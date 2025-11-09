तेलंगाणातील तरुणाला यूएईमध्ये लागली 240 कोटींची लॉटरी ; रातोरात झाला मालामाल
तेलंगाणातील तरुणाला यूएईमध्ये तब्बल 240 कोटींची लॉटरी लागली आहे. हा तरुण यूएईमध्ये एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत आहे.
Published : November 9, 2025 at 4:02 PM IST
हैदराबाद : नशीबानं साथ दिली, तर क्षणार्धात आयुष्य बदलते, या म्हणीचा प्रत्यय तेलंगाणातील तरुणाला आला आहे. खम्मम जिल्ह्यातील वेमसूरमधील भीमावरम इथल्या तरुणाचं लॉटरीनं असंच नशीब फळाला आलं आहे. या तरुणानं त्याच्या आईच्या जन्मतारखेला खरेदी केलेल्या लॉटरीच्या तिकिटानं 240 कोटी रुपये जिंकले आहेत. बोल्ला अनिलकुमार असं या तरुणाचं नाव असून त्यानं 240 कोटींची लॉटरी जिंकल्यानं त्याचे वडील बोल्ला माधवराव आणि आई भूलक्ष्मी यांनी मोठा आनंद व्यक्त केला आहे. अनिलकुमार यानं युएईमध्ये काढलेल्या लॉटरीत 240 कोटी रुपयांचा जॅकपॉट जिंकला आहे.
"माझ्या मुलानं इथल्या सरकारी शाळेत खूप मेहनत घेतली. तो पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम सट्टेनपल्लीमध्ये शिकला आणि नंतर हैदराबादला गेला. युएईमध्ये त्यानं लॉटरी जिंकल्यानं मला खूप आनंद झाला." - भूलक्ष्मी, अनिल कुमारची आई
युएईमधील कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे तरुण : सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला बोल्ला अनिल कुमार याचं प्राथमिक शिक्षण हैदराबाद शहरात पूर्ण झालं आहे. त्यानं उच्च शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तो सध्या युएईमधील एका कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करत आहे. मागील काही काळापासून अनिलकुमार हा लॉटरीत आपलं नशीब आजमावत आहे. अलिकडंच त्यानं त्याच्या आईच्या वाढदिवसाच्या क्रमांकासह लॉटरीचे तिकीट खरेदी केलं. त्याला जॅकपॉट लागला आणि धनलक्ष्मीनं त्याचं दार ठोठावलं. ही बाब देशभरात व्हायरल झाली आहे. अनिल कुमार एक सेलिब्रिटी झाला आहे. नशीब असावं तर असं, अशी अनेक मित्र चर्चा करत आहेत. लॉटरीमुळे अचानक गरीब कुटुंबाचं जीवन एका नवीन आयामात बदललं. त्यानं लॉटरी जिंकल्याचं कळल्यानंतर गावकरी आणि कुटुंबातील सदस्य आनंद व्यक्त करत आहेत.
"अनिलकुमार यानं लहानपणापासूनच खूप अभ्यास केला. पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम करुन त्यानं काही दिवस हैदराबादमध्ये काम केलं, त्यानंतर तो दुबईला गेला. त्यानं फोन करुन सांगितलं की त्यानं लॉटरी जिंकली आहे. त्याचे जवळचे मित्रही फोन करत आहेत. मी खूप आनंदी आहे." - अनिल कुमारचे वडील बोल्ल्ला माधवराव
हेही वाचा :