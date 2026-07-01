आज ऑफर लेटर मिळालं, अन् दुसऱ्याच दिवशी रिटायरमेंटही झाली! झारखंडमधील शिक्षक भरतीचा भोंगळ कारभार
झारखंडमधील सहाय्यक शिक्षक भरती प्रक्रियेत पॅराशिक्षकांसाठी 50 टक्के पदं राखीव ठेवण्यात आली आहेत. या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 58 वर्षे निश्चित करण्यात आली होती.
Published : July 1, 2026 at 8:38 PM IST
रांची - झारखंडमधील सहाय्यक शिक्षक भरती प्रक्रियेदरम्यान एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हजारो उमेदवारांना नियुक्तीपत्र मिळालं, मात्र काही उमेदवारांना नियुक्ती मिळेपर्यंत त्यांचं सेवानिवृत्तीचं वय पूर्ण झालं होतं, तर काही जण दुसऱ्याच दिवशी निवृत्त होण्याच्या वयापर्यंत पोहोचले होते. राज्यात सहाय्यक शिक्षक भरतीअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 12 हजार 500 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली असून एकूण 26 हजार पदांवरील भरती प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान समोर आलेल्या काही घटनांमुळे भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाली आहेत.
ऑफर लेटर येईपर्यंत सेवानिवृत्तीचं वय उलटून गेलं - वास्तविक, नियुक्तीपत्र हाती येताच काही शिक्षकांचं सेवानिवृत्तीचं वय उलटून गेलं होतं. अनेक वर्षे भरतीची प्रतीक्षा केल्यानंतर अखेर नियुक्ती मिळाली, मात्र प्रत्यक्ष सेवा देण्याची संधीच न मिळाल्यानं संबंधित उमेदवारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. झारखंडमधील सहाय्यक शिक्षक भरती प्रक्रियेत पॅरा शिक्षकांसाठी 50 टक्के पदं राखीव ठेवण्यात आली आहेत. या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 58 वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. 2023 मध्ये भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले, तेव्हा अनेक शिक्षकांचं वय 57 ते 58 वर्षांच्या दरम्यान होतं. मात्र, भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी तब्बल 3 वर्षांचा कालावधी लागला. या विलंबामुळे अनेक उमेदवारांचं वय 60 वर्षांपर्यंत पोहोचलं, जे सरकारी सेवेतील सेवानिवृत्तीचं निर्धारित वय आहे. परिणामी, अनेक वर्षे नियुक्तीची प्रतीक्षा केल्यानंतर काही उमेदवारांना नियुक्तीपत्र मिळालं, मात्र त्याचवेळी ते सेवानिवृत्तीच्या वयात पोहोचल्यानं प्रत्यक्ष सेवेत योगदान देण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही.
29 जूनला ऑफर लेटर, 30 जूनला सेवानिवृत्ती - झारखंडमधील जामताडा जिल्ह्यातील नंदलाल रवानी यांचं प्रकरण भरती प्रक्रियेतील विलंबाचं सर्वात विचित्र आणि संतापजनक उदाहरण ठरलं आहे. त्यांना 29 जून रोजी सहाय्यक शिक्षक पदाचं नियुक्तीपत्र मिळालं, तर 30 जून रोजी त्यांचं वय 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानं ते सेवानिवृत्त झाले. म्हणजेच नियुक्ती मिळाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात त्यांना निवृत्त व्हावं लागलं. नंदलाल रवानी हे 2006 पासून पॅरा शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. 2016 मध्ये त्यांनी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण केली होती. त्यानंतर नियमित नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असताना 2023 मध्ये सहाय्यक शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, भरती प्रक्रियेला विलंब झाल्यानं नियुक्तीपत्र मिळेपर्यंत त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय पूर्ण झालं.
'नियुक्तीसाठी अनेक वर्षे वाट पाहिली' : या प्रकाराबाबत नंदलाल रवानी म्हणाले, "मी 2006 पासून पॅरा शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. 2016 मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालो. नियमित नियुक्तीसाठी अनेक वर्षे वाट पाहिली. सोमवारी (29 जून) मला नियुक्तीपत्र मिळालं, मात्र आजच माझी सेवानिवृत्ती होत आहे."
ऑपर लेटर मिळण्यापूर्वीच पूर्ण झालं सेवानिवृत्तीचे वय : झारखंडमधील पलामू येथील नियुम अन्सारी यांचे प्रकरणही सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांचं 31 मे रोजीच वय 60 वर्षे पूर्ण झालं होतं. भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नियुक्तीपत्र घेण्यासाठी बोलावण्यात आलं, मात्र तोपर्यंत ते सेवानिवृत्तीचं वय ओलांडून गेले होते.
'ऑफर लेटर आयुष्यभर सांभाळून ठेवणार' : नियुम अन्सारी म्हणाले, "नियुक्तीपत्र मिळाल्याचा आनंद नक्कीच आहे. मात्र, शिक्षक म्हणून सेवा देण्याची संधी मिळाली नाही. हे नियुक्तीपत्र मी आयुष्यभराची एक संस्मरणीय आठवण म्हणून जपून ठेवणार आहे."
दरम्यान, भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानं मोठ्या संख्येनं शिक्षकांना दिलासा मिळाला असला, तरी प्रक्रियेला झालेल्या विलंबामुळे काही उमेदवारांच्या बाबतीत अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक शिक्षकांमध्ये नाराजी आणि निराशेचं वातावरण आहे. झारखंडमधील सहाय्यक शिक्षक भरतीची उमेदवार गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा करत होते. भरती प्रक्रियेतील विलंबाचा हा मानवी पैलू सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
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