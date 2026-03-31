जम्मू-काश्मीरच्या गांदरबल भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक, सर्च ऑपरेशन सुरू
काश्मीरमध्ये शोध मोहिमेदरम्यान दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली,
Published : March 31, 2026 at 10:08 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 10:30 PM IST
जम्मू-काश्मीर (गांदरबल) - मध्य काश्मीरच्या गांदरबल जिल्ह्यातील अहरमा जंगल परिसरात मंगळवारी संध्याकाळी घेराबंदी आणि शोध मोहिमेदरम्यान दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
संयुक्त पथकानं कारवाई केली सुरू - एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, जंगलमय भागात दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीबद्दल गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस, सैन्य दल आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकानं ही कारवाई सुरू केली.
परिसरात नाकाबंदी अधिक मजबूत - शोधमोहीम सुरू असताना घटनास्थळावरून गोळीबाराचा आवाज आला. त्यामुळं दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू झाला, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. नाकाबंदी अधिक मजबूत करण्यासाठी त्या भागात अतिरिक्त कुमक तातडीनं पाठवण्यात आली.
सूत्रांनुसार, दोन दहशतवादी अडकले असल्याची माहिती मिळत आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या गांदरबलमध्ये चकमक झाली.
काही दहशतवादी जंगलात लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळाली होती. त्यानंतर सैन्य दलानं संयुक्त ऑपरेशन राबवत कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर दहशतवाद्यांना गोळीबार सुरू केला. प्रत्युत्तरात भारतीय सैन्यानंही जोरदार गोळीबार केला.
याआधी दोन दहशतवाद्यांना केलं ठार - भारतीय सैन्यानं 17 मार्चला सांगितलं होतं की, काश्मीर खोऱ्यातील बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे नियंत्रण रेषेवर (LoC) घुसखोरीच्या प्रयत्नादरम्यान एक पाकिस्तानी दहशतवादी ठार झाला होता. त्याआधी 10 मार्च रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषा ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असताना एक दहशतवादी ठार झाला होता. या घटनांनंतर सैन्य दलानं सर्च ऑपरेशन जोरात राबवलं. त्यात मंगळवारी पुन्हा एकदा सैन्य दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली.
