ETV Bharat / bharat

तेलंगाणातील तरुणाला यूएईमध्ये लागली 240 कोटींची लॉटरी ; रातोरात झाला मालामाल

तेलंगाणातील तरुणाला यूएईमध्ये तब्बल 240 कोटींची लॉटरी लागली आहे. हा तरुण यूएईमध्ये एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत आहे.

Bolla Anil Kumar wins Rs 240 crore
बोल्ला अनिलकुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : नशीबानं साथ दिली, तर क्षणार्धात आयुष्य बदलते, या म्हणीचा प्रत्यय तेलंगाणातील तरुणाला आला आहे. खम्मम जिल्ह्यातील वेमसूरमधील भीमावरम इथल्या तरुणाचं लॉटरीनं असंच नशीब फळाला आलं आहे. या तरुणानं त्याच्या आईच्या जन्मतारखेला खरेदी केलेल्या लॉटरीच्या तिकिटानं 240 कोटी रुपये जिंकले आहेत. बोल्ला अनिलकुमार असं या तरुणाचं नाव असून त्यानं 240 कोटींची लॉटरी जिंकल्यानं त्याचे वडील बोल्ला माधवराव आणि आई भूलक्ष्मी यांनी मोठा आनंद व्यक्त केला आहे. अनिलकुमार यानं युएईमध्ये काढलेल्या लॉटरीत 240 कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकला आहे.

"माझ्या मुलानं इथल्या सरकारी शाळेत खूप मेहनत घेतली. तो पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम सट्टेनपल्लीमध्ये शिकला आणि नंतर हैदराबादला गेला. युएईमध्ये त्यानं लॉटरी जिंकल्यानं मला खूप आनंद झाला." - भूलक्ष्मी, अनिल कुमारची आई

युएईमधील कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे तरुण : सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला बोल्ला अनिल कुमार याचं प्राथमिक शिक्षण हैदराबाद शहरात पूर्ण झालं आहे. त्यानं उच्च शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तो सध्या युएईमधील एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत आहे. मागील काही काळापासून अनिलकुमार हा लॉटरीत आपलं नशीब आजमावत आहे. अलिकडंच त्यानं त्याच्या आईच्या वाढदिवसाच्या क्रमांकासह लॉटरीचे तिकीट खरेदी केलं. त्याला जॅकपॉट लागला आणि धनलक्ष्मीनं त्याचं दार ठोठावलं. ही बाब देशभरात व्हायरल झाली आहे. अनिल कुमार एक सेलिब्रिटी झाला आहे. नशीब असावं तर असं, अशी अनेक मित्र चर्चा करत आहेत. लॉटरीमुळे अचानक गरीब कुटुंबाचं जीवन एका नवीन आयामात बदललं. त्यानं लॉटरी जिंकल्याचं कळल्यानंतर गावकरी आणि कुटुंबातील सदस्य आनंद व्यक्त करत आहेत.

"अनिलकुमार यानं लहानपणापासूनच खूप अभ्यास केला. पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम करुन त्यानं काही दिवस हैदराबादमध्ये काम केलं, त्यानंतर तो दुबईला गेला. त्यानं फोन करुन सांगितलं की त्यानं लॉटरी जिंकली आहे. त्याचे जवळचे मित्रही फोन करत आहेत. मी खूप आनंदी आहे." - अनिल कुमारचे वडील बोल्ल्ला माधवराव

हेही वाचा :

  1. केरळमध्ये 25 कोटींची लॉटरी जिंकणारा व्यक्ती अद्याप गुलदस्त्यात, एजंट म्हणाला...
  2. लॉटरी खेळता खेळता पुण्यातील आजोबांनी केला चक्क लॉटरीचा संग्रह

TAGGED:

TELANGANA YOUTH WINS LOTTERY IN UAE
TELANGANA YOUTH BOLLA ANIL KUMAR
तरुणानं जिंकली 240 कोटींची लॉटरी
बोल्ला अनिलकुमार
BOLLA ANIL KUMAR WINS RS 240 CRORE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.