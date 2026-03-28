सरकार एआय कंपन्यांवर कर लावण्याच्या धोरणांचा विचार करतंय - मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शुक्रवारी रात्री अमेरिकेतील हार्वर्ड केनेडी स्कूलच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) परिषदेला व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित केलं.
Published : March 28, 2026 at 5:48 PM IST
हैदराबाद : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) कंपन्यांवर कर लावण्याच्या धोरणांवर राज्य सरकार विचार करत आहे. कारण, यामुळं नोकरी गमावणाऱ्या लोकांना नुकसान भरपाई देता येईल, असं तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, रोजगारावर एआयच्या होणाऱ्या परिणामाबद्दल वाढत्या चिंतेचा सामना करण्यासाठी देशातील हे अशा प्रकारचे पहिलेच पाऊल असणार आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शुक्रवारी रात्री अमेरिकेतील हार्वर्ड केनेडी स्कूलच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) परिषदेला व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित केलं. यावेळी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी जर सुरुवातीच्या टप्प्यातच एआयचे योग्य व्यवस्थापन केलं नाही, तर याचे धोके यापासून होणाऱ्या फायद्यांपेक्षा अधिक ठरू शकतात, असा इशाराही दिला.
एआय कंपन्यांवर कर लावणारे कायदे आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू : "प्रदूषण संबंधित धोरणं आणण्याचाही आम्ही प्रयत्न करू, जसं की प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना कार्बन क्रेडिट्ससाठी पैसे देण्यास भाग पाडणारे कायदे, तसंच रोजगारावरील परिणामाची भरपाई करण्यासाठी एआय कंपन्यांवर कर लावणारे कायदे आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू," असं नुकतेच हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये पाच दिवसांचा नेतृत्व कार्यक्रम पूर्ण करणाऱ्या मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "अब्जावधी अमेरिकी डॉलर्सचं मूल्य असलेल्या आपल्या कंपन्यांनी ज्या लोकांच्या आणि समाजाच्या नोकऱ्या जातात त्यांना नुकसान भरपाई देणं हेच योग्य आहे." याचबरोबर, पूर्वीच्या तांत्रिक बदलांचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं की, यंत्रांनी हातानं करावयाची कामं सोपी केली आहेत, त्यांची जागा घेतलेली नाही.
Spoke at the Harvard Kennedy School AI Symposium.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) March 27, 2026
AI will redefine economies and power structures. Nations that prepare will lead.
Telangana is acting now—building Future City & AI City, driving reskilling, and creating the jobs of tomorrow.
While others debate, we are…
'भारत फ्युचर सिटी'मध्ये एक जिल्हा एआयसाठी समर्पित असणार : "एआय तंत्रज्ञान डॉक्टर, वकील, वास्तुविशारद, चित्रपट निर्माते, लेखक, कवी, धोरणकर्ते यांची जागा घेण्याऐवजी त्यांच्या कामाची व्याप्ती बदलेल," असं मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी म्हणाले. तसंच एकूण उत्पादन वाढत असतानाही कनिष्ठ स्तरावरील (entry-level) भरतीमध्ये घट होऊ शकते, असा इशारा देखील त्यांनी दिला. याचबरोबर, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी देखील अधोरेखित केलं की, हैदराबादच्या उपनगरात त्यांच्या सरकारद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या 'भारत फ्युचर सिटी'मध्ये एक संपूर्ण जिल्हा एआयसाठी समर्पित असणार आहे. ही 'एआय सिटी' म्हणजे एआय आणि त्याच्या उपयोगांशी संबंधित 'GCCs' (Global Capability Centres) साठी एक 'वन-स्टॉप डेस्टिनेशन' ठरेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
