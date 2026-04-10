काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मोठा दिलासा; तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर
पवन खेरा यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी तेलंगणा उच्च न्यायालयानं शुक्रवारपर्यंत पुढं ढकलली आहे.
Published : April 10, 2026 at 1:30 PM IST
हैदराबाद : काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, आसाममध्ये पवन खेरा यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयानं त्यांना एका आठवड्याचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. तसंच एका आठवड्याच्या आत संबंधित न्यायालयात नियमित जामीन अर्ज दाखल करावा, असंही सांगण्यात आलं आहे. पवन खेरा यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीवर तीन पासपोर्ट बाळगल्याचा आरोप केला आहे. यासंदर्भात आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या तक्रारीच्या आधारे, पवन खेरा यांच्या विरोधात गुवाहाटीमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळं या प्रकरणात पवन खेरा यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढं ढकलली : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी तेलंगणा उच्च न्यायालयानं शुक्रवारपर्यंत पुढं ढकलली आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी पवन खेरा यांच्या वतीनं न्यायालयात व्हर्च्युअली हजर राहून आसामच्या हिमंता बिस्वा सरमा सरकारनं दाखल केलेल्या या प्रकरणात राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला. तर आसामचे महाधिवक्ता देवजित सैकिया यांनी, यात कोणतीही राजकीय सूडबुद्धी नसल्याचा आणि ही याचिका तेलंगणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यायोग्य नसल्याचा युक्तिवाद करत पवन खेरा यांच्या याचिकेला विरोध केला.
गुवाहाटीमध्ये गुन्हा दाखल : पवन खेरा यांनी 7 एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली होती, ज्यात त्यांनी आपला रहिवासी पत्ता हैदराबाद असल्याचं नमूद केलं आहे. तसंच अटक झाल्यास जामिनावर सुटका करावी, अशी त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे. याचबरोबर, पवन खेरा यांनी आपल्या याचिकेत गुवाहाटी गुन्हे शाखा पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपायुक्त आणि तेलंगणा सरकार यांना प्रतिवादी बनवलं आहे. तर पवन खेरा यांच्या विरोधात गुवाहाटी गुन्हे शाखा पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये कलम 175 (निवडणुकीसंबंधी खोटी विधानं करणं), 35 (शरीर आणि मालमत्तेच्या खाजगी सुरक्षेचा अधिकार) आणि 318 (फसवणूक) यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी दिल्लीतील निवासस्थानी छापा : गेल्या 5 एप्रिलला काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी असा आरोप केला होता की, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुइयां सरमा यांच्याकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशात मालमत्ता आहेत, ज्यांचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला नव्हता. यापूर्वी, या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी आसाम पोलिसांच्या एका पथकानं पवन खेरा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी छापा टाकला होता. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुइयां सरमा यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे पोलिसांनी ही कारवाई केली होती.
