कोईम्बतूरमध्ये 10 वर्षांच्या मुलीच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी दोन आरोपींना अटक, मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश
अपहरण आणि हत्येच्या या प्रकरणामुळं परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी मोठा संताप व्यक्त केला आहे.
Published : May 23, 2026 at 8:20 PM IST
कोईम्बतूर : तामिळनाडूतील कोईम्बतूरजवळ एका 10 वर्षीय मुलीच्या अपहरण आणि हत्येप्रकरणी पोलिसांनी दोन मुख्य आरोपींना अटक केली आहे. मुलीचा मृतदेह शुक्रवारी संध्याकाळी सापडला होता. दरम्यान, याप्रकरणी मुख्यमंत्री विजय यांनी सांगितलं की, दोषींना कठोर शिक्षा दिली जाईल. असं गुन्हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत. तसंच या प्रकरणात सरकार आवश्यक कारवाई करेल, असंही ते म्हणाले. तसंच राष्ट्रीय महिला आयोगानं देखील 10 वर्षांच्या मुलीच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी निर्देश जारी केले आहेत. तर विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यासह अनेक लोकांनी आवाहन केलं आहे की, या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा देण्यात यावी आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यात यावी.
मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाई करण्याचे आदेश : मुख्यमंत्री विजय यांनी सांगितलं की, "पोलीस विभागाला या प्रकरणाचा जलदगतीनं तपास करून योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी तामिळनाडू सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल," असं आश्वासन त्यांनी दिलं. तसंच या प्रकरणी सोशल मीडियावर निवेदन जारी करताना मुख्यमंत्री विजय यांनी शोक व्यक्त केला. ते म्हणाले, "काल कोईम्बतूरमध्ये एका 10 वर्षांच्या मुलीसोबत घडलेल्या भीषण घटनेनं मला तीव्र दुःख आणि धक्का बसला आहे. अशी अमानवीय आणि अक्षम्य गुन्हेगारी कृत्ये आपल्या समाजात कधीही स्वीकारली जाणार नाहीत."
किराणा दुकानातून परत आली नाही : सुलूरजवळील पल्लापलायम येथील पीडित मुलगी 21 मे रोजी संध्याकाळी जवळच्या किराणा दुकानात गेली होती. पण घरी परतली नाही. त्यानंतर परिसरात तिचा शोध घेतल्यानंतर, तिचे आई-वडील किराणा दुकानात गेले. त्यावेळी एका दुचाकीवरून आलेल्या अनोळखी व्यक्तीनं तिला आपल्यासोबत नेल्याचं तिथं त्यांना सांगण्यात आलं. त्यामुळं पालकांनी तत्काळ सुलूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला. शोध मोहिमेदरम्यान, शुक्रवारी कन्नमपलयम तलावाच्या धरणाजवळ मुलीचा मृतदेह सापडला. तिच्या शरीरावर अनेक जखमा होत्या. दरम्यान, आरोपींनी मुलीची हत्या करण्यापूर्वी तिच्यावर अत्याचार केला होता का?, हे निश्चित करण्यासाठी पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवला. यानंतर शवविच्छेदनानंतर मुलीचा मृतदेह तिच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
पीडितेला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी आंदोलन : दरम्यान, अपहरण आणि हत्येच्या या प्रकरणामुळं परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी मोठा संताप व्यक्त केला आहे. तसंच याप्रकरणी मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं सुरू झाली आहेत. पीडितेला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी, मुलीच्या कुटुंबीयांनी सुलूर पोलीस ठाण्यासमोरील रस्ता अडवून आंदोलन केले. हे आंदोलन रात्री 9.30 च्या सुमारास सुरू झाले आणि सकाळपर्यंत नऊ तासांहून अधिक काळ चालले, ज्यामुळे प्रशासनाला वाहतूक वळवावी लागली.
अपहरण आणि हत्या प्रकरणी दोन जणांना अटक : या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी मुलीचं अपहरण करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी एका स्थानिक व्यक्तीला अटक केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्या व्यक्तीच्या कबुलीजबाबाच्या आधारे, पोलिसांनी त्याला गुन्ह्यात मदत केल्याच्या आरोपावरून आणखी एका आरोपीसह अटक केली आहे. दरम्यान, पीडितेच्या नातेवाईकांनी आरोप केला आहे की, मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. तिचा चेहरा आणि शरीराचे काही भाग अत्यंत विद्रूप करण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला. तसंच आरोपींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पश्चिम विभागाच्या आयजी राम्या भारती, उपमहानिरीक्षक समिनाथन आणि कोईम्बतूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक भवन कुमार यांच्या देखरेखीत सुलूरमध्ये 300 हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
पोलिसांनी तपासासाठी आरोपींना घटनास्थळी नेलं होतं : दरम्यान, पोलिसांनी अटक केलेल्या दोन्ही आरोपींना पुढील तपासासाठी घटनास्थळी नेले होते. त्यावेळी चौकशीदरम्यान एका आरोपीनं जवळच्या कंपाऊंडच्या भिंतीवरून उडी मारून पोलीस कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या प्रयत्नात त्याचा हात आणि पाय फ्रॅक्चर झाला. त्यानंतर त्याला उपचारासाठी कोईम्बतूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तर दुसऱ्या आरोपीला सुलूर न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयात न्यायाधीश अरुणकुमार यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी न्यायालयानं पुढील तपासासाठी त्याला 27 मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
