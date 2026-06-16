"मतं वगळणं राजकीयदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकतं", SIR बाबत रेवंत रेड्डी यांनी काँग्रेस नेत्यांना दिल्या सूचना
राज्य काँग्रेस समितीनं आयोजित केलेल्या ऑनलाइन झूम बैठकीदरम्यान ए. रेवंत रेड्डी यांनी एसआयआर संदर्भात काँग्रेस नेत्यांना सूचना दिल्या.
Published : June 16, 2026 at 2:37 PM IST
हैदराबाद : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विविध कारणांमुळं मोठ्या संख्येनं मतं वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसंच जर खऱ्या मतदारांची नावं यादीतून वगळली गेली, तर या प्रक्रियेमुळं राजकीयदृष्ट्या धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा ए. रेवंत रेड्डी यांनी दिला.
एसआयआर संदर्भात काँग्रेस नेत्यांना सूचना : सोमवारी (15 जून) राज्य काँग्रेस समितीनं आयोजित केलेल्या ऑनलाइन झूम बैठकीदरम्यान ए. रेवंत रेड्डी यांनी एसआयआर संदर्भात काँग्रेस नेत्यांना सूचना दिल्या. ते म्हणाले, "एसआयआर प्रकरणाबाबत सर्वांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. संशयाच्या नावाखाली मतं वळवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. असं झाल्यास, आपल्याला अत्यंत धोकादायक राजकीय परिस्थितीला सामोरे जावं लागेल. प्रमुख नेत्यांनी सर्व 119 मतदारसंघांतील मतदान केंद्र प्रतिनिधींशी संपर्क साधला पाहिजे."
विधानसभा प्रभारींसोबत परिस्थितीचा आढावा घ्यावा : "जे लोक आपल्या गावात नाहीत, त्यांची मतं केवळ ते गाव सोडून गेले आहेत म्हणून नाकारली जाणार नाहीत, हे आपण सुनिश्चित केलं पाहिजे. या महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत, जिल्ह्यांच्या संबंधित मंत्र्यांनी आपापल्या संसदीय आणि विधानसभा प्रभारींसोबत परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. मंत्र्यांनी जिल्हा स्तरावर एक समन्वय प्रणाली स्थापित करावी. जर काही समस्या असेल, तर संबंधित मतदारसंघाचा प्रभारी जबाबदार असेल," असं मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं.
दररोज अहवाल दिला पाहिजे : पुढं मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी म्हणाले, "एसआयआरला गांभीर्यानं घेतलं पाहिजे. गांधी भवनमध्ये एक वॉर रूम स्थापन करून मतदान केंद्र पातळीवर कामावर देखरेख ठेवली पाहिजे. दररोज अहवाल दिला पाहिजे. जो कोणी हलगर्जीपणा करेल त्याला शिक्षा होईल." दरम्यान, राज्य काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष महेश कुमार गौर म्हणाले, "एसआयआरद्वारे मतदार वगळल्यामुळेच टीएमसीला नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. राज्य कार्यकर्त्यांनी सतर्क राहून एकही मत वाया जाणार नाही, याची खात्री करावी."
...तर मोठ्या प्रमाणावर मतं गमावण्याचा धोका : याचबरोबर, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी काँग्रेस नेत्यांना मतदानाच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी काम करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, "जर काँग्रेसच्या मतदान केंद्र-स्तरीय प्रतिनिधींनी (बीएलए) क्षेत्रीय स्तरावर दक्षतेनं काम केलं नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर मतं गमावण्याचा धोका आहे." तर तेलंगणा एआयसीसीच्या प्रभारी मीनाक्षी नटराजन यांनी आरोप केला की, भाजपा आणि निवडणूक आयोग मतदार यादी पुनरावृत्ती प्रक्रियेचा (SIR) वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करत आहेत. "अगदी किरकोळ चुकांमुळेही मतं रद्द होऊ शकतात. विशेषतः अशिक्षित आणि गरीब मतदार या बाबतीत अधिक असुरक्षित असतात. आपण सावध राहिले पाहिजे आणि पात्र मतदार प्रक्रियेतून वगळले जाणार नाहीत, याची खात्री केली पाहिजे," असे त्या म्हणाल्या.
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