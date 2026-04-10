मथुरेत मोठी दुर्घटना! यमुनेत भाविकांची बोट उलटली, 10 जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता

मृतांमध्ये सहा महिलांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 15 भाविकांना वाचवण्यात आलं आहे.

10 dead as tourist boat capsizes in Yamuna at Mathura's Vrindavan
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 8:00 PM IST

मथुरा : मांट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत शुक्रवारी दुपारी यमुना नदीत बोट उलटल्यामुळं दहा भाविकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण बेपत्ता झाले आहेत. मृतांमध्ये सहा महिलांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 15 भाविकांना वाचवण्यात आलं आहे. तर जखमींवर वृंदावन येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनास्थळी एनडीआरएफचे पथक, डायव्हर्स आणि पोलीस दाखल झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, लुधियाना आणि पंजाबच्या इतर भागांतून भाविक इथं तीर्थयात्रेसाठी आले होते. अपघाताच्या वेळी बोटीमध्ये जवळपास 32 भाविक होते. दरम्यान, या अपघातात निष्काळजीपणाचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.

तरंगत्या पुलाला बोटीची धडक : यमुना नदीत नौकाविहार करण्यासाठी शेकडो भाविक याठिकाणी येतात. शुक्रवारी दुपारी मांट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील केसी घाटाजवळ बोटीची अचानक तरंगत्या पुलाला धडक बसली. बोटीत अनेक भाविक होते. यमुना नदीत बोट उलटल्याने एकच गोंधळ उडाला. आजूबाजूच्या परिसरातील लोक घटनास्थळी धावून आले. नावाड्यांनी भाविकांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. मात्र, 10 भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला. अनेक भाविक अद्याप बेपत्ता असल्याचे वृत्त आहे. तर वृंदावनमधील एका रुग्णालयात काही भाविकांवर उपचार सुरू आहेत.

बचावकार्य सुरू : मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाबमधील लुधियाना येथून जवळपास 132 भाविकांचा एक समूह मंदिरांना भेट देण्यासाठी वृंदावनमध्ये दाखल झाला आहे. शुक्रवारी दुपारी, काही भाविक यमुना नदीत नौकाविहारासाठी निघाले होते. नावाडी भाविकांना घेऊन जात असताना पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे बोट अचानक एका तरंगत्या पुलाला धडकली, ज्यामुळं हा अपघात घडला. दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच, जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक आणि एनडीआरएफ व पीएसीच्या पाणबुड्यांचे एक पथक घटनास्थळी तातडीनं पोहोचले असून बचावकार्य सुरू आहे. पाणबुड्यांच्या मदतीनं आतापर्यंत 15 भाविकांना वाचवण्यात आलं आहे. तर दहा भाविक अद्याप बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

लुधियानामधून आलेल्या यात्रेकरूंचा मृत्यू : जिल्हाधिकारी सी. पी. सिंग यांनी सांगितलं की, "पंजाबमधील लुधियाना आणि मुक्तेश्वर येथून वृंदावनला दर्शनासाठी जाणाऱ्या बोटीत एकूण 32 यात्रेकरू होते. दुर्दैवानं, 10 यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला आहे. तर इतर अनेकांना वाचवण्यात आलं आहे. यमुना नदीत यात्रेकरूंचा शोध अजूनही सुरू आहे. तसंच प्रशासनानं वाचवलेल्या यात्रेकरूंना त्यांच्या गंतव्यस्थानी पाठवण्याची व्यवस्था केली आहे."

