सिम कार्ड्स रॅकेटचा पर्दाफाश, सायबर फसवणुकीसाठी 600 हून अधिक भारतीय सिम कार्ड्सची कंबोडियामध्ये तस्करी
या प्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती तेलंगणा सायबर सुरक्षा ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
Published : April 2, 2026 at 3:33 PM IST
हैदराबाद : तेलंगणा सायबर सुरक्षा ब्युरोनं (TGCSB) एक मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत कंबोडियन सायबर गुन्हेगारी नेटवर्कला बेकायदेशीरपणे भारतीय सिम कार्ड्स पुरवणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती तेलंगणा सायबर सुरक्षा ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली. तेलंगणा सायबर सुरक्षा ब्युरोच्या संचालिका शिखा गोयल यांच्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी रिझवान (29) याला उत्तर प्रदेशमधून अटक करण्यात आली आहे. तर आरोपी सय्यद अश्रफ अली (30), सय्यद सोहेल (32) आणि अतीक अहमद (28) याला हैदराबादमधून अटक करण्यात आली आहे. तसंच नूने अशोक (29) याला तेलंगणातील हनमकोंडा येथून अटक करण्यात आली आहे.
600 हून अधिक सिम कार्ड्सची परदेशात तस्करी : मिळालेल्या माहितीनुसार, या टोळीनं 2023 पासून 600 हून अधिक सिम कार्ड्सची परदेशात तस्करी केली आहेत. 31 मार्च रोजी चंद्रायंगुट्टा येथील रहिवासी अश्रफ अली याची शमशाबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर चौकशी करण्यात आली. यावेळी हे रॅकेट उघडकीस आलं. अश्रफ अली हा कंबोडियाला जाणारी फ्लाईट पकडण्याची तयारी करत होता. त्यावेळी चौकशीदरम्यान सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना त्याच्या ताब्यात 198 सिम कार्ड्स सापडले. चौकशीदरम्यान, त्यानं रिझवानच्या सांगण्यावरून सिम कार्ड्स बाळगल्याची कबुली दिली. तपासात असं समोर आलं आहे की, अश्रफची रिझवानशी पहिली भेट 2023 मध्ये दुबईत झाली. जिथं त्याला मोठ्या कमिशनचे आमिष दाखवण्यात आलं. त्यानंतर त्यानं सोहेल, अतीक आणि अशोक यांसारख्या स्थानिक एजंट्समार्फत सिम कार्ड्स खरेदी करण्यास सुरुवात केली, जे पॉइंट-ऑफ-सेल सेंटर्स चालवत होते. या एजंट्संनी अज्ञात व्यक्तींच्या आधार कार्डची माहिती आणि कागदपत्रांचा वापर करून सिम कार्ड खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
आणखी एक आरोपी अद्याप फरार : अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, तस्करी केलेल्या सिम कार्ड्सचा वापर आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारांकडून फिशिंग, आयडेंटिटी थेफ्ट, बनावट ओळख आणि खंडणीसाठी केला जात होता. तसंच हे अवैध नेटवर्क या सिम कार्ड्समधून फंड आणि कम्युनिकेशन रूटद्वारे काम करत होतं. त्यामुळं त्यांचा माग काढणं कठीण झालं होतं, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान, या नेटवर्कसाठी कुरिअर म्हणून काम करणारा आणखी एक आरोपी अरविंद कुमार उर्फ शाहिद अद्याप फरार आहे. त्याचा शोध घेण्याचं आणि या रॅकेटचा संपूर्ण विस्तार उलगडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. तसंच अधिकाऱ्यांनी लोकांना वैयक्तिक कागदपत्रे शेअर करताना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला आहे. कारण सायबर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये ओळखीच्या माहितीचा गैरवापर हे एक प्रमुख साधन बनत चाललं आहे.
