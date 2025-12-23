ETV Bharat / bharat

आसाममध्ये परिस्थिती तणावपूर्ण, कार्बी आंगलाँगमध्ये आंदोलकांनी CEM चे घर जाळलं

जिल्ह्यात तणाव वाढल्यामुळं सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (BNSS) चे कलम 163 लागू करण्यात आलं आहे.

Tense situation in Assam karbi Anglong protesters set fire at CEM Tuliram Ronghang's residence
आसाममध्ये परिस्थिती तणावपूर्ण, कार्बी आंगलाँगमध्ये आंदोलकांनी CEM चे घर जाळलं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 3:40 PM IST

कार्बी आंगलाँग : आसाममधील वेस्ट कार्बी आंगलाँग जिल्ह्यात जमिनीवरून सुरू असलेल्या एका जुन्या वादानं हिंसक वळण घेतलं आहे. जिल्ह्यात तणाव वाढल्यामुळं सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (BNSS) चे कलम 163 लागू करण्यात आलं आहे. कार्बी आंगलाँग जिल्हा दंडाधिकारी निरोला फांगचोपी यांनी 22 डिसेंबर 2025 पासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत बीएनएसएसच्या कलम 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यास सक्त मनाई आहे. संध्याकाळी 5:00 ते सकाळी 6:00 वाजेपर्यंत लोक आणि खाजगी वाहनांच्या हालचालींवर सक्त मनाई आहे.

या आदेशानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी रॅली, आंदोलन, मिरवणुका काढण्यास सक्त मनाई आहे. शस्त्रं बाळगणं किंवा फटाके वाजवणं प्रतिबंधित आहे. तसंच प्रक्षोभक किंवा देशविरोधी भाषणं, पोस्टर्स किंवा भिंतीवरील लेखन करण्यास परवानगी नाही. याशिवाय, पूर्वपरवानगीशिवाय लाऊडस्पीकरचा वापर करता येणार नाही. पोलीस, लष्कर आणि कर्तव्यावर असलेले अधिकारी यांना या निर्बंधांपासून सूट देण्यात आली आहे. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती असलेले लोक प्रवास करू शकतात. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे (परीक्षांसाठी) आणि सरकारी/खाजगी कार्यालये नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.

दरम्यान, डोंगराळ जिल्ह्यातील व्हिलेज ग्राझिंग रिझर्व्ह (VGR) आणि प्रोफेशनल ग्राझिंग रिझर्व्ह (PGR) जमिनीवरून बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्यांना बाहेर काढावं, या मागणीसाठी धरणं आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी कार्बी आंगलाँग ऑटोनॉमस कौन्सिल (KAAC) च्या मुख्य कार्यकारी सदस्याच्या (CEM) घराला आग लावली. ज्यामुळं संपूर्ण परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. ही घटना जिल्ह्यातील खेरोनीजवळील डोंगकामुकम परिसरात ही घटना घडली. आंदोलन आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या संघर्षात तीन आंदोलक आणि अनेक सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले. आंदोलकांनी दगडफेक केली आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. त्यामुळं परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना हवेत गोळीबार करावा लागला. वेस्ट कार्बी आंगलाँग जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी परिसरात अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

पोलीस महानिरीक्षक (कायदा आणि सुव्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह यांनी सांगितलं की, "परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त सैन्य पाठवले जात आहे. जमावानं कार्बी आंगलाँग ऑटोनॉमस कौन्सिलच्या सीईएमच्या घरालाही आग लावली. तसंच काही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. यासंदर्भात आम्ही अधिक तपास करत आहोत." दरम्यान, रिपोर्टनुसार, सोमवारी सकाळी पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर परिस्थिती हिंसक झाली आणि मोठ्या संख्येनं स्थानिकांनी सुरूवातीला रस्ते अडवले आणि डोंगकामुकमकडे कूच केली आणि कार्बी आंगलाँग ऑटोनॉमस कौन्सिलचे मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलिराम रोंगहांग यांच्या वडिलोपार्जित घराला आग लावली. त्यामुळं संपूर्ण परिसरात तणाव निर्माण झाला.

दरम्यान, डोंगकामुकम जवळील वस्ती असलेल्या भागात जमावानं अनेक घरं, एक स्कूल बस आणि इतर इमारतींचं नुकसान केलं. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. व्हिलेज ग्राझिंग रिझर्व्ह (VGR) आणि प्रोफेशनल ग्राझिंग रिझर्व्ह (PGR) जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याच्या जुन्या मागणीवरून हे आंदोलन सुरू झालं आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया दिलीय. ते म्हणाले, "कार्बी आंगलाँगमध्ये कायमचे रहिवासी नसलेल्या लोकांना त्या जमिनीवरून हाकलून लावण्याची मागणी दीर्घकाळापासून सुरू आहे. उच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केला आहे की, आम्ही सध्या त्यांना हाकलून लावू शकत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याशिवाय त्यांना हाकलून लावणं शक्य नाही."

कार्बी आंगलाँग
हिंसक वळण
व्हिलेज ग्राझिंग रिझर्व्ह
प्रोफेशनल ग्राझिंग रिझर्व्ह
ASSAM

संपादकांची शिफारस

