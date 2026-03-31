पतीनं घेतला गळफास, पत्नीनं 17 व्या मजल्यावरून मारली उडी; बंगळुरूमधील धक्कादायक घटना

पोलिसांनी याप्रकरणी 'अनैसर्गिक मृत्यू' म्हणून गुन्हा दाखल केला आहे.

A techie couple from Telangana died by suicide in Bengaluru
पतीनं घेतला गळफास, पत्नीनं 17 व्या मजल्यावरून मारली उडी; बंगळुरूमधील धक्कादायक घटना
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 7:01 PM IST

बंगळुरू : कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथील एका खाजगी अपार्टमेंटमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर जोडप्यानं आत्महत्या केल्याचं वृत्त आहे. कोथनूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेमुळं येथील स्थानिक रहिवाशांना धक्का बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना निकू होम्स-1 अपार्टमेंटमध्ये घडली. ही घटना सोमवारी सकाळी उघडकीस आली. 32 वर्षीय भानू चंदर रेड्डी आणि त्यांची 31 वर्षीय पत्नी शाझिया सिराज अशी मृतांची नावं आहेत. भानू चंदर रेड्डी हे मूळचे तेलंगणाचे होते.

नेमकं काय घडलं? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थानिसंद्रा मुख्य रस्त्यावरील निकू होम्स-1 अपार्टमेंटमधील आपल्या फ्लॅटमधील एका खोलीत भानू चंदर रेड्डी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. सोमवारी सकाळी भानू चंदर रेड्डी यांनी फ्लॅटचा दरवाजा उघडला नाही. त्यामुळं पत्नी शाझिया सिराज हिला संशय आला. त्यानंतर तिनं शेजाऱ्यांना आणि अपार्टमेंटच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना बोलावले. यानंतर दरवाजा तोडून उघडला असता, त्यांना खोलीच्या आत भानू चंदर रेड्डी यांचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. भानू चंदर रेड्डी यांचा मृत्यू झाल्याचं समजताच, पत्नी शाझिया सिराज धावत बाहेर गेली आणि तिनं त्याच इमारतीच्या 17 व्या मजल्यावरून उडी मारली. यात तिचा जागीच मृत्यू झाला.

'अनैसर्गिक मृत्यू' म्हणून गुन्हा दाखल : दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच कोथनूर पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी याप्रकरणी 'अनैसर्गिक मृत्यू' म्हणून गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले असून ते शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. "भानू चंदर रेड्डी यांनी मृत्यूपूर्व लिहिलेली चिठ्ठी (Death Note) किंवा इतर कोणताही पुरावा आम्ही शोधत आहोत," असं पोलिसांनी सांगितलं. तसंच, शवविच्छेदन आणि पुढील तपासानंतरच मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होईल, असंही पोलिसांनी नमूद केलं.

