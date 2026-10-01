टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांनी एअर इंडियाचे सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला
टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांनी गुरुवारी एअर इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला.
By PTI
Published : October 1, 2026 at 5:19 PM IST
नवी दिल्ली : टाटा समूहाच्या मालकीच्या एअर इंडियाला अखेर नवं नेतृत्व मिळालं आहे. टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांनी गुरुवारी एअर इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला. टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांच्या नियुक्तीची घोषणा 5 ऑगस्ट रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर या आठवड्यात त्यांना सुरक्षा मंजुरी मिळाली.
टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांनी पदभार स्वीकारला : टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांनी गुरुवारी अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. दरम्यान, एअर इंडिया ही विमान कंपनी अनेक बाह्य आव्हानांचा सामना करत असतानाच आपल्या महत्त्वाकांक्षी विस्तार योजनांवर काम करत आहे. अशावेळी इथिओपियन नागरिक असलेले टेवोल्डे गेब्रेमारियम हे कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून जबाबदारी स्वीकारत आहेत.
दुसरे परदेशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी : तोट्यात चालणाऱ्या एअर इंडियाचे प्रमुख बनणारे ते दुसरे परदेशी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. 28 सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधताना (टाउनहॉल बैठकीत), गेब्रेमारियम यांनी सांगितलं होतं की, खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची शिस्त हा एअर इंडियाच्या कार्यसंस्कृतीचा भाग बनला पाहिजे. तसंच शाश्वत नफाक्षमता, सुरक्षा आणि परिचालन विश्वासार्हता या गोष्टींना एअरलाइनसाठी प्रमुख प्राधान्यक्रम म्हणून त्यांनी अधोरेखित केलं होतं.
टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार : एव्हिएशन इंडस्ट्रीमधील सर्वात यशस्वी अधिकाऱ्यांमध्ये टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांची गणणा होते. टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांनी इथियोपियन एअरलाइन्स ग्रुपमध्ये अनेक वर्षे सेवा बजावली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली इथियोपियन एअरलाइन्सनं उल्लेखनीय प्रगती केली. दरम्यान, एअर इंडिया सध्या मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात असून, विमान ताफ्याचा विस्तार, सेवा सुधारणा आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक स्थान निर्माण करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळं आता टेवोल्डे गेब्रेमारियम यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे.
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