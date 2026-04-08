"तेलंगणा आता माओवादी हिंसाचारापासून मुक्त", डीजीपी शिवधर रेड्डी यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
कार्रेगुट्टालू टेकड्यांसारखे एकेकाळी माओवादी कारवायांचे बालेकिल्ले मानले जाणारे भाग आता एका परिवर्तनाचा अनुभव घेत असल्याचं पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी सांगितलं.
Published : April 8, 2026 at 2:47 PM IST
वेंकटपुरम : तेलंगणा आता 'डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकापासून'(LWE) मुक्त झाल्याचं तेलंगणाचे पोलीस महासंचालक (DGP) बी. शिवधर रेड्डी यांनी घोषित केलं आहे. राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही एक महत्त्वपूर्ण घडामोड असून माओवादी प्रभावाविरुद्धच्या राज्याच्या दीर्घकालीन लढ्यातील हा एक मोठा टप्पा ठरला आहे. छत्तीसगडच्या सीमेला लागून असलेल्या आणि दुर्गम वनक्षेत्रात मोडणाऱ्या मुलुगु जिल्ह्यातील वेंकटपुरम मंडलातील पामुनुरु गावाला पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी दिलेल्या भेटीदरम्यान ही घोषणा करण्यात आली. तसंच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) सीएच. सुवर्णा यांच्या समवेत पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी पामुनुरु फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसजवळ एका 'आंतर-संस्था समन्वय केंद्रा'ची (Inter-Agency Coordination Centre) आणि एका नवीन पोलीस चौकीची पायाभरणी केली.
संपर्कव्यवस्था आणि विकासावर लक्ष : अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना, कार्रेगुट्टालू टेकड्यांसारखे एकेकाळी माओवादी कारवायांचे बालेकिल्ले मानले जाणारे भाग आता एका परिवर्तनाचा अनुभव घेत असल्याचं पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी सांगितलं. "या घनदाट वनक्षेत्रांमधील दीर्घकाळापासूनचे अडथळे दूर करून, तसंच वन आणि महसूल विभागांच्या समन्वित प्रयत्नांतून, आम्ही आता संपर्कव्यवस्था आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करत आहोत," असं पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी नमूद केलं. याचबरोबर, "मुरुमुरु ते पामुनुरुपर्यंत आणि पुढं तडापाशी जोडणारा 13 किलोमीटर लांबीचा रस्ता सध्या बांधकामाधीन आहे. याव्यतिरिक्त, कार्रेगुट्टालू टेकड्यांमधून जाणारा आणखी 15 किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण करण्याची योजना आखली जात असून, हा रस्ता जेल्ला आणि डोलीसारख्या दुर्गम गावांना जोडला जाणार आहे. या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळं या क्षेत्रातील दळणवळण सुलभता आणि प्रशासनामध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल," असंही पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांनी सांगितलं.
अत्यावश्यक साहित्याचं वाटप : प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (PCCF) सीएच. सुवर्णा यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, सुरक्षाविषयक चिंतेमुळं वनक्षेत्रातील पर्यावरण-पर्यटनाचा विकास आतापर्यंत केवळ तडवाईपुरताच मर्यादित राहिला होता. "परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळं या निसर्गरम्य भागांमध्ये पर्यावरण-पर्यटनाचा विस्तार व प्रचार करण्यासाठी आम्ही लवकरच योजना तयार करू," असं त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, जनसंपर्क उपक्रमाचा एक भाग म्हणून पामुनुरु टेकड्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या सात आदिवासी कुटुंबांना तांदूळ आणि इतर वस्तूंसह अत्यावश्यक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. तसंच, आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी जवळच्या शहरांमध्ये जाणं सुलभ व्हावं, या उद्देशानं प्रशासनानं त्यांना एक रिक्षा आणि एक दुचाकी वाहनही उपलब्ध करून दिलं आहे.
विकास आणि एकात्मतेवर लक्ष केंद्रित केलं जाणार : यावेळी ग्रेहाऊंड्सचे अतिरिक्त डीजीपी अनिल कुमार, सीआरपीएफ आयजीपी विक्रम, एसआयबी आयजीपी सुमाथी, सीपीएफ प्रभाकर आणि मुलुगु एसपी सुधीर रामनाथ केकन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. दरम्यान, पोलीस महासंचालक बी. शिवधर रेड्डी यांच्या घोषणेमुळं तेलंगणासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली असून, यातून पूर्वी प्रभावित असलेल्या प्रदेशांमध्ये सुरक्षेसंबंधी मोहिमांऐवजी आता विकास आणि एकात्मतेवर लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे.
हेही वाचा :
- संशयित आरोपीच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी 8 रेल्वे पोलिसांवर चालणार हत्येचा खटला; निकालात हायकोर्टाचे कठोर ताशेरे
- शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी रोहित पवारांच्या दोषमुक्ती याचिकेवर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या, ईडीची कोर्टात मागणी
- 17 वर्षांचा अखंड पंचगंगा आरतीचा सोहळा; कोणत्याही परिस्थितीत खंड न पडलेली श्रद्धेची अनोखी परंपरा