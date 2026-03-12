तीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या एका मजुराला मृत्युदंडाची शिक्षा, तामिळनाडूमधील घटना
न्यायालयाने तीन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका मजुराला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
Published : March 12, 2026 at 8:29 PM IST
तिरुनेलवेली (तामिळनाडू) : नेल्लोर जिल्ह्यातील पोक्सो विशेष न्यायालयाने तीन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका मजुराला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा सुनावलेल्या मजुराचे नाव आनंद शेखर असून तो 41 वर्षांचा असल्याचं म्हटलं जात आहे. 2023 मध्ये तीन अल्पवयीन मुलींना आपल्या घरी नेलं आणि त्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केला, असा आरोप आनंद शेखर याच्यावर करण्यात आला होता.
पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होता : आनंद शेखरनं त्यावेळी त्या मुलींना घटनेबद्दल कोणालाही सांगितलं तर जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळं घाबरलेल्या मुलींनी कोणालाही सांगितलं नाही, परंतु त्यांचं वर्तन बदलू लागले. तेव्हा मुलींच्या पालकांना हे लक्षात आले आणि त्यांनी मुलींची चौकशी केली. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या क्रूरतेची संपूर्ण माहिती दिली. या घटनेनंतर कुटुंबाने पलयमकोट्टई महिला पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी मजूर आनंद शेखरविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आणि त्याला अटक केली होती.
मुलींना प्रत्येकी 7 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश : नेल्लोर जिल्हा पोक्सो विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर, पोक्सो न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश कुमार यांनी गुरुवार, 12 मार्च रोजी आपला निकाल दिला. समाजात होणारा हा एक अत्यंत दुर्मीळ प्रकार असल्याचं न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात म्हटलं. तसंच त्यांनी निष्पाप मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या आनंद शेखरला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. याशिवाय, न्यायाधीशांनी तमिळनाडू सरकारला तीन पीडित मुलींना प्रत्येकी 7 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर, आनंद शेखरला कडक पोलीस बंदोबस्तात तुरूगांत येण्यात आले.
