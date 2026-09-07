एक जीवघेणी सवय! भारतातील सरासरी व्यक्तींचा तंबाखूवर महिन्याला 123 रुपये आणि धूम्रपानावर 244 रुपये खर्च
Smoking vs Tobacco Chewing: तंबाखूच्या सवयीमुळे देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. 2034 पर्यंत तंबाखूची बाजारपेठ 9.88 लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
Published : September 7, 2026 at 9:26 PM IST
हैदराबाद (समन्वय पांडे): भारतातील तंबाखूच्या सेवनाचा छंद ही एक प्रभावी गोष्ट मानली जाते. परंतु जेव्हा त्या छंदात तंबाखूचा समावेश होतो, तेव्हा तो आरोग्यासाठी घातक ठरतो. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि 'आयमार्क ग्रुप' (IMARC Group) च्या मते, देशातील सुमारे 26.7 कोटी लोकांना या जीवघेण्या सवयीचे व्यसन जडले आहे; हे लोक दरवर्षी 8,21,000 टन तंबाखूचे सेवन (चघळून किंवा धूम्रपानाद्वारे) करतात.
यापैकी 26 टक्के लोकांना सिगारेट किंवा बिडी ओढण्याचे व्यसन आहे, तर 74 टक्के लोक खैनी, गुटखा आणि जरदा चघळणे ही प्रतिष्ठेची बाब मानतात. 'आयमार्क ग्रुप'चा अंदाज आहे की, 2026 ते 2034 या काळात 2.08 टक्क्यांच्या 'कंपाउंड ॲन्युअल ग्रोथ रेट' (CAGR) सह तंबाखूची बाजारपेठ 2034 पर्यंत 9,88,000 टनांपर्यंत पोहोचेल. 'ईटीव्ही भारत'च्या या अहवालात आपण जाणून घेऊ यात की कोणत्या राज्यांमध्ये तंबाखूचा वापर सर्वाधिक आहे आणि सरासरी व्यक्ती महिन्याला तंबाखूवर किती खर्च करते.
तंबाखूमुळे दरवर्षी 13.5 लाख लोकांचा मृत्यू होतो : तंबाखू चघळणे किंवा त्याचे धूम्रपान करणे हे कर्करोग, फुफ्फुसांचे आजार, हृदयविकार आणि पक्षाघात (स्ट्रोक) यांसारख्या अनेक गंभीर व दीर्घकालीन आजारांचे मुख्य कारण मानले जाते. देशात दरवर्षी होणाऱ्या सुमारे 13.5 लाख मृत्यूंसाठी तंबाखू कारणीभूत आहे. भारत हा तंबाखूचा वापर आणि उत्पादन करणारा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे; या दोन्ही बाबतीत चीन पहिल्या आणि ब्राझील तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. चीन हा सिगारेटचाही जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे; तिथे दरवर्षी सुमारे 2.4 ट्रिलियन (2.4 लाख कोटी) सिगारेट ओढल्या जातात, जे जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या एकूण सिगारेटच्या जवळपास 50 टक्के आहेत. भारतात तंबाखूची विविध उत्पादने अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे ती लोकसंख्येतील सर्वात गरीब घटकांसाठीही सहज उपलब्ध होतात.
देशातील 26 कोटी लोकांना तंबाखूचे व्यसन : 'ग्लोबल ॲडल्ट टोबॅको सर्व्हे (GATS) इंडिया 2016-17' नुसार, देशातील सुमारे 26.7 कोटी प्रौढ (15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे) दररोज तंबाखूचा वापर करतात. देशात पुरुष आणि महिला यांच्यातील तंबाखूच्या सेवनात मोठी तफावत आहे; महिलांच्या तुलनेत पुरुष वापरकर्त्यांची संख्या कित्येक पटीने अधिक आहे. 'ग्लोबल ॲडल्ट टोबॅको सर्व्हे' (GATS) नुसार, सध्या एकूण प्रौढांपैकी 28.6 टक्के लोक तंबाखूचे सेवन करतात. यामध्ये 42.4 टक्के (19.8 कोटी) पुरुष आणि 14.2 टक्के (5.3 कोटी) महिलांचा समावेश आहे. देशात तंबाखूच्या सेवनाचे सर्वात सामान्य प्रकार म्हणजे खैनी, गुटखा-पान मसाला आणि तंबाखूयुक्त पान. धूम्रपानाच्या उत्पादनांमध्ये बिड्या, सिगारेट आणि हुक्का यांचा समावेश होतो.
जगभरात दरवर्षी 70 लाख (7 दशलक्ष) लोकांचा तंबाखूमुळे मृत्यू होतो : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अलीकडील अहवालानुसार, तंबाखू शरीराच्या जवळजवळ प्रत्येक अवयवाला हानी पोहोचवते. यामुळे कर्करोग, हृदयविकार, पक्षाघात (स्ट्रोक), फुफ्फुसांचे आजार, प्रजनन क्षमतेत घट, रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होणे आणि अकाली मृत्यू यांसारखे धोके उद्भवू शकतात. निकोटीन हे अत्यंत व्यसन लावणारे आणि हानिकारक असते. ही बाब विशेषतः मुले, किशोरवयीन मुले आणि तरुण प्रौढांसाठी लागू होते, कारण त्यांची मेंदूची वाढ अजूनही होत असते. जगभरात 120 कोटी (1.2 अब्ज) तंबाखू वापरकर्ते आहेत. तंबाखूमुळे दरवर्षी जगभरात 70 लाखांहून अधिक लोकांचा बळी जातो; यामध्ये 16 लाखांहून अधिक अशा धूम्रपान न करणाऱ्यांचा समावेश आहे जे 'सेकंड-हँड स्मोक'च्या (दुसऱ्याने ओढलेल्या धुराच्या) संपर्कात येतात.
लिंगाच्या आधारावर तंबाखू उत्पादनांच्या वापराचा विचार करता : देशातील एकूण प्रौढ लोकसंख्येपैकी 28.6% लोक तंबाखू वापरतात, ज्यात 42.4% पुरुष आणि 14.2% महिला आहेत. विशिष्ट उत्पादनांचा विचार केल्यास, पुरुषांमध्ये तंबाखूयुक्त पान मसाल्याचे सेवन सर्वाधिक केले जाते; महिलाही इतर प्रकारांच्या तुलनेत याचाच अधिक वापर करतात. 14.90% पुरुष तंबाखूयुक्त पान मसाल्याचे सेवन करतात, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण केवळ 2.20% आहे. खैनीचा वापर 12.40% पुरुष आणि 1.30% महिला करतात. सिगारेटबाबत सांगायचे तर, 13.30% पुरुष आणि 1.4% महिला त्याचे धूम्रपान करतात. सिगारेट किंवा बिडी ओढणाऱ्या पुरुषांपैकी 46% पुरुष दररोज सरासरी पाच किंवा त्याहून अधिक सिगारेट किंवा बिड्यांचे सेवन करतात.
मिझोराममध्ये तंबाखूचा सर्वाधिक वापर : NFHS अहवालानुसार, 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांमध्ये तंबाखूचा वापर मिझोराममध्ये सर्वाधिक आहे, जिथे 73% पुरुष याचे सेवन करतात. त्यानंतर अंदमान आणि निकोबार बेटे (59%) आणि मणिपूर (58%) यांचा क्रमांक लागतो. महिलांमध्ये तंबाखूचा वापर मिझोराम (62%), त्रिपुरा (51%) आणि मणिपूर (43%) येथे सर्वाधिक आहे. त्यानंतर ओडिसा, बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या मध्य आणि पूर्व राज्यांचा क्रमांक लागतो. ओडिसामध्ये, तंबाखू वापराचे एकूण प्रमाण पुरुषांसाठी 48.3% आणि महिलांसाठी 22.8% आहे. बिहारमध्ये पुरुषांमधील हे प्रमाण 45.8% आहे, तर महिलांमध्ये तंबाखू किंवा धूररहित तंबाखू उत्पादनांचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी, म्हणजेच 4.0% इतका आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये तंबाखूचा एकूण वापर पुरुषांसाठी 45.2% आणि महिलांसाठी 9.6% इतका आहे.
तंबाखूमुळे देशाच्या जीडीपीचे (GDP) 1% नुकसान : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अभ्यासानुसार, तंबाखूच्या वापरामुळे होणारे आजार आणि अकाली मृत्यू यामुळे भारताला आपल्या जीडीपीच्या 1 % इतके नुकसान सोसावे लागते. तंबाखू उत्पादनांपासून मिळणाऱ्या प्रत्येक 100 रुपयांच्या उत्पादन शुल्का (excise tax) बदल्यात अर्थव्यवस्थेला 816 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. 2017 ते 2018 या काळात 35 वर्षांवरील लोकांमध्ये तंबाखूच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या सर्व आजारांशी आणि मृत्यूंशी संबंधित खर्च 27.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (1,773.4 अब्ज रुपये) इतका होता. दरम्यान, 2016-2017 मध्ये तंबाखूपासून मिळालेले कर उत्पन्न हे त्यातून झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या 12.2% इतके होते. या खर्चापैकी 74% वाटा धूम्रपानाचा होता, तर 26% वाटा धूररहित तंबाखूच्या वापराचा होता. केवळ तंबाखूशी संबंधित आजारांवरील उपचारांचा थेट आरोग्यसेवा खर्च हा भारताच्या एकूण वार्षिक सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य खर्चाच्या 5.3% इतका आहे.
तंबाखू उत्पादनांवर दरमहा होणारा दरडोई खर्च : MoSPI च्या 'घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणा'नुसार (HCES), तंबाखू सेवन करणाऱ्या व्यक्तीचा सरासरी मासिक खर्च 350 ते 400 रुपयांच्या दरम्यान असतो. तथापि, उत्पादनाच्या प्रकारानुसार उदा. सिगारेट विरुद्ध बिडी किंवा गुटखा यात लक्षणीय तफावत आढळते. आर्थिक आणि आरोग्यविषयक अभ्यासांनुसार, तंबाखूजन्य पदार्थांवर होणारा सरासरी मासिक खर्च 367 इतका आहे; यात धूम्रपान प्रकारातील तंबाखूसाठी (सिगारेट/बिडी) 244 आणि धूररहित तंबाखूसाठी (गुटखा/खैनी) 123 खर्च होतात. याव्यतिरिक्त, सरकारच्या 'नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस'च्या (NSSO) HCES आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, ग्रामीण भागात लोक त्यांच्या एकूण मासिक खर्चापैकी सुमारे 1.5% ते 3.8% रक्कम तंबाखूजन्य पदार्थांवर खर्च करतात. अनेक राज्यांमध्ये हा खर्च कडधान्ये आणि फळांवरील खर्चापेक्षाही अधिक आहे. शहरी भागात एकूण मासिक खर्चापैकी तंबाखूवरील खर्चाचे प्रमाण सुमारे 1% ते 2.4% इतके आहे.
सिक्कीममध्ये तंबाखूवर सर्वाधिक खर्च : MoSPI च्या HCES (2023-24) अहवालानुसार, पान, तंबाखू आणि नशिल्या पदार्थांवरील दरडोई मासिक खर्चात सिक्कीम ग्रामीण (824.18) आणि शहरी (836.40) अशा दोन्ही क्षेत्रांत मोठ्या फरकाने आघाडीवर आहे. अरुणाचल प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर असून, तिथे ग्रामीण भागात 463.98 आणि शहरी भागात 605.37 खर्च नोंदवला गेला आहे. मिझोराम तिसऱ्या क्रमांकावर असून तिथे ग्रामीण भागात 406.27 आणि शहरी भागात 469.85 खर्च होतो; तर तेलंगणामध्ये ग्रामीण भागातील खर्च 396.06 आणि शहरी भागातील खर्च 320.73 इतका आहे.
मर्सिडीजइतकाच तंबाखूवर कर : देशाच्या कर प्रणालीमध्ये लक्झरी कारवर सर्वाधिक 40% जीएसटी (GST) दर आकारला जातो. तंबाखूजन्य पदार्थांवरही कराचा हाच दर लागू होतो. अशा उच्च कर आकारणीमुळे तंबाखूजन्य पदार्थ मर्सिडीज किंवा इतर लक्झरी कारप्रमाणेच 'सिन गुड्स' (हानिकारक किंवा अनिष्ट वस्तू) या श्रेणीत येतात. असे असूनही, तंबाखूच्या वापरात घट झालेली नाही. विशेष म्हणजे तंबाखूजन्य पदार्थांवरील जीएसटी दर पूर्वी 28% होता, जो नंतर वाढवून 40% करण्यात आला.
यामागील मूळ उद्देश असा होता की, वाढलेल्या किमतींमुळे लोक या पदार्थांचे सेवन करण्यापासून परावृत्त होतील; मात्र तसे घडले नाही. वास्तविक पाहता, तंबाखूमध्ये असलेले निकोटीन मानवी मेंदूवर वेगाने परिणाम करते आणि त्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक अवलंबित्व निर्माण होते. या व्यसनामुळे किमती वाढल्या तरीही ग्राहक त्याचे सेवन थांबवू शकत नाहीत; ते कदाचित इतर आवश्यक गोष्टींवरील खर्च कमी करतील, पण तंबाखू खरेदी करणे थांबवत नाहीत. शिवाय, 'खैनी' आणि तंबाखूयुक्त 'पान मसाला' यांसारखी उत्पादने अतिशय स्वस्त आणि लहान पाकिटांमध्ये उपलब्ध आहेत. करात वाढ होऊनही त्यांची किंमत सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडण्याजोगीच आहे. जरी या उत्पादनांवरील कराचा दर 'मर्सिडीज' गाडीवरील कराच्या दराएवढाच असला, तरी तंबाखूचे पाकीट किंवा सिगारेट अवघ्या 5 ते 20 रुपयांना मिळू शकते; त्यामुळेच लोकांना ही सवय सोडणे कठीण जाते.
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