे कायम ठेवेल. गांधी यांनी यावर भर दिला की, जरी हे आश्वासन कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले नसले तरी संसदेला दिलेले वचन हे प्रत्यक्षात भारताच्या जनतेला दिलेले वचनच असते.
त्यांनी सांगितले की, एकदा का आयडीबीआय खासगी मालकीच्या अखत्यारीत आली, की अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) उमेदवारांसाठी असलेली आरक्षण व्यवस्थाही संपुष्टात येईल. राहुल गांधी यांनी पुढे म्हटले की, रोजगाराच्या ज्या अटी आणि शर्ती आधीच कमकुवत केल्या गेल्या आहेत, त्यांमधील उरलीसुरली सुरक्षाही पूर्णपणे नष्ट होईल. काँग्रेस पक्षाचा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की, खासगी क्षेत्रासोबतच एक भक्कम सार्वजनिक क्षेत्रही अस्तित्वात असावे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणजे केवळ विकण्यासाठी उपलब्ध असलेली मालमत्ता नव्हे, तर त्या राष्ट्रनिर्मितीची साधने आहेत.
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी सांगितले की, त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची विनंती करण्यात आली होती. "आज मी तुमच्या संघर्षात तुमच्यासोबत उभा आहे आणि तुमच्या सर्व न्याय्य मागण्यांना माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. एकजुटीने राहा, ठाम राहा." 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपले पत्र शेअर करताना राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, देशातील उद्योगांच्या उभारणीसाठी काँग्रेसच्या काळात आयडीबीआयची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात, आधी निविदा (bids) मागवून त्यानंतर किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे.
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