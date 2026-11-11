जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम येथे सीआरपीएफ तळावर दहशतवादी हल्ला; तीन जवान जखमी
कुलगाममध्ये बुधवारी मोटारसायकलवरून आलेल्या दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) तपासणी नाक्यावर गोळीबार केला. या घटनेत तीन जवान जखमी झाले.
Published : November 11, 2026 at 4:52 PM IST
कुलगाम: जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यात बुधवारी मोटारसायकलवरून आलेल्या दहशतवाद्यांनी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) तपासणी नाक्यावर गोळीबार केला. या घटनेत तीन जवान जखमी झाले असून, त्यापैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. खरं तर हा हल्ला दुपारी सव्वा दोनच्या सुमारास 'मीर बाजार' परिसरात झाला. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला असून, हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी मोठी मोहीम राबवली जात आहे. हल्ल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून पळून गेले.
एका जवानाच्या पोटात गोळी लागल्याने त्याची प्रकृती गंभीर : जखमी जवानांना अनंतनाग जिल्ह्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. एका जवानाच्या पोटात गोळी लागल्याने त्याची प्रकृती गंभीर आहे, तर इतर दोन जवानांना तुलनेने कमी दुखापत झाली आहे. एका जवानाच्या हाताला, तर दुसऱ्याच्या पायाला गोळी लागली आहे. घटनास्थळावरील दृश्यांमध्ये जखमी जवानांना स्ट्रेचरवरून रुग्णालयात नेले जात असल्याचे आणि वैद्यकीय कर्मचारी त्यांना तातडीने मदत पुरवताना दिसत आहेत.
रुग्णवाहिकांचे सायरन वाजत आहेत : हल्ल्यानंतर लगेचच परिसरात अतिरिक्त तपासणी नाके उभारण्यात आले आहेत. सुरक्षा दलांची संख्या वाढवण्यात आली असून, रुग्णवाहिकांचे सायरन वाजत आहेत. तसेच, ध्वनिक्षेपकाद्वारे स्थानिक रहिवाशांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. घटनास्थळाच्या जवळ चिलखती वाहनांमधून सुरक्षा जवान तैनात असल्याचेही दिसून आले. या प्रकरणातील अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा आहे.
सीआरपीएफच्या 46व्या बटालियनच्या जवानांवर गोळीबार : विशेष म्हणजे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा सध्या याच जिल्ह्यात आहेत; ते सरकारी डिग्री कॉलेजमध्ये आयोजित 'वेशो महोत्सवा'ला (Veshow Festival) उपस्थित राहणार होते. याच दरम्यान, संशयित हल्लेखोरांनी सीआरपीएफच्या 46व्या बटालियनच्या जवानांवर गोळीबार केला. हल्ल्यानंतर काही वेळातच सुरक्षा दले घटनास्थळी पोहोचली. जुलै महिन्यात कुलगाम जिल्ह्यात दोन स्थलांतरित कामगारांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती, त्यानंतरची ही पहिलीच मोठी घटना आहे.