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तेलंगाणा हादरलं! पॉक्सो प्रकरणातील आरोपीने केली 6 जणांची हत्या; पत्नी, दोन चिमुकल्यांसह तक्रारदार कुटुंबाला संपवलं!

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीनं सर्वप्रथम पत्नी सरिता (वय 33), चार वर्षांचा मुलगा परीक्षित आणि दोन वर्षांचा मुलगा दैवक्षित यांचा धारदार शस्त्रानं गळा चिरून खून केला.

Telangana Horror
पॉक्सो प्रकरणातील आरोपीनं केली 6 जणांची हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 11, 2026 at 11:33 AM IST

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हैदराबाद : तेलंगाणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील शाबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आज शनिवारी (11 जुलै) सकाळी 6 जणांची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. शाबाद तालुक्यातील देवळागुडा इथं ही घटना घडली असून, पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या रागातून आरोपीनं हा हल्ला केल्याचा प्राथमिक आरोप आहे.

माहितीनुसार, राजकुमार नावाच्या आरोपीविरुद्ध एका अल्पवयीन मुलीनं पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्याचाच राग मनात धरून आरोपीनं स्वतःची पत्नी पार्वती, दोन मुलांची हत्या केली. तसेच, तक्रारदार अल्पवयीन मुलगी, तिची आई लक्ष्मी आणि आजी रुक्कम्मा यांचाही निर्घृण खून केल्याचा आरोप आहे. घटनेची माहिती मिळताच शाबाद पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा सुरू केला. या सामूहिक हत्येमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

पत्नी अन् आपल्याच दोन मुलांची हत्या : आरोपी राजकुमार याने सर्वप्रथम आपल्या घरात पत्नी आणि दोन लहान मुलांची हत्या केली. त्यानंतर त्यानं पॉक्सो प्रकरणातील तक्रारदार असलेल्या 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लक्ष्य करत तिच्यासह तिची आई आणि आजीचीही निर्घृण हत्या केली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीनं सर्वप्रथम पत्नी सरिता (वय 33), चार वर्षांचा मुलगा परीक्षित आणि दोन वर्षांचा मुलगा दैवक्षित यांचा धारदार शस्त्रानं गळा चिरून खून केला. त्यानंतर तो शाबाद येथील पीआरआर स्टेडियमजवळ राहणाऱ्या 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या घरी गेला. तिथं तिला जबरदस्तीनं ओढून नेण्याचा प्रयत्न केला. मुलीची आई लक्ष्मी आणि आजी रुक्कम्मा यांनी विरोध केल्यानं आरोपीनं दोघींवरही चाकूने वार करून त्यांची हत्या केली.

यानंतर आरोपीने अल्पवयीन मुलीला देवळागुडाजवळील अखिल सागर तलाव परिसरात नेलं आणि तिचा गळा चिरून खून केला. त्यानंतर त्याने वडील अरुण कुमार यांना फोन करून 6 जणांची हत्या केल्याची कबुली दिली आणि आपणही आत्महत्या करणार असल्याचं सांगितले. वडिलांनी तातडीने पोलिसांना याची माहिती दिली.

आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल होता : दरम्यान, आरोपीविरुद्ध यापूर्वीच पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 16 मे रोजी अल्पवयीन मुलीच्या आईनं राजकुमार आपल्या मुलाचा छळ करत असल्याची तक्रार पोलिसांकडे दिली होती. या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर आरोपी जामिनावर बाहेर आला होता. जामिनावर सुटल्यानंतर शनिवारी पहाटे त्याने हे भीषण हत्याकांड घडवून आणल्याचा आरोप आहे. राजकुमारने 7 वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह करून सरिताशी लग्न केलं होतं. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

सहा हत्या करून आरोपी फरार; शोधासाठी 7 विशेष पथकं : देवळागुडा इथं झालेल्या सहा जणांच्या हत्याकांडाप्रकरणी आरोपी राजकुमार अद्याप फरार असून, त्याच्या शोधासाठी सात विशेष पोलीस पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. अशी माहिती फ्युचर सिटीचे पोलीस आयुक्त (सीपी) तरुण जोशी यांनी दिली.

तरुण जोशी यांनी सांगितलं की, दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी एकूण 6 जणांची हत्या करण्यात आली. शुक्रवारी रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास आरोपी पीडित अल्पवयीन मुलीच्या घरी शिरला. तिथं मुलीची आई आणि आजीची धारदार शस्त्राने हत्या केल्यानंतर त्याने अल्पवयीन मुलीला सागरकुंटा तलाव परिसरात नेऊन तिचाही खून केला.

यानंतर आरोपी स्वतःच्या घरी गेला आणि पत्नी तसेच दोन लहान मुलांचीही हत्या केली. सर्व हत्याकांड घडवल्यानंतर त्यानं आपल्या आई-वडिलांना फोन करून 6 जणांची हत्या केल्याची माहिती दिली आणि आपणही आत्महत्या करणार असल्याचं सांगितलं.

पोलिसांनी सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले असून आरोपीचा शोध सुरू आहे. त्याला अटक करण्यासाठी सात विशेष पोलिस पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. आरोपीने स्वतःची पत्नी आणि दोन लहान मुलांचीदेखील हत्या केल्याची बाब पोलिसांसाठीही धक्कादायक असल्याचं सीपी तरुण जोशी यांनी सांगितलं.

आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या- नातेवाईकांचा संताप : दरम्यान, या भीषण हत्याकांडानंतर शाबाद परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मृतांच्या नातेवाईकांनी शाबाद-कंडी रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करत आरोपीला तातडीने अटक करण्याची मागणी केली. तसेच आरोपीला त्यांच्या ताब्यात देण्याची मागणी करत संताप व्यक्त केला. आरोपीला लवकर अटक झाली नाही, तर तो आणखी कोणाचा जीव घेऊ शकतो, अशी भीतीही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

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SIX BRUTALLY MURDERED IN TELANGANA
POCSO ACCUSED MURDERS WIFE
RANGAREDDY MURDER OF 6 PEOPLE
तेलंगणा रंगारेड्डी 6 हत्या
TELANGANA 6 PEOPLE MURDERED

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