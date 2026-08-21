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तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली

अमेरिका दौऱ्यासाठी परवानगी नाकारल्याने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. जाणून घ्या रेड्डी काय म्हणाले.

Telangana Cm Revanth Reddy
तेलंगणा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (IANS/X/@TelanganaCMO)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 2:16 PM IST

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हैदराबाद : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा अमेरिका दौरा रद्द करण्यात आला आहे. केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने परवानगी नाकारल्याने हा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. रेवंत रेड्डी सध्या लंडन दौऱ्यावर आहेत. नियोजित कार्यक्रमानुसार, रेवंत रेड्डी 23 ऑगस्टपर्यंत लंडनवरुन अमेरिकेला जाणार होते. मात्र आता परवानगी न मिळाल्याने रेवंत रेड्डी लंडनवरुन थेट हैदराबादला येणार आहेत.

नियमांनुसार, मुख्यमंत्र्यांना परदेशी जाण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून परवानगी घेणं गरजेचं असतं. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या ब्रिटेन आणि अमेरिका दौऱ्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे माहिती दिली होती. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाने फक्त ब्रिटेन दौऱ्यासाठी परवानगी दिली. तर अमेरिका दौऱ्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी नाकारण्यात आली.

रेवंत रेड्डी यांची प्रतिक्रिया :- मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केंद्र सरकारने अमेरिका दौऱ्याला परवानगी नाकारल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे. "राजकीय कारणांमुळे दौऱ्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही", असं रेवंत रेड्डी यांनी म्हटलं. तसंच रेवंत रेड्डी यांनी राजकीय दृष्टीकोनातून हा दौरा थांबवण्यात आल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं.

दौऱ्यामागील उद्देश काय होता? :- "केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणं आणि राज्यात चांगल्या शैक्षणिक संस्था आणण्याचं माझं लक्ष्य आहे. जागतिक पातळीवरील संस्थांना आकर्षित करण्याचा माझा या दौऱ्यामागील एकमेव उद्देश होता. हा परदेश दौरा 'विकसित भारता'च्या निर्मितीस हातभार लावेल, असा माझा विश्वास होता. देशाच्या विकासाबाबत राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन विचार करण्यावर माझा विश्वास आहे", अशी प्रतिक्रिया रेवंत रेड्डी यांनी त्यांच्या दौऱ्याला परवानगी नाकारल्यानंतर दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना अमेरिका दौऱ्याबाबत पुढे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेवंत रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांना योजनेनुसार, सर्व सामंजस्य करार पूर्ण करण्यावर आणि विद्यापीठांसोबतची भागीदारी निश्चित करण्यास सांगितलं आहे.

रेवंत रेड्डी यांचा लंडन दौरा :- काँग्रेसच्या कार्यकारणीची 2 दिवसांआधी बैठक पार पडली. त्यानंतर रेवंत रेड्डी लंडनला रवाना झाले. रेवंत रेड्डी त्यांच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार, आज शुक्रवारी 21 ऑगस्टला ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ब्लाव्हॅटनिक स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटला भेट देणार आहेत. तसेच रेवंत रेड्डी संध्याकाळी अमिरात स्टेडियममध्ये होणाऱ्या ईपीएल फुटबॉल प्रेझेंटेशनला उपस्थित राहणार आहेत.

रविवारी हैदराबादला परतणार :- तसंच रेवंत रेड्डी शनिवारी 22 ऑगस्टला केंब्रिजच्या एका टीमला भेटणार आहेत. रेवंत रेड्डी त्यानंतर लंडन विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील सेनेट हाऊसला भेट देणार आहेत. तर संध्याकाळी रेवंत रेड्डी लंडन बिझनेस स्कूलला भेट देणार आहेत. रेवंत रेड्डी लंडन दौरा आटपून 23 ऑगस्टला हैदराबादसाठी रवाना होणार आहेत.

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