गंगोत्री धामचे पुढील महिन्यात दरवाजे बंद होणार, हिवाळ्यात मुखबामध्ये भाविकांना दर्शन घेता येणार!
गंगोत्री मंदिर समितीनं विधीवत पूजा केल्यानंतर गंगोत्री धामचे दरवाजे बंद करण्याची तारीख आणि शुभ वेळ निश्चित केली आहे.
Published : October 19, 2026 at 2:56 PM IST
उत्तरकाशी (उत्तराखंड) : शारदीय नवरात्रीच्या नवव्या दिवशी, गंगोत्री मंदिर समितीनं विधीवत पूजा केल्यानंतर गंगोत्री धामचे दरवाजे बंद करण्याची तारीख आणि शुभ वेळ निश्चित केली आहे. त्यानुसार, 10 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12:05 वाजता गंगोत्री धामचे दरवाजे हिवाळ्यासाठी बंद केले जातील. दरवाजे बंद झाले की, या वर्षीची चारधाम यात्रा गंगोत्री धाममध्ये समाप्त होईल. यानंतर, भाविकांना पुढील सहा महिने गंगा मातेचे हिवाळी निवासस्थान असलेल्या मुखबा गावात तिचं दर्शन घेऊन पूजा करता येईल.
गंगोत्री धामचे पुढील महिन्यात दरवाजे बंद होणार : "अन्नकूट आणि गोवर्धन पूजेच्या शुभ मुहूर्तावर, मंगळवारी 10 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12:05 वाजता गंगोत्री धामचे दरवाजे बंद केले जातील. हा समारोप धार्मिक विधी आणि वैदिक मंत्रोच्चारांच्या गजरात पार पडेल. यानंतर, पारंपरिक रितीरिवाजानुसार, गंगा मातेची उत्सवी पालखी तिचे हिवाळी निवासस्थान असलेल्या मुखबा गावाकडे रवाना होईल," अशी माहिती गंगोत्री मंदिर समितीचे अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल आणि सचिव सुरेश सेमवाल यांनी दिली. पुढं त्यांनी सांगितलं की, "धामचे दरवाजे बंद होण्याच्या निमित्तानं गंगोत्री धाममध्ये मोठ्या संख्येनं भाविक येण्याची शक्यता आहे. गंगा मातेच्या उत्सव डोलीच्या प्रस्थानावेळी, लष्करी बँडचे मधुर संगीत आणि गंगा मातेच्या स्तुतिगीतांमुळं एक भक्तिपूर्ण वातावरण निर्माण होईल. या काळात, गंगा मातेच्या उत्सव डोलीचं दर्शन घेतल्यामुळं भाविकांना पुण्य मिळेल. गंगोत्री धामचे दरवाजे बंद होणे, हे तीर्थयात्रेच्या हंगामातील धार्मिक कार्यांच्या समाप्तीचं प्रतीक आहे आणि धाममध्ये हिवाळ्याची व्यवस्था लागू केली जाईल."
हिवाळ्यात मुखबामध्ये भाविकांना दर्शन घेता येणार : येत्या 11 नोव्हेंबरला रोजी, भैया दूजच्या शुभ मुहूर्तावर, गंगा मातेची उत्सवी पालखी मुखबा गावात दाखल होईल. त्याठिकाणी पारंपरिक विधींनी गंगा मातेची पूजा केली जाईल. यानंतर, भाविकांना संपूर्ण हिवाळ्यात मुखबा येथील गंगा मातेच्या मंदिराला भेट देता येईल, असंही सांगण्यात आलं. दरम्यान, हिवाळ्यात, मुसळधार बर्फवृष्टी आणि प्रतिकूल हवामानामुळं गंगोत्री धामकडे जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या प्रवासावर निर्बंध येतात. परिणामी, मुखबा गाव हे गंगा मातेच्या हिवाळी दर्शनाचं प्रमुख केंद्र बनते. या काळात, स्थानिक धार्मिक विधी आणि पूजा परंपरा सुरू राहतील.
यमुनोत्री धामचे दरवाजे बंद करण्याची तारीख विजयादशमीला निश्चित होणार : यमुनोत्री धामचे दरवाजे हिवाळ्यासाठी बंद करण्याची तारीख आणि शुभ वेळ विजयादशमीच्या दिवशी निश्चित केली जाईल. यमुनोत्री मंदिर समितीचे प्रवक्ते पुरुषोत्तम उनियाल यांनी सांगितलं की, विजयादशमीच्या निमित्तानं खरसाली गावातील यमुना मंदिरात पुरोहित समाजाच्या उपस्थितीत योग्य विधींसह दरवाजे बंद करण्याचा शुभ मुहूर्त पाळला जाईल. पुरुषोत्तम उनियाल म्हणाले, "धार्मिक परंपरेनुसार शुभ वेळ निश्चित झाल्यावर, यमुनोत्री धामचे दरवाजे बंद करण्याची तारीख आणि वेळ जाहीर केली जाईल. यानंतर, माता यमुनेची उत्सवी पालखी तिच्या हिवाळी निवासस्थान असलेल्या खरसली इथं आणण्याची तयारी केली जाईल. दरवाजे बंद झाल्यानंतर, भाविकांना हिवाळ्यात खरसली येथील माता यमुनेच्या मंदिरात दर्शन घेऊन पूजा करता येईल." दरम्यान, गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामचे दरवाजे बंद झाल्यावर, उन्हाळी चारधाम यात्रेचा महत्त्वाचा टप्पा समाप्त होईल.
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