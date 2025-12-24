ETV Bharat / bharat

एसीबीचा वाहतूक उपायुक्ताच्या मालमत्तांवर छापा; २०० कोटी रुपयांहून अधिक आढळली संपत्ती!

तेलंगणामध्ये एसीबीनं वाहतूक उपायुक्तांच्या मालमत्तांवर छापे टाकल्यानंतर चक्रावून टाकणारी माहिती समोर आली आहे. अधिकाऱ्याकडं २०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची संपत्ती आढळली आहे.

Telangana Transport Department Deputy Commissioner Kishan
अधिकाऱ्याच्या घरी एसीबीचा छापा (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद-तेलंगना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागानं (एसीबी) उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती आढळल्यानं महबूबनगरमधील वाहतूक उपायुक्त मूड किशनला अटक केली. वाहतूक विभागाचं काम करताना बेकायदेशीर संपत्ती गोळा केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या अधिकाऱ्याकडं सुमारे १२ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर मालमत्ता आढळली आहे.

एसीबी हैदराबाद रेंज-२ चे पोलीस उपअधीक्षक श्रीधर यांच्या पथकाच्या नेतृत्वात एसीबी पथकानं वाहतूक उपायुक्त किशनच्या राजराजेश्वरी नगर, ओल्ड बोवेनपल्ली, सिकंदराबाद आणि राज्यातील ११ मालमत्तांवर एकाचवेळी छापेमारी केली. छापेमारीत रोकड, ज्वेलरी आणि बेकायदेशीररित्या गोळा केलेल्या संपत्तीचे कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहे. तर हैदराबाद, महबूबनगर, निजामाबाद आणि संगारेड्डी जिल्ह्यातील त्याच्या जवळच्या व्यक्ती आणि नातेवाईकांच्या घरीदेखील एसीबीनं छापे टाकले. या छाप्यातून अधिकाऱ्याकडं एकूण १२.७२ कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Telangana Transport Department Deputy Commissioner Kishan
वाहतूक उपायुक्त किशन (Source- ETV Bharat Reporter)

लाचखोर अधिकाऱ्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी- बाजारातील दराप्रमाणं अधिकाऱ्याकडील एकूण मालमत्तेच मूल्य हे १०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा असा अंदाज करण्यात येत आहे. तेलंगनाच्या इतिहासात पहिल्यादांच एखाद्या अधिकाऱ्याकडं एवढी बेकायदेशीर संपत्ती आढळली आहे. मंगळवारी छापेमारी संपल्यानंतर किशनला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.

छापेमारीत मोबाईलवरून मिळाली अधिक माहिती- एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी लवकर किशनच्या बोवेनपल्लीमधील घरावर धाड टाकली. एसीबी अधिकारी आल्याचे समजताच किशन खूप वेळ बाथरुमधून बाहेर आला नाही. बाहेर आल्यानंतर एसीबी अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर कोणतेही कागदपत्रे आढळली नाहीत. मात्र, काहीतरी काळेबेरं असल्याचा एसीबी अधिकाऱ्यांना संशय आला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता त्याच्या मोबाईलमध्ये सोने व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रांची माहिती समोर आली. सिकंदराबादमधील पटनी मार्केटमधील दुकानासंदर्भात ऑनलाईन कागदपत्रे होते. तेव्हा दुकानदाराची चौकशी केली असता काही दिवसांपूर्वी किशननं सोन्याचे दागिने दिल्याचं एसीबी अधिकाऱ्यांना सांगितलं. एसीबी अधिकाऱ्यांनी दुकानदाराकडील सोन्याचे दागिने जप्त केले आहेत. नुकतेच आरोपी किशननं नातेवाईकाच्या घरी जाऊन दिलेली मालमत्तेची कागदपत्रेही अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहेत.

सुरुवातीपासूनच होते आरोप- अधिकारी किशनवर सुरुवातीपासूनच आरोप झाले होते. किशन १९९४ मध्ये परिवहन विभागात सहाय्यक वाहन निरीक्षक म्हणून रुजू झाल्यानंतर त्याच्यावर आरोप झाले. तेव्हा, तो बोधनमध्ये मोटार वाहन निरीक्षक म्हणून काम करत होता. किशननं मदनूरमधील चेक पोस्टचं पर्यवेक्षणही केले. निजामाबादमध्ये एमव्हीआय म्हणूनही काम केलं.

एसीबीच्या माहितीनुसार किशनकडील मालमत्तेची यादी:

  • निजामाबादमधील एका प्रसिद्ध लक्झरी हॉटेलमध्ये ५०% हिस्सा.
  • निजामाबादमध्ये ३,००० चौरस यार्ड जमीन, प्रसिद्ध फर्निचर स्टोअर
  • निजामाबादमधील अशोक टाउनशिपमध्ये दोन फ्लॅट
  • सांगारेड्डी जिल्ह्यातील निजामपेट महसूल क्षेत्रात ३१ एकर शेतीची जमीन
  • निजामपेट मंडळात ४,००० चौरस फूट पॉलीहाऊस
  • निजामाबाद महानगरपालिका हद्दीत १० एकर व्यावसायिक जमीन
  • १.३७ कोटी रुपयांचा बँक बॅलन्स
  • एक किलो सोन्याचे दागिने
  • एक होंडा सिटी कार एक इनोव्हा क्रिस्टा कार

उपायुक्त म्हणून मिळाली होती बढती- किशनची निजामाबादमध्ये बेकायदेशीर मालमत्ता उघडकीस आली आहे. या मालमत्तेवरून किशननं त्याच्या सुरुवातीच्या काळात मालमत्ता जमवल्याचं समोर आलं आहे. किशननं मेडचल आणि मेहदीपट्टणममध्ये आरटीओ म्हणून काम केलं होतं. एक वर्षापूर्वी त्याला महबूबनगरमध्ये उपायुक्त म्हणून बढती देण्यात आली होती.

