तेलंगणामधील रंगारेड्डी जिल्ह्यात टिप्परची बसला धडक; भीषण अपघातात 17 जणांचा मृत्यू
सोमवारी पहाटे रंगारेड्डी जिल्ह्यातील चेवेल्ला पोलीस स्टेशन हद्दीतील खानापूर गेटजवळ टीजीएसआरटीसी बस आणि ट्रकमध्ये अपघात झाला. या अपघातात 17 जणांचा मृत्यू झाला.
Published : November 3, 2025 at 9:30 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 9:42 AM IST
हैदराबाद: तेलंगणा राज्याच्या रंगारेड्डी जिल्ह्यात भीषण रस्ते अपघात झाला. खडी भरलेल्या एका लॉरीनं तंदूर डेपोहून येणाऱ्या आरटीसी बसला धडक दिली. हा अपघात चेवेल्ला मंडळातील मिरजागुडाजवळ घडली. या अपघातात 17 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले.
पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तीन जेसीबीच्या मदतीनं बचावकार्य सुरू केले. खडीमध्ये अडकलेल्यांना प्रवाशांना बाहेर काढले जात आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आरटीसी बस तंदूरहून हैदराबादला जात असताना हा अपघात झाला. बसमध्ये सुमारे 70 प्रवासी होते. यामध्ये बहुतांश सरकारी कर्मचारी आणि प्रवासी होते. या अपघातामुळे हैदराबाद-विजापूर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. चेवेल्ला-विकाराबाद मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहने वाहतूक कोंडीमुळे अडकून पडली आहेत.
तेलंगणाच्या मंत्री पन्नम प्रभाकर यांनी या भीषण रस्ते अपघाताबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला. त्यांनी टीजीएसआरटीसीचे एमडी नागी रेड्डी आणि रंगारेड्डी जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवरून संवाद साधत जखमींना दर्जेदार वैद्यकीय उपचार देण्याचे निर्देश दिले. तसे आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चुकीच्या बाजूनं येणाऱ्या टिप्परनं धडक दिल्यानं हा अपघात झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मंत्र्यांनी टीजीएसआरटीसी अधिकाऱ्यांना अपघातस्थळी तात्काळ पोहोचण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जखमींना बाहेर काढण्यासाठी तीन जेसीबीचा वापर- प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार अपघात संपूर्ण ट्रक ही बसवर कोसळल्यानं काही प्रवासी क्राँक्रीटकाली गाडले. मृतामध्ये बस आणि ट्रकच्या चालकाचा समावेश आहे. जखमींना चेवेल्ला येथील सरकारी रुग्णालयात हलविण्यात आलं आहे. त्यापैकी तिघांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ढिगाऱ्यात अडकलेले अनेक जखमी मदतीसाठी किंचाळत असल्याचं हृदयद्रावक दृश्ये पाहायला मिळाली. स्थानिकांच्या मदतीनं पोलिसांनी जखमींना बाहेर काढलं. जखमींना बाहेर काढण्यासाठी तीन जेसीबी वापरण्यात आले. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी रस्ते अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना अपघातस्थळी तातडीने पोहोचून मदत उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- आंध्रप्रदेशमध्ये कुरनूल शहराजवळ 24 ऑक्टोरबरला दुचाकीनं खासगी बसला धडक दिल्यानंतर 20 दिवसांचा मृत्यू झाला. दहा दिवसानंतरच हा तेलुगु राज्यामध्ये दुसरा भीषण अपघात झाला.
