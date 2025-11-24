सामान्य लोकांपासून ते मंत्री, अधिकाऱ्यांचे व्हॉट्सअॅप ग्रुप हॅक; तेलंगाणात केवायसी अपडेटच्या नावाखाली मोठी फसवणूक
तेलंगाणामध्ये एपीके फाइल्समुळे गोंधळ उडाला आहे. मंत्र्यांसह अनेक सामान्य लोकांचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप हॅक झाले आहेत. केवायसी अपडेट्स म्हणून फसवणूक केली जात आहे.
Published : November 24, 2025 at 2:35 PM IST
हैदराबाद : सायबर गुन्हेगारांनी आपली गुन्हे करण्याची पद्धत बदलली आहे. ते सामान्य लोकांपासून ते लोकप्रतिनिधींपर्यंत कोणालाच सोडायला तयार नाहीत. ते सर्वांचे फोन हॅक करत आहेत. अशातच लोकांमध्ये जागरूकता वाढू लागली आहे. तसंच, सामान्य लोक OTP शेअर न करण्याबाबत अधिक जागरूक झाले आहेत. अशा स्थितीत गुन्हेगारांची मजल थेट लोकांचा फोन हॅक करण्यापर्यंत पोहोचली आहे.
अलीकडेच तेलंगाणामध्ये सायबर गुन्हेगारांनी APK फाइल्सच्या माध्यमातून मोठा गोंधळ घातला आहे. ‘आधार आणि इतर KYC तपशील अपडेट न केल्यामुळे आज रात्रीपासून तुमचं बँक खातं ब्लॉक केलं जाईल. तत्काळ खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तपशील अपलोड करा,’ अशा आशयाचा मेसेज ते लोकांच्या फोनवर पाठवत आहेत आणि त्यातून ते फोन ब्लॉक आणि हॅक करत आहेत.
रविवारी ‘टीम SBI’च्या नावानं अनेक WhatsApp ग्रुप्समध्ये असे मेसेज आले. SBI खातं असलेल्या अनेक लोकांनी आपलं खातं ब्लॉक होईल या भीतीनं त्या लिंकवर क्लिक केलं. त्यानंतर त्यांचे मोबाईल सायबर गुन्हेगारांच्या नियंत्रणात गेले. त्यानंतर हा मेसेज फोनमधून इतर WhatsApp ग्रुप्समध्येही पाठवला गेला. अशा प्रकारे हा मेसेज चेनच्या स्वरुपात हजारो फोनमध्ये पोहोचला. यामध्ये मंत्रालयातील अधिकारी, माध्यम प्रतिनिधी, मित्रांचे ग्रुप आणि विद्यार्थ्यांच्या ग्रुप्सचा समावेश होता. फोनमधील माहिती सायबर गुन्हेगारांकडे गेल्यानं अनेकजण घाबरले आहेत. अनेकांनी स्थानिक पोलिसांकडे आणि 1930 वर तक्रारही केली आहे.
मंत्र्यांचा WhatsApp ग्रुप हॅक : राज्यातील मंत्र्यांचे मीडिया अफेयर्सशी संबंधित व्हॉट्सऍप ग्रुपदेखील हॅक झाल्याची माहिती आहे. सायबर गुन्हेगार SBI, KYC च्या नावानं APK फाइल्स शेअर करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, SBI च्या नावानं मंत्रालयांच्या विभागांची देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि पत्रकारांनाही मेसेज पाठवले गेले आहेत. यात आधार अपडेट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सायबर क्राईम पोलिसांकडून या APK फाइल्स ओपन न करण्याची सूचना केली जात आहे. तसंच, तेलंगाणा सायबर सिक्युरिटी ब्युरोनं APK (अँड्रॉइड अॅप्लिकेशन पॅकेज) फाइल्समुळे डिव्हाईस इन्फेक्ट झाल्यास कशी काळजी घ्यायची याच्या सूचना दिल्या आहेत.
फोन हॅक झाल्यास अशी घ्या काळजी :
- जर तुम्ही चुकून एपीके फाइल इन्स्टॉल केली असेल, तर काही तत्काळ खबरदारी घेणं उचित आहे.
- प्रथम, इंटरनेट डेटा बंद करा, सेटिंग्ज > अॅप्स वर जा आणि एपीके अॅप अनइंस्टॉल करा.
- अँटीव्हायरस ऍपनं तुमचा फोन पूर्ण स्कॅन करा.
- बँकिंग ऍप्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि ईमेल अकाउंट्सचे पासवर्ड त्वरित बदला.
- मेसेजेस, कॉल लॉग, बँक व्यवहार आणि ईमेल लॉगिनमध्ये कोणत्या संशयास्पद हालचाली झाल्या का ते तपासा.
- जर मालवेअर ऍप अनइंस्टॉल होत नसेल, तर फोन सेफ मोडमध्ये रीस्टार्ट करा आणि तो अनइंस्टॉल करा.
- जर फोनवर अजूनही संशयास्पद हालचाल दिसून येत असेल, तर डेटाचा बॅकअप घेण्यास आणि फॅक्टरी रिसेट करण्यास सांगितलं जातं.
- जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमची फसवणूक झाली आहे, तर तुम्ही ताबडतोब तुमचं बँक खातं गोठवा. प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी 1930 वर कॉल करा.
