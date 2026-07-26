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तरुणांसाठी गूड न्यूज! वयाच्या 21 व्या वर्षी खासदार-आमदार होण्याचा प्रस्ताव तेलंगणा सरकार आणणार

वयाच्या 21व्या वर्षी आयएएस आणि आयपीएस होता येतं. मग आमदार आणि खासदार का नाही? असं तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले.

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तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 6:22 PM IST

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तेलंगणा : विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचं वय हे किमान 25 वर्ष असावं, अशा प्रमुख अटींपैकी ही 1 अट आहे. मात्र ही अट 4 वर्षांनी कमी करण्यात यावी, या मागणीसाठी तेलंगणा सरकार प्रस्ताव मांडणार आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांनी ही मोठी घोषणा केली. तरुणाईला विधानसभेत जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व मिळणं गरजेचं असल्याचं रेड्डी यांनी म्हटलं. त्यामुळे या प्रस्तावाबाबत काय होतं? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

तेलंगाणा सरकारकडून ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार असल्याची घोषणा रेड्डी यांनी केली. केंद्र सरकारकडून कायद्यातील बदलासाठी प्रस्ताव मांडता यावा, यासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार असल्याचं रेड्डी यांनी म्हटलं. रेड्डी यांनी शनिवारी 25 जुलैला कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य आणि विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं. यावेळेस रेड्डी यांनी ही घोषणा केली. नीट पेपरफुटी प्रकरणात जंतर-मंतरवर आंदोलक विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळेस रेड्डी यांनी या प्रकरणी भाष्य केलं.

विरोध कायम ठेवला आणि विजय मिळवला : "तरुणांनी या मारहाणीनंतरही केंद्र सरकारच्या विरोधात विरोध कायम ठेवला आणि विजय मिळवला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आपण काहीतरी साध्य केल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये आहे", असं रेड्डी यांनी म्हटलं.

'जेन-झी'ला आवाहन : "जेन-झीने स्वत:ला आंदोलनापुरतं मर्यादित ठेऊ नये. तर जेन-झीने पॉलिसी मेकींगमध्ये सहभाग घ्यायला हवा", असं आवाहन रेड्डी यांनी जेन-झीला केलं. "जर्मनी आणि ब्रिटेन यासारख्या देशांमध्ये तरुणांना कमी वयात विधानसभेत निवडून दिलं जातं. त्यामुळे भारतातही असंच व्हायला हवं", अशी भावना यावेळेस रेड्डी यांनी व्यक्त केली.

"प्रस्ताव मंजूर करुन केंद्राकडे पाठवू" : "आम्ही तेलंगणा सरकारकडून प्रस्ताव मंजूर करुन केंद्राकडे पाठवू. या प्रस्तावातून लोकसभा आणि विधानसभेसाठी किमान वयाची अट ही 21 करण्याबाबत संसदेत मागणी केली जाईल", असंही रेड्डी यांनी नमूद केलं. राहुल गांधी भविष्यात पंतप्रधान झाल्यास त्यांच्या मंत्रिमंडळात जेन-झीमधील खासदारांना संधी मिळायली हवी, असंही रेड्डी म्हणाले.

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TELANGANA CM REVANTH REDDY
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TELANGANA CM REVANTH REDDY

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