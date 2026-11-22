कान टोचण्याच्या समारंभावरून परतताना कारचा अपघात; 8 जणांचा मृत्यू
तामिळनाडूमध्ये कारची झाडाला धडक झाल्यानं 8 जणांचा मृत्यू झाला. अपघातामुळे आनंद साजरा करणाऱ्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
Published : November 22, 2026 at 7:48 PM IST
त्रिची (चेन्नई)- तामिळनाडूमध्ये रविवारी भीषण रस्ते अपघात घडला आहे. त्रिचीमधील मुसिरीजवळ कारची झाडाला धडक बसल्यानं आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात एवढा भीषण होता की त्यांना जीव वाचविण्याची संधीदेखील मिळाली नाही. चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून तपास करण्यास सुरुवात केली आहे.
तंजावर जिल्ह्यातील तिरुक्कट्टुपल्ली येथील माणिक्कम, सांगिली, मुरुगन, राजेश, शक्तीवेल आणि सुब्रमण्यम यांच्यासह एकूण दहा व्यक्ती एका विटांच्या भट्टीत काम करत होत्या. २२ नोव्हेंबर रोजी, हे सर्वजण कान टोचण्याच्या धार्मिक समारंभाला उपस्थित राहण्यासाठी आपल्या मूळ गावी असलेल्या तिरुक्कट्टुपल्ली येथून कारनं नमक्कल जिल्ह्यात गेले होते. कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर घरी परतत असताना कार थुरैयूर-मुसिरी महामार्गावर जेम्बुनाथपुरमजवळ पोहोचली. त्यावेळी वाहन चालकाचे नियंत्रण सुटले. त्याचा परिणाम म्हणून चारचाकीची झाडाला कारची वेगात धडक बसली.
घटनास्थळी पाच जणांचा जागीच मृत्यू - भीषण अपघातात कारचे प्रचंड नुकसान झालं आहे. तर माणिक्कम, सांगिली, मुरुगन, राजेश आणि पावडाई यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर शक्तीवेल आणि सुब्रमण्यमसहित चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर मुसिरी सरकारी रुग्णालयात दाखल करम्यात आलं होतं. मात्र, गंभीर जखमी झालेल्या शक्तीवेल, सुब्रमण्यम आणि सीतारामन यांच्या उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर जेम्बुनाथपुरम पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी मृतदेह हे शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठविले आहेत. या दुर्घटनेबाबत पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. कारवरील नियंत्रण कसं गमाविलं? याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. कान टोचण्याच्या समारंभानंतर संपूर्ण कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
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