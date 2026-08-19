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तारापीठ आग दुर्घटना: हॉटेल मालकाला अटक; प्रशासनाकडून 15 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश

तारापीठ मंदिराच्या परिसरातील 15 हॉटेल्स अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली असून, प्रशासनाने यासंदर्भात अधिकृत नोटीस बजावली आहे.

Tarapith fire incident
तारापीठ आग दुर्घटना (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 9:23 AM IST

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तारापीठ (पश्चिम बंगाल): बीरभूम जिल्ह्यातील तारापीठ येथील एका हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीनंतर जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. तारापीठ मंदिराच्या परिसरातील 15 हॉटेल्स अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आली असून, प्रशासनाने यासंदर्भात अधिकृत नोटीस बजावली आहे. आगीच्या घटनेनंतर हॉटेलजवळील एका तलावात स्पीडबोटीच्या साहाय्याने शोधमोहीम राबवण्यात आली; आग भडकलेली असताना काही लोकांनी बाल्कनीतून तलावात उड्या मारल्या होत्या, असा दावा स्थानिकांनी केला होता.

पोलिसांनी प्रबीर पाल यांच्या मुलाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले : दरम्यान, पोलिसांनी मंगळवारी सकाळी हॉटेलचे मालक प्रबीर पाल यांना अटक केली. यापूर्वी सोमवारी सकाळी पोलिसांनी प्रबीर पाल यांच्या मुलाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. पोलिसांनी सांगितले की, ज्या हॉटेलला आग लागली होती, त्या हॉटेलच्या मालकाला मंगळवारी सकाळी अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवध (जे खुनाच्या श्रेणीत येत नाही) आणि सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा यांसारख्या विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

प्रशासनाने हॉटेलच्या सुरक्षा उपाययोजनांबाबत कठोर भूमिका घेतली : तारापीठमधील हॉटेलला लागलेल्या आगीत नऊ भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर प्रशासनाने हॉटेलच्या सुरक्षा उपाययोजनांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. आगीच्या घटनेनंतर लगेचच, तारापीठ या पर्यटन स्थळावरील हॉटेल्स आणि निवासस्थानांमध्ये अग्निसुरक्षेची पुरेशी यंत्रणा आहे का, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अनेक हॉटेल्समध्ये अग्निशमन उपकरणे नसणे, तसेच आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत पाहुण्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक आपत्कालीन मार्ग (इमर्जन्सी एक्झिट) किंवा सुरक्षा नियमावलीचा अभाव असणे, असे आरोप समोर आले.

मंगळवारी तारापीठमधील 15 हॉटेल्सना नोटिसा बजावल्या : सोमवारी सकाळी आग लागल्यानंतर प्रशासन त्वरित सक्रिय झाले. सुवेंदू अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्याच वेळी, तारापीठमधील हॉटेल्स सरकारी नियमांचे पालन करत आहेत का, आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का आणि अग्निसुरक्षेची योग्य यंत्रणा राखली आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी एक विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान रामपूरहाट उपविभागीय प्रशासनाने मंगळवारी तारापीठमधील 15 हॉटेल्सना नोटिसा बजावल्या. सुरक्षा उपाययोजना आणि नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री होईपर्यंत ही हॉटेल्स बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

नोटिसांद्वारे हॉटेल्स बंद करण्यापलीकडे जाऊन इतरही मागण्या : आगीच्या घटनेनंतर प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. मात्र, केवळ नोटिसांद्वारे हॉटेल्स बंद करण्यापलीकडे जाऊन इतरही मागण्या केल्या जात आहेत; यामध्ये प्रत्येक हॉटेलमधील अग्निसुरक्षा यंत्रणेची नियमित तपासणी करणे आणि अशा दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी त्रुटी आढळल्यास कठोर कारवाई करणे, यांचा समावेश आहे. परिणामी, तारापीठ मंदिराला भेट देणाऱ्या भाविकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे प्रशासनासमोर आता एक मोठे आव्हान बनले आहे.

आठ हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश दिले होते : रामपूरहाटचे उपविभागीय अधिकारी राठोड अश्विन बाबूशिंगा यांनी सांगितले, "आम्ही यापूर्वी आठ हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश दिले होते. काल घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर आणि मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांचे पालन करून तसेच जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने आम्ही आज आणखी 15 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी 'कौशिकी अमावस्या' लक्षात घेता, सुरक्षेचे भक्कम निकष सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही तारापीठातील प्रत्येक हॉटेलचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करत आहोत."

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TAGGED:

TARAPITH FIRE INCIDENT
BIRBHUM ADMINISTRATION
TARAPITH HOTEL FIRE
तारापीठ आग दुर्घटना
HOTELS CLOSED IN TARAPITH

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