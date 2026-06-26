ETV Bharat / bharat

ताराताला गोदाम अपघात : मृतांची संख्या वाढून झाली 15, आणखी दोघांना ढिगाऱ्याखालून काढलं बाहेर

कोलकातामधील ताराताला येथील अपघातातील मृतांची संख्या वाढून 15 झाली आहे. शुक्रवारी ढिगाऱ्याखालून दोघांना बाहेर काढण्यात आलं आहे.

TARATALA WAREHOUSE COLLAPSE
ताराताला गोदाम अपघात : मृतांची संख्या वाढून झाली 15, आणखी दोघांना ढिगाऱ्याखालून काढलं बाहेर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता : ताराताला येथील अपघातातील मृतांची संख्या वाढून 15 झाली आहे. शुक्रवारी ढिगाऱ्याखालून दोघांना बाहेर काढून एसएसकेएम (SSKM) रुग्णालयात नेण्यात आलं, तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. मात्र, पोलिसांना अद्याप त्यांची ओळख पटवता आलेली नाही. ढिगाऱ्याखाली अजूनही काही लोक अडकले असण्याची भीती बचाव पथकानं व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, "आणखी कोणी अडकले आहे का, हे आत्ताच सांगणं शक्य नाही. एनडीआरएफ (NDRF) आणि सैन्य दलाकडून निश्चित माहिती मिळाल्यावर याबाबत बोलता येईल."

कोलकाता अपघातातील मृतांचा आकडा वाढला : ताराताला इथं बांधकाम सुरू असलेल्या गोदामाच्या अपघातात मृतांची संख्या आणखी वाढली आहे. शुक्रवारी ढिगाऱ्याखालून आणखी दोन जणांना बाहेर काढून एसएसकेएम रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये नेण्यात आलं, तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. यामुळे या दुर्दैवी अपघातात बळी पडलेल्यांची एकूण संख्या 15 झाली. रुग्णालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत एकूण 33 जणांची सुटका करून त्यांना विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आलं आहे.

गोदामाचं अचानक कोसळलं छत : बुधवारी दुपारी ताराताला इथं बांधकाम सुरू असलेल्या एका गोदामाचं छत अचानक कोसळलं. काही क्षणांतच अनेक कामगार आणि कर्मचारी काँक्रीटच्या प्रचंड स्लॅब, लोखंडी बीम आणि बांधकामाच्या साहित्याखाली गाडले गेले. ही माहिती मिळताच कोलकाता पोलीस, अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन दल, एनडीआरएफ आणि नंतर भारतीय सैन्य दलाचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. रात्रभर बचावकार्य सुरू होतं. त्यानंतर, अत्याधुनिक उपकरणं, श्वानपथक, क्रेन आणि कटरच्या मदतीनं ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. रेस्क्यू केलेल्या व्यक्तींना एसएसकेएमसह विविध रुग्णालयांत हलवण्यापूर्वी घटनास्थळी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या वैद्यकीय शिबिरात प्रथमोपचार दिले गेले. जखमींवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांचं विशेष पथक तैनात करण्यात आलं आहे.

कोलकाता पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाकडं तपास : या प्रकरणाचा तपास कोलकाता पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाकडं सोपवण्यात आला असून, एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आलं आहे. कोलकाता पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितले की, "गोदामाचं बांधकामांशी संबंधित अनेक व्यक्तींना आधीच अटक करण्यात आली आहे. तपासात असं समोर आलं आहे की, अटक केलेल्यांपैकी दोघांवर यापूर्वीही गुन्हे दाखल होते." बांधकामातील निष्काळजीपणा, सुरक्षिततेच्या नियमांचं उल्लंघन आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबाबतच्या आरोपांची चौकशी केली जात आहे. पोलीस बांधकामाबाबतची सर्व कागदपत्रं, परवाने आणि तांत्रिक बाबींची तपासणी करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. इंदिरा आवास योजनेत बांधललेल्या घराचं छत कोसळलं; एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा मृत्यू
  2. शाळेत प्रार्थना सुरू असताना वर्गाचं छत कोसळलं; सात विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ८ जण गंभीर जखमी
  3. तेलंगणातील एसएलबीसी बोगद्याचं छत कोसळलं; अनेक कामगार अडकले, पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांकडून घेतला आढावा

TAGGED:

RESCUE OPERATIONS STILL UNDERWAY
WAREHOUSE COLLAPSE DEATH TOLL RISES
ताराताला गोदाम अपघात
मृतांची संख्या वाढून झाली 15
TARATALA WAREHOUSE COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.