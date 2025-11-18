मैत्रिणीला राईडच्या बहाण्यानं बोलावलं अन् मित्रानं चालत्या कारमध्येच केला बलात्कार
मित्रानं बालिकेला राईड करण्याच्या बहाण्यानं बोलावून चालत्या कारमध्येच बलात्कार केल्यानं खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी नराधमाला अटक केली आहे.
Published : November 18, 2025 at 3:50 PM IST
पाटणा : मैत्रिणीला गाडीची राईड करण्याच्या बहाण्यानं बोलावून मित्रानं चालत्या गाडीतच बलात्कार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना रविवारी रात्री नालंदा पाटणा सीमावर्ती परिसरात घडली. या बालिकेवर तब्बल 2 तास अत्याचार केल्यानंतर नराधमानं त्याच गाडीतून तिला घरी सोडलं. त्यानंतर पीडितेनं कुटुंबीयांना आपबिती कथन केली. पीडितेच्या तक्रारीवरुन नराधमाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती नालंदा पोलिसांनी दिली.
पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि जलद खटल्याद्वारे आरोपीला न्याय मिळेल याची खात्री करतील. एफएसएल टीम घटनास्थळी पोहोचली आहे आणि पुरावे गोळा करत आहे आणि तपास करत आहे. पीडितेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. -आयुष कुमार श्रीवास्तव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी
नराधमाला केलं अटक : ही घटना पाटणामधील भदौर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली. कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, पीडित बालिका घरी आल्यावर तिनं तिच्या कुटुंबाला ही घटना सांगितली. पीडितेनं दिलेली माहिती ऐकताच कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. कुटुंबीयांनी दुसऱ्या दिवशी सोमवारी भदौर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल केली. पीडितेच्या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेची माहिती मिळताच भदौर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारींनी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत आरोपी नराधमाला अटक केली आहे.
बालिकेला राईडला बोलावलं अन् केला बलात्कार : घटनेबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी तरुण आणि बालिका मित्र होते. ते एकाच गावातील रहिवासी असल्याचं सांगितलं जात आहे. ते काही दिवसांपासून फोनवर बोलत होते. घटनेच्या दिवशी, नराधमानं बालिकेला सहलीला घेऊन जाण्याच्या बहाण्यानं नालंदा इथं बोलावलं. त्यानंतर चालत्या गाडीत दोन तास तिच्यावर बलात्कार केला.
बालिकेवर बलात्कार केल्यानं नागरिकांमध्ये संताप : ही घटना उघडकीस आल्यानंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे. खबरदारीची उपाययोजना म्हणून पोलिसांनी गावात तळ ठोकला आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी आयुष कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितलं, की "ही एक घृणास्पद घटना आहे. माहिती मिळताच जलदगतीनं कारवाई करत आरोपीला घटनेत वापरलेल्या कारसह अटक करण्यात आलं."
