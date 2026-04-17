नाशिक टीसीएस प्रकरण विशिष्ट मोड्युलअंतर्गत करण्यात आलं; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं 'कोणालाही...'
नाशिक टीसीएस प्रकरणावरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
Published : April 17, 2026 at 6:56 PM IST
कोलकाता - नाशिक टीसीएस प्रकरणावरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणाची सध्या एसआयटीकडून कसून तपासणी सुरू आहे. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. "टीसीएस किंवा या प्रकरणाची सुरू असलेली चौकशी करणाऱ्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, लैंगिक छळ आणि धार्मिक अतिक्रमण हे अत्यंत गंभीर प्रकार असून, ते एका विशिष्ट मॉड्युलअंतर्गत सुरू होतं," अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
निवडणूक प्रचारासाठी कोलकाता येथे दाखल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुष्टी केली की, प्राथमिक तपासात असं दिसून आलं आहे की, या सर्व वेगळ्या-वेगळ्या घटना नव्हत्या, तर त्या एका पद्धतशीर 'मॉड्यूल' अंतर्गत पार पाडण्यात आल्या होत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (TCS) सक्रिय भूमिकेचं कौतुक केलं. त्यांनी सांगितलं की, कंपनीने आरोपींना पाठीशी घालण्याऐवजी तपासात मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तपास सध्या सुरू असून, केंद्रीय यंत्रणांना माहिती देण्यात आली आहे. गरज भासल्यास त्यांची मदत घेतली जाईल.
या प्रकरणात, 2022 ते मार्च 2026 या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांनी लैंगिक छळ, पाठलाग आणि मानसिक छळाचे आरोप करत अनेक एफआयआर दाखल केले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर जोर दिला की, राज्य सरकार हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्यानं घेत आहे. हे प्रकरण खूप गंभीर असून, आम्ही त्यावर अत्यंत कठोर कारवाई करत आहोत. हे एका विशिष्ट मोड्युलअंतर्गत करण्यात आलं असल्याचे आमच्या निदर्शनास आलं आहे. चांगली गोष्ट ही आहे की, टीसीएससारख्या कंपनीने तपासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
"गैरकृत्य करणाऱयांना सोडणार नाही," असं सांगून ते पुढे म्हणाले की, टीसीएस नेतृत्व आरोपी कर्मचाऱ्यांच्या कृत्यांचा तीव्र निषेध करते आणि न्याय मिळावा यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करत आहे.
- नाशिक TCS कथित धर्मांतर प्रकरण : आरोपी निदा खानचा दावा "मी गर्भवती", न्यायालयाकडे अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करणार
- टीसीएस महिला अत्याचार प्रकरण; आंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथींबाबचा तपास सुरू, पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची महिती
- महिला पोलिसांनी वेषांतर करून आयटी कंपनीमधील महिला अत्याचाराचा केला भांडाफोड, कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीची भाजपाची मागणी