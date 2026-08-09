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प्लॉट विकून शेतकऱ्यानं 5 लाख पुरले शेतात अन् पडला कुठं पुरल्याचा विसर : वाळवीनं नोटांचा केला भूगा

प्लॉट विकून शेतकऱ्यानं 5 लाखाची रोख शेतात पुरुन ठेवली. मात्र ही रक्कम कुठं पुरली, याची आठवण राहिली नाही. मात्र या रकमेला वाळवी लागली.

Five Lakh Rupees Hidden In Farmers
जळालेल्या नोटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 8:14 PM IST

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जयपूर : प्लॉट विकल्यानंतर आलेले पैसे चोराच्या भीतीमुळे शेतकऱ्यानं शेतात पुरुन ठेवल्यानंतर ते कुठं पुरले याचा शेतकऱ्याला विसर पडला. मात्र त्यानंतर पेरणी करताना या पैशाची थेली वर आली. ही पैशांची थैली पाहून मात्र शेतकऱ्याच्या पायाखालची जमीन सरकली. या 5 लाख रुपयांच्या नोटांचा वाळवीनं कतरुन भूगा केला होता. त्यामुळे या शेतकऱ्याला मोठा धक्का बसला. ही घटना ही घटना पचपदरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नेवाई गावात घडली. चोरीच्या भीतीनं, या शेतकऱ्यानं सुमारे एक वर्षापूर्वी 5 लाख रुपये असलेली थैली आपल्या शेतात जमिनीत गाडून ठेवली होती. नंतर जेव्हा तो ती रक्कम काढण्यासाठी गेला, तेव्हा ती नेमकी कोठं गाडली, त्यांना आठवेनासं झालं. मांगिलाल असं या शेतकऱ्याचं नाव आहे.

चोराच्या भीतीनं 5 लाखाची थैली शेतात ठेवली पुरुन : शेतकरी मांगीलाल यांनी सांगितलं की, "मी प्लॉट विकला होता, त्यातून 5 लाख रुपये मिळाले होते. चोरीच्या भीतीनं ती रक्कम एका पिशवीत भरून वर्षभरापूर्वी शेतातील एका खड्ड्यात गाडून ठेवली होती. नंतर जेव्हा मी ती रोकड काढायला गेलो, तेव्हा ती पिशवी नेमकी कोठे गाडली होती हे आठवले नाही. अखेरीस, ती सापडण्याची आशा सोडून मजुरीचं काम करण्यासाठी दुसऱ्या गावी निघून गेलो."

प्लॉट विकून शेतकऱ्यानं 5 लाख पुरले शेतात अन् पडला कुठं पुरल्याचा विसर : वाळवीनं नोटांचा केला भूगा (ETV Bharat)

शेतात पेरणी करताना पैशाची थैली आली वर : शेतकरी मांगिलाल यांनी सांगितलं की, "दोन दिवसांपूर्वी शेतात पेरणीच्या कामावर देखरेख करत असताना ती पैशांची पिशवी सापडली. ती उघडल्यावर वाळवीनं नोटा नष्ट केल्या होत्या. केवळ नोटांचे छोटे तुकडेच शिल्लक राहिले होते. वाळवीनं खराब केलेल्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेत गेलो, परंतु बँकेनं त्या स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र, बँक अधिकाऱ्यांनी असं सूचित केले की ज्या नोटांचे अनुक्रमांक (सिरियल नंबर), स्वाक्षऱ्या आणि इतर महत्त्वाचे तपशील सुस्थितीत आहेत, त्या कदाचित बदलून मिळू शकतात. परंतु त्यासाठी जयपूरला जावं लागेल. 5 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्यामुळे खंत वाटते."

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TAGGED:

LOSS SUFFERED BY FARMER IN BALOTRA
TERMITES DESTROYED FIVE LAKH RUPEES
शेतकऱ्यानं 5 लाख पुरले शेतात
वाळवीनं नोटांचा केला भूगा
FIVE LAKH RUPEES HIDDEN IN FARMERS

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