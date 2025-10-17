तेजस्वी यादव यांच्याकडं एकही वैयक्तिक वाहन नाही, वार्षिक उत्पन्नात कमालीची वाढ, संपत्ती पाहून बसेल धक्का
बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्या वार्षिक उत्पन्नात कमालीची वाढ झाली. याबाबतची माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिली.
पटना : बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख तेजस्वी प्रसाद यादव यांनी बुधवारी वैशाली जिल्ह्यातील राघोपूर विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तेजस्वी यादव यांनी त्यांचं उत्पन्न, मालमत्ता, कर्जे आणि फौजदारी खटले यांचा खुलासा केला. गेल्या पाच वर्षांत त्यांचे उत्पन्न २, १४, ३५० रुपयांवरून ११, ४६, ६१० रुपये झाले आहे.
वैयक्तिक वाहन नसल्याची नोंद : प्रतिज्ञापत्रात ₹६.१२ कोटींची जंगम मालमत्ता, १८ गुन्हेगारी खटले आणि वैयक्तिक वाहन नसल्याची नोंद आहे. त्यांच्या पत्नी आणि मुलांच्या नावावर लाखो रुपयांची मालमत्ता देखील आहे.
वार्षिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ : तेजस्वी यादव यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २,१४, ३५० रुपये होते, जे आता २०२४-२५ मध्ये ११, ४६, ६१० रुपये झाले आहे. ही वाढ प्रामुख्याने त्यांच्या राजकीय आणि इतर उत्पन्न स्रोतांमधून झाली आहे. तथापि, उत्पन्नाचे नेमके स्रोत प्रतिज्ञापत्रात तपशीलवार दिलेले नाहीत.
तेजस्वी यादव यांची मालमत्ता किती? : तेजस्वी यादव यांच्याकडे ६.१२ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि ४३.१० लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. त्यांच्या जंगम मालमत्तेत ६,१२,४८,८७७ रुपये आहेत, ज्यामध्ये १,५०,००० रुपये रोख, २०० ग्रॅम सोने (१७,१३,००० रुपये), एक लॅपटॉप (८५,००० रुपये), एक पिस्तूल (१,०५,०१४ रुपये) आणि यंत्रसामग्री (२०,४७,३९८ रुपये) यांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण जंगम मालमत्ता ४३,१०,२०० रुपये आहे.
किती रुपयांची शेतजमीन? : तेजस्वी यांच्याकडे फुलवारी शरीफ, पटना येथे चार ठिकाणी खरेदी केलेली ३४,६०,२०० रुपयांची जमीन आहे. त्यांनी ८,५०,००० रुपयांची मालमत्ता देखील मिळवली आहे. गोपाळगंज आणि पटना येथे पाच ठिकाणी त्यांचा भाऊ तेज प्रताप यांच्याकडे जमीन आहे. सगुणा आणि दानापूर येथे बिगरशेती जमीन देखील आहे.
