तामिळनाडूमध्ये 'विजय' युगाचा उदय: TVK प्रमुख आज घेणार मुख्यमंत्री पदाची शपथ; 13 मे रोजी बहुमत चाचणी

टीव्हीके पक्षाचे अध्यक्ष विजय हे आज सकाळी 10 वाजता तामिळनाडूचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 10, 2026 at 7:50 AM IST

चेन्नई : तमिळनाडूच्या राजकारणात आज एक नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. अभिनेता ते राजकीय नेता असा प्रवास करणारे थलापती विजय आज रविवारी (10 मे) सकाळी 10 वाजता चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इथं मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी विजय यांना आमंत्रित करताना, राज्यपालांनी त्यांना 13 मेपर्यंत सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम पक्षानं पहिल्याच निवडणुकीत दमदार कामगिरी करत 108 जागांवर विजय मिळवला आहे. तसेच काँग्रेस, व्हीसीके आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे बहुमताचा 118 चा आकडाही पार करण्यात यश आलं आहे. शपथविधी सोहळ्यासाठी राहुल गांधी यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

राहुल गांधी पहाटेच चेन्नईकडे रवाना : विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे आज पहाटे दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून तमिळनाडूची राजधानी चेन्नईकडे रवाना झाले आहेत. चेन्नईमध्ये आज होणाऱ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या भव्य शपथविधी सोहळ्यात ते सहभागी होणार असून, नव नियुक्त मुख्यमंत्री थलापती विजय यांना शुभेच्छा देणार आहेत.

राज्यपालांना दिलं 120 आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र : वृत्तांनुसार, विजय यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि 120 आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली. दोन जागा असलेल्या 'व्हीसीके' (VCK) आणि 'आययूएमएल' (IUML) या पक्षांनी आपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. काँग्रेस, सीपीआय (CPI), सीपीएम (CPM) आणि इतर पक्षांचा पाठिंबा यापूर्वीच मिळवण्यात आला होता. हा दावा स्वीकारून, राज्यपालांनी शपथविधी समारंभाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

चेन्नईच्या नेहरू स्टेडियमवर इतिहास घडणार : चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ज्याला क्रीडा विश्वात ‘मरीना एरिना’ म्हणूनही ओळखलं जातं, ते आज आपल्या 80 वर्षांच्या प्रवासातील एका ऐतिहासिक टप्प्यावर उभं आहे. 1946 मध्ये ‘कॉर्पोरेशन स्टेडियम’ म्हणून पीपल पार्कच्या जागेवर उभारण्यात आलेलं हे मैदान एकेकाळी मद्रासमधील क्रिकेटचं प्रमुख केंद्र मानलं जात होतं.

1956 ते 1965 दरम्यान इथं नऊ ऐतिहासिक कसोटी सामने खेळवण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारतानं डावानं मिळवलेला पहिला विजयही नोंदवला गेला होता. 1993 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या कार्यकाळात अवघ्या 234 दिवसांत या स्टेडियमचं जागतिक दर्जाच्या बहुउद्देशीय क्रीडांगणात रूपांतर करण्यात आलं.

आज हेच मैदान आपल्या क्रीडा वारशाला मागे टाकत तमिळनाडूतील ऐतिहासिक सत्तांतराचं साक्षीदार ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, तमिळनाडूच्या राजकारणात प्रथमच एखाद्या मुख्यमंत्र्याच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी या स्टेडियमची मुख्य ठिकाण म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

विजय यांच्यावर आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे मोठं आव्हान : निवडणूक प्रचारादरम्यान थलापती विजय यांनी भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि पारदर्शक शासन देण्याचा संकल्प व्यक्त केला होता. आता त्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे मोठं आव्हान त्यांच्या खांद्यावर आलं आहे.

शपथविधीनंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून जनहिताच्या काही महत्त्वाच्या योजना आणि निवडणुकीतील आश्वासनांशी संबंधित फाइल्सवर तातडीनं स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समारंभस्थळी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने ड्रोनच्या माध्यमातून प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे.

विजय यांच्याकडून प्रमुख पक्षांना आव्हान : दमदार बहुमतानंतर, विजय यांना मित्रपक्षांचा पाठिंबा : तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत थलापती विजय यांच्या पक्षाने 108 जागांवर विजय मिळवत दमदार कामगिरी केली आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 118 चा आकडा पार करण्यासाठी त्यांना काँग्रेस, व्हीसीके आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. एकूण 120 आमदारांच्या समर्थनासह विजय आता सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. ही विजयाची कामगिरी विशेष मानली जात आहे, कारण यामुळे द्रविड पक्षांच्या दशकांपासूनच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळालं आहे.

