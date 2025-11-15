Bihar Election Results 2025

बिहार निवडणुकीच्या निकालादिवशी जन सूराज पक्षाच्या उमेदवाराचं निधन; मतमोजणी सुरू असताना आला हृदयविकाराच्या झटका

बिहार निवडणुकीच्या निकालादिवशी जन सूराज पक्षाचे तरारी मतदारसंघातील उमेदवार चंद्रशेखर सिंह यांचे हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं.

Chandrashekhar Singh
चंद्रशेखर सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 15, 2025 at 10:49 AM IST

भोजपूर : बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 च्या निकालाच्या रात्री (14 नोव्हेंबर) प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षासाठी दोन मोठ्या वाईट बातम्या घेऊन आली. पहिली म्हणजे पक्षाचा व्यापक पराभव आणि दुसरी तरारी मतदार संघातील उमेदवार चंद्रशेखर सिंह यांचं निधन झालं. ही दुःखद घटना पक्षाच्या नवोदित प्रवासावर खोलवर परिणाम करणार आहे.

निवडणूक प्रचारादरम्यान हृदयविकाराचा झटका : तारारी विधानसभा मतदारसंघातील जन सूराजचे उमेदवार चंद्रशेखर सिंह यांना 31 ऑक्टोबर रोजी प्रचारादरम्यान अचानक हृदयविकाराचा झटका आला होता. यानंतर समर्थक आणि कुटुंबीयांनी त्यांना तात्काळ पाटण्याच्या रुग्णालयात दाखल केलं, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. पण 10 दिवसांच्या संघर्षानंतरही डॉक्टर त्यांना वाचवू शकले नाहीत.

निकालाची रात्र झाली दुःखद : 14 नोव्हेंबरच्या रात्री, निवडणूक निकाल येत असतानाच चंद्रशेखर सिंह यांचं निधन झालं. त्यांची प्रकृती सतत खालावत गेली. ही तारीख कुटुंबासाठी कायमची वेदनादायक राहील. चंद्रशेखर सिंह यांच्या आकस्मिक निधनानं विरोधक आणि समर्थक शोक व्यक्त करत आहेत. केवळ जन सूराज समर्थकच नव्हे तर त्यांचे विरोधक आणि तारारीचे विजयी उमेदवार भाजपाचे विशाल प्रशांत यांनाही दुःख झालं आहे. जन सूराज नेत्यांनीही तीव्र शोक व्यक्त केला.

निवृत्त शिक्षक ते राजकारणी : चंद्रशेखर सिंह हे निवृत्त मुख्याध्यापक होते. भोजपूरमधील कुरमुरी गावातील रहिवासी असलेले चंद्रशेखर सिंह हे "मास्टर साहेब" म्हणून ओळखले जायचे. राजकीय पार्श्वभूमी नसतानाही त्यांना एक मजबूत सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली. प्रशांत किशोर यांच्या जन सूराज पक्षात सामील झाल्यामुळे त्यांना पहिल्यांदाच निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली.

तरारी मतदारसंघातून पराभव : तरारी मतदार संघात पहिल्या टप्प्यात मतदान झालं होतं. निकालांमध्ये भाजपाचे विशाल प्रशांत यांनी 11,464 मतांच्या फरकानं विजय मिळवला. तर जन सुराजचे चंद्रशेखर सिंह यांना केवळ 2,271 मतं मिळाली, जी पक्षाची कमकुवत स्थिती दर्शवते.

पक्षासाठी धडा आणि संवेदना : जन सुराज पक्षासाठी निवडणुकीतील पराभव आणि उमेदवाराचा मृत्यू दोन्ही मोठे धक्के आहेत. बिहारच्या राजकारणात जन सुराजचा प्रवास आता आणखी कठीण झाला आहे.

