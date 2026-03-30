तेलंगाणा सरकारचा कठोर कायदा! आई-वडिलांची उपेक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 15 टक्के कपात होणार
तेलंगाणा विधानसभेने रविवारी (29 मार्च) एक महत्त्वपूर्ण आणि सामाजिकदृष्ट्या परिणामकारक विधेयक मंजूर केलं. या नवीन कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना आता आपल्या पालकांची काळजी घेणे अनिवार्य असेल.
Published : March 30, 2026 at 1:43 PM IST
हैदराबाद - तेलंगाणा विधानसभेनं कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घ्यावी, यासाठी एक महत्त्वपूर्ण विधेयक (तेलंगाणा एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलेटी अॅण्ड मॉनिटरिंग ऑफ पॅरेंटल सपोर्ट बिल) मंजूर केलं आहे. या कायद्याचा उद्देश असा आहे की, जे कर्मचारी आपल्या पालकांची योग्य देखभाल करत नाहीत, त्यांच्या पगारातून काही रक्कम कपात करून ती थेट पालकांना दिली जाईल.
हे विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी नमूद केलं की, पालक आपल्या मुलांना वाढवण्यात आपली सर्व शक्ती आणि संसाधनं पणाला लावतात. मात्र, मुलं एकदा स्वावलंबी झाली की, अनेकदा आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. तेलंगाणा पालक विधेयक (Telangana Parents Bill) चा उद्देश वृद्ध पालकांना आधार आणि सुरक्षा प्रदान करणं हा आहे.
'पालकांच्या काळजीसाठी कायदा करावा लागणं दुर्देवी' : रेड्डी म्हणाले की, केंद्र सरकारनं 2007 मध्ये वृद्धांच्या संरक्षणासाठी कायदा केला होता, मात्र त्यामध्ये 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक मदतीची तरतूद नव्हती. काही मुलांचं वर्तन समाजासाठी लाजिरवाणं ठरत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. ते पुढे म्हणाले, 'ही बाब खरं तर प्रेम आणि कौटुंबिक नात्यांशी संबंधित आहे, मात्र अशा गोष्टींसाठी कायदा करावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब आहे.' तसंच, जे लोक आपल्या पालकांची काळजी घेत नाहीत, त्यांना समाजात राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं. हा कायदा सरकारी कर्मचारी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी तसंच, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही लागू होणार आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी:
- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र आणि खासगी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा या कायद्यात समावेश आहे.
- जे कर्मचारी पालकांची काळजी घेत नाहीत, त्यांच्या मासिक पगारातून 15 टक्के किंवा कमाल 10 हजार रुपये कपात केली जाईल.
- ही रक्कम थेट संबंधित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- हा निर्णय संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार थेट अंमलात आणला जाईल.
तक्रार आणि कारवाईची प्रक्रिया:
- जर मुलं आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर ते जिल्हा स्तरावरील नियुक्त अधिकाऱ्याकडे (जिल्हाधिकारी) तक्रार करू शकतात.
- तक्रारीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जाईल, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल.
- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत प्रकरण निकाली काढणे बंधनकारक असेल.
- चौकशीनंतर आवश्यक असल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून रक्कम कपात करण्याचे आदेश दिले जातील.
सरकारनं हा कायदा केवळ शिक्षा देण्यासाठी नसून, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. वृद्ध पालकांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
अपील कार्यप्रणाली : जर एखादी व्यक्ती एखाद्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाबाबत असमाधानी असेल, किंवा विहित मुदतीमध्ये कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचले गेले नसेल, तर ती व्यक्ती 'राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक आयोगा'कडे दाद मागू शकते. या आयोगाचे प्रमुखपद उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांकडे असते. अपील दाखल करण्यासाठी 45 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. आयोगाला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय देणं बंधनकारक असतं. यामुळे पीडितांना वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी ठोस व्यवस्था करण्यात आली आहे.
विशेष परिस्थितींसाठीच्या उपाययोजना :
- जर पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास, संपूर्ण देखभाल रक्कम जिवंत असलेल्या पालकाला दिली जाईल.
- दोन्ही पालकांचं निधन झाल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यानं आवश्यक कागदपत्रांसह अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणं आवश्यक आहे.
- पडताळणीनंतर, संबंधित अधिकारी 30 दिवसांच्या आत पगार कपात रद्द करण्याचा आदेश जारी करतील. या कार्यचौकटीद्वारे, कायदा स्पष्टता आणि अचूकता दर्शवतो.
नैतिक जबाबदारीवर भर : या विधेयकाचा मुख्य उद्देश केवळ आर्थिक मदत नसून नैतिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणं हा आहे. बदलत्या सामाजिक रचनेमुळे आणि शहरांकडे वाढत्या स्थलांतरामुळे अनेक वृद्धांना गावांमध्ये एकटं राहावं लागतं. या पार्श्वभूमीवर, तेलंगणा सरकारचा हा कायदा कुटुंबव्यवस्था आणि पारिवारिक मूल्ये पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
समाजावर होणारा परिणाम : जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले, तर वृद्धांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्याची दाट शक्यता आहे. कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱ्यांविषयी अधिक जागरूक होतील आणि पालकांची अधिक चांगली काळजी घेतील. मात्र, काहीजण या कायद्यावर टीका करताना तो वैयक्तिक आयुष्यातील सरकारी हस्तक्षेप असल्याचंही म्हणू शकतात. तरीही, वृद्धांच्या हिताच्या दृष्टीनं हा एक महत्त्वाचा सामाजिक उपक्रम मानला जात असून, कुटुंबातील नातेसंबंध अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेनं हे मोठं पाऊल ठरू शकतं.
