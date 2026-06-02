तेलंगणा राज्य स्थापना दिन : राष्ट्रपती, पंतप्रधानांनी दिल्या शुभेच्छा! मुख्यमंत्री म्हणाले, "राज्य तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल"
तेलंगणा राज्य स्थापना दिनानिमित्त मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी कल्याण, प्रशासकीय सुधारणा आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनासाठी एक व्यापक आराखडा सादर केला.
Published : June 2, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद : तेलंगणा आज (मंगळवार) आपला 12 वा स्थापना दिवस साजरा करत आहे. तेलंगणा राज्याची स्थापना 2 जून 2014 रोजी झाली होती. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंगळवारी सकाळी एका पोस्टद्वारे तेलंगणाच्या जनतेला राज्य स्थापना दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तेलंगणाच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या.
नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि विकासात लक्षणीय प्रगती : गेल्या काही वर्षांत राज्यानं नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि विकासात लक्षणीय प्रगती केली आहे, असं पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "राज्य स्थापना दिनानिमित्त तेलंगणा राज्यातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा! तेलंगणाला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आणि मेहनती लोकांचं वरदान लाभलं आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यानं नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि विकासाच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. तेलंगणा राज्यातील जनतेची अविरत वाढ आणि समृद्धी कायम राहो, यासाठी मी सदिच्छा व्यक्त करते."
Warm greetings to the people of Telangana on Statehood Day! Telangana is blessed with a rich cultural heritage and hardworking people. The State has made significant strides in innovation and development over the years. I wish the people of Telangana continued progress and…— President of India (@rashtrapatibhvn) June 2, 2026
राज्य गौरवशाली संस्कृती आणि इतिहासासाठी प्रसिद्ध : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "तेलंगणाचे लोक आपल्या नाविन्यपूर्ण आणि उद्योजकतेच्या भावनेसाठी ओळखले जातात. हे राज्य आपल्या गौरवशाली संस्कृती आणि इतिहासासाठी प्रसिद्ध आहे. हे शौर्य आणि दृढनिश्चयाचं प्रतीक आहे. विकसित भारताचं आपलं स्वप्न साकार करण्यासाठी तेलंगणाच्या विकासाच्या मार्गाला पाठिंबा देण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. मी राज्यातील जनतेच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि यशासाठी प्रार्थना करतो."
Greetings to the people of Telangana on the special occasion of Telangana Statehood Day. The people of Telangana are known for their spirit of innovation and enterprise. The State is known for its glorious culture and history...one of courage and determination. The Central…— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2026
राज्य तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल : दरम्यान, तेलंगणा राज्य स्थापना दिनानिमित्त मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी कल्याण, प्रशासकीय सुधारणा आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनासाठी एक व्यापक आराखडा सादर केला. यावेळी 'तेलंगणा रायझिंग - 2047' या व्हिजनअंतर्गत राज्य 2034 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि 2047 पर्यंत तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी म्हणाले, "तेलंगणा रायझिंग - 2047' या योजनेत तेलंगणाला केवळ देशांतर्गत एक प्रमुख देश म्हणून नव्हे, तर जगासाठी एक जागतिक प्रवेशद्वार म्हणून स्थापित करण्याची परिवर्तनकारी शक्ती आहे. ही योजना 2034 पर्यंत तेलंगणाला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि त्यानंतर 2047 पर्यंत तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा सरकारचा दृढ संकल्प दर्शवते."
दोन लाख घरं 17 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होतील : याचबरोबर, गरिबांसाठी घर ही प्रतिष्ठेची बाब असल्याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी म्हणाले, "स्वतःचं घर असणं हे गरिबांचं आयुष्यभराचं स्वप्न असतं, कारण ते त्यांच्या आत्म-ओळखीचा आधार आहे." राज्यातील प्रमुख इंदिराम्मा आवास योजनेवर जोर देत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी म्हणाले, "आम्ही पहिल्या वर्षी 22,500 कोटी रुपयांचं वाटप केलं आणि 45 लाख इंदिराम्मा घरांना मंजुरी दिली. तसंच 13 महिन्यांत एक लाख घरं आधीच पूर्ण झाली असून उर्वरित दोन लाख घरं 17 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होतील." याशिवाय, सरकारनं अन्नसुरक्षेच्या उपाययोजनांमध्ये लक्षणीय वाढ केल्याचं मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही 15,12,000 नवीन शिधावाटप पत्रकं जारी केली आहेत आणि आता 30,038,000 लोकांना उत्तम प्रतीच्या तांदळापासून बनवलेल्या जेवणाचा आनंद घेता येत आहे."
ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण अधिक मजबूत होणार : गृहनिर्माण आणि अन्नसुरक्षा हे कल्याणाचे दोन आधारस्तंभ असल्याचं देखील मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं. तसंच सामाजिक सुधारणांकडे वळताना, मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. वृद्धांच्या देखभालीत उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणाऱ्या नवीन कायद्याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी म्हणाले, "मुलं आपल्या आईवडिलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी विसरतात हे पाहून खरंच वाईट वाटते." याचबरोबर कामगार सुधारणांवर बोलताना, त्यांनी गिग वर्कर्ससाठीच्या नवीन आराखड्यावर देखील प्रकाश टाकला.
भारतीय संघराज्याचे 29 वे राज्य : जवळपास 57 वर्षांच्या संघर्षानंतर आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा 2014 अंतर्गत तेलंगणा अधिकृतपणे आंध्र प्रदेशपासून वेगळे झाले आणि भारतीय संघराज्याचे 29 वे राज्य बनलं. 2001 मध्ये कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांच्या नेतृत्वाखाली या चळवळीला नवी गती मिळाली. त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती (आता बीआरएस) स्थापन केली आणि स्वतंत्र राज्यासाठी प्रचार केला. अखेरीस केसीआर नव्यानं स्थापन झालेल्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले आणि 2 जून 2014 रोजी, ज्या दिवशी हा प्रदेश अधिकृतपणे आंध्र प्रदेशपासून वेगळा झाला, त्याच दिवशी त्यांनी पदभार स्वीकारला होता. दरम्यान, त्यांच्या योगदानाचं कौतुक करत बीआरएसनं सोमवारी तेलुगूमध्ये एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "तेलंगणा म्हणजे केसीआर... केसीआर म्हणजे तेलंगणा."
