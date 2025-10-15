बिहार विधानसभा निवडणूक : मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार तेजस्वी यादव यांनी राघोपूर मतदारसंघातून केला अर्ज दाखल, आरजेडीची उमेदवार यादी जाहीर
विरोधकांकडून मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असलेल्या तेजस्वी यादव यांनी राघोपूरमधून अर्ज दाखल केला. यावेळी त्यांच्या माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उपस्थित होते.
Published : October 15, 2025 at 6:31 PM IST
राघोपूर (बिहार) : राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते आणि बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी बुधवारी राघोपूर विधानसभा मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी तेजस्वी यादव यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि आई राबडी देवी उपस्थित होत्या.
बिहारमध्ये तेजस्वी सरकार स्थापन होणार : राजद नेते मृत्युंजय तिवारी यांनी तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी बिहार निवडणुकीत विजयी कामगिरी नोंदवेल असा विश्वास व्यक्त केला. एएनआयशी बोलताना तिवारी म्हणाले की, बिहारच्या लोकांना तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हवं आहे. महागठबंधन मध्ये सर्व काही ठीक आहे. आमच्यात कोणताही संघर्ष नाही. महागठबंधन एकजूट आहे. आम्ही निवडणूक जोरदारपणे लढत आहोत. जनतेच्या पाठिंब्यानं आणि आशीर्वादानं बिहारमध्ये 'तेजस्वी सरकार' स्थापन होणार आहे."
नैया डूबेगी अबकी बार : "हा एनडीएला निरोप आहे. उपेंद्र कुशवाह यांनी म्हणाले, "कुठंतरी काहीतरी बरोबर नाही आहे. जीतन राम मांझी नाराज आहेत, नितीश कुमार नाराज आहेत. एनडीए आता 'नैया डूबेगी अबकी बार' साठी तयार आहे. आता बिहारला तेजस्वी सरकार हवं आहे." असं तिवारी म्हणाले.
विजय सिन्हा यांनी दाखल केला उमेदवारी अर्ज : बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांनीही लखीसराय इथून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देखील उपस्थित होत्या.
जनता दलाची पहिली यादी जाहीर : जनता दल (युनायटेड) ने आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी 57 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली, असं पक्षाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 च्या पहिल्या टप्प्यातील जनता दल (यू) च्या उमेदवारांच्या यादीला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी मान्यता दिली आहे. पक्षानं बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी महानारसाठी जेडीयूचे प्रदेश प्रमुख उमेश खुशवाहा, बिहारचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नालंदासाठी सुनील कुमार, भोरे (एससी) साठी सुनील कुमार यांच्यासह इतरांना मान्यता दिली. बिहारमधील 243 जागांसाठी 6 नोव्हेंबर आणि 11 नोव्हेंबरला रोजी मतदान होणार आहे तर 14 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
निवडणुकांसाठी जागा वाटपाचं नियोजन : बिहार निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं त्यांच्या घटक पक्षांमध्ये जागा वाटपाचा निर्णय घेतला असला तरी, महागठबंधननं अद्याप जागा वाटपाचा निर्णय घेतलेला नाही. जागा वाटपासाठी परस्पर स्वीकारार्ह सूत्र तयार करण्यासाठी महागठबंधनच्या भागीदारांमध्ये बैठका घेतल्या जात आहेत.
