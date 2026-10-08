ज्ञानेश कुमारांविरोधातील आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याप्रकरणी युवक काँग्रेसनं दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या होणार सुनावणी
न्यायालयानं 9 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
Published : October 8, 2026 at 4:53 PM IST
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याची परवानगी मागणीचा अर्ज दिल्ली पोलिसांनी नाकारला होता. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका युवक काँग्रेसनं दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली असून या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. गुरुवारी, याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आणि युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यानंतर न्यायालयानं 9 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.
उदय भानू चिब यांनी दिल्ली पोलिसांच्या 1 ऑक्टोबरच्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे, ज्यामध्ये त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. याचिकेत म्हटलं आहे की, युवक काँग्रेसनं 25 सप्टेंबर रोजी अंदाजे शंभर ते दीडशे लोकांसह शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. तसंच सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन, शिस्त आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याशी संबंधित सर्व कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन केलं जाईल, असं दिल्ली पोलिसांकडे केलेल्या अर्जात युवक काँग्रेसनं म्हटलं होतं. याशिवाय, वारंवार प्रयत्न करूनही, पोलिसांनी युथ काँग्रेसला 1 ऑक्टोबर रोजी परवानगी नाकारल्याचे कळवले, जी आंदोलनासाठी पहिली प्रस्तावित तारीखही होती, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
दरम्यान, याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जमावांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या पोलिसांच्या अधिकाराचा अर्थ परिस्थितीचे स्वतंत्र आणि योग्य मूल्यांकन केल्याशिवाय सरसकट बंदी घालणे असा होत नाही. तसंच दिल्ली पोलिसांचा निर्णय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) आणि 19(1)(ब) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण सभा घेण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो, असं याचिकेत म्हटलं आहे. याचबरोबर, निदर्शनं आणि जमावांसंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मनमानी आणि अविचारी अंमलबजावणी करणं हे मनमानी आहे, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीचे खासदार आक्रमक झाले आहेत. इंडिया आघाडीचे खासदार राजघाटापर्यंत मोर्चा काढणार आहेत. दरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात बुधवारी केलेल्या इंडिया आघाडीच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांना कथित धक्काबुक्की आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी तीन एफआयआर दाखल केले आहेत. तसंच दिल्ली पोलिसांनी इंडिया आघाडीचे इतर नेते व कार्यकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले आहेत.
हेही वाचा :
- INDIA Bloc Protest : आंदोलनासाठी जंतर-मंतरकडे जाताना ताब्यात घेतलेल्या राहुल गांधींसह इतर विरोधी खासदारांची सुटका
- भारतीय हवाई दलाला 198 लढाऊ विमानांची गरज; नव्या तेजस आणि राफेल विमानांच्या समावेशामुळे ताकद वाढणार
- दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांशी झटापट; राहुल गांधी, प्रियंका गांधींविरोधात तीन एफआयआर दाखल
Conclusion: