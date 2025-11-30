तामिळनाडू राजभवन आता 'मक्कल भवन' म्हणून ओळखलं जाणार; केंद्राची मंजुरी!
तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला होता.
Published : November 30, 2025 at 6:01 PM IST
चेन्नई : तामिळनाडूमधील राज्यपालांच्या निवासस्थानाचं म्हणजेच राजभवनाचं नाव आता लोकभवन (मक्कल भवन) असं करण्यात येणार आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्रीय गृह मंत्रालयानं या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या अधिकृत निवासस्थानाला 'राजभवन' असं म्हटलं जातं. तामिळनाडूमधील राजभवन हे चेन्नईतील गिंडी इथं आहे.
मक्कलचा अर्थ लोक : गेल्या ऑगस्टमध्ये दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात राज्यपालांची एक परिषद झाली. या परिषदेत उपस्थित असलेले तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी राजभवनाचं नाव बदलून लोकभवन करण्याची विनंती केली होती. राज्यपाल लोकांची सेवा करतात, त्यामुळं राजभवन हे लोकांसाठी एक कार्यालय असावं आणि त्याचं प्रतीक म्हणून राजभवनाचं नाव मक्कल भवन असं ठेवण्यात यावं, अशी विनंती राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी केली होती. दरम्यान, मक्कल हा एक तमिळ शब्द आहे, ज्याचा अर्थ 'लोक' असा होतो.
लोकभवन असं नाव करण्यास मंजुरी : केंद्रीय गृह मंत्रालयानं तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यानुसार, गृह मंत्रालयानं राज्यांच्या राज्यपालांच्या निवासस्थानाचं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपराज्यपालांच्या निवासस्थानांचे, ज्यांना सध्या राजभवन (वसाहतकालीन प्रथा) असं म्हटलं जातं, त्यांचं नाव लोकभवन असं करण्यास मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनुसार, भारतातील सर्व राज्यांच्या राज्यपालांच्या निवास्थानांना म्हणजेच राजभवनला आता अधिकृतपणे लोकभवन असं म्हटलं जाईल. चेन्नईतील गिंडी इथं असलेल्या तमिळनाडू राजभवनाला मक्कल भवन असंही संबोधलं जाईल.
बंगालच्या राजभवनाचं नाव लोकभवन असं करण्यात आलंय : दरम्यान, याआधी शनिवारी (29 नोव्हेंबर) पश्चिम बंगालच्या कोलकाता येथील राजभवनाचं नाव लोकभवन असं ठेवण्यात आलं. एका अधिकृत अधिसूचनेत, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी सांगितलं की, "25 नोव्हेंबर 2025 रोजी गृह मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रानुसार, कोलकाता राजभवन, फ्लॅगस्टाफ हाऊस आणि दार्जिलिंग येथील राजभवनाचं नाव बदलून लोकभवन असं ठेवण्यात आलं आहे. ही अधिसूचना तात्काळ लागू करण्यात आली आहे."
