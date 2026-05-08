विजय थलपती उद्या मुख्यमंत्रिपदाची घेणार शपथ; समर्थक आमदारांच्या पाठिंब्यांचं पत्र राज्यपालांकडं सादर
टीव्हीचे अध्यक्ष विजय यांनी चेन्नई येथील राजभवनात जाऊन तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांची भेट घेतली. त्यांनी मित्रपक्ष आणि अपक्ष समर्थकांची पाठिंब्याची पत्रे सादर केली.
Published : May 8, 2026 at 9:20 PM IST
Updated : May 8, 2026 at 9:28 PM IST
चेन्नई- अभिनेते आणि 'तामिळगा वेट्री कझगम' (TVK) पक्षाचे प्रमुख सी. जोसेफ विजय यांनी शुक्रवारी राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करण्याचा औपचारिक दावा केला. काही विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवल्यानंतर 234 सदस्यांच्या विधानसभेत त्यांनी बहुमता आकडा गाठला आहे.
23 एप्रिल रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यानं (खंडित जनादेशामुळे) निर्माण झालेल्या तीव्र राजकीय अनिश्चिततेच्या वातावरणात ही घडामोड समोर आली आहे. या निवडणुकांचे निकाल 4 मे रोजी जाहीर करण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शपथविधी समारंभ शनिवारी सकाळी 11 वाजता चेन्नई येथे होण्याची शक्यता आहे.
23 एप्रिल रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनतेनं कोणत्याही एका पक्षाला पूर्णपणे बहुमत न दिल्यानं तामिळनाडूमध्ये स्थापन करण्याचा पेच निर्माण झाला होता. काही दिवस कोणत्या पक्षाची सत्ता स्थापन होणार, याबाबत असलेली राजकीय अनिश्चितता आज संपुष्टात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकांमध्ये 108 जागा जिंकून 'टीव्हीके' (TVK) हा पक्ष तामिळनाडूमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. मात्र, बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी टीव्हीकेला कसरत करावी लागली. काँग्रेसच्या नव्यानं निवडून आलेल्या पाच आमदारांनी 'टीव्हीके'च्या प्रमुखाला आपला सर्वप्रथम पाठिंबा जाहीर केला. शुक्रवारी संध्याकाळी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) या पक्षांनीही 'टीव्हीके'च्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापनेच्या प्रयत्नांना औपचारिक पाठिंबा जाहीर केला. या चारही पक्षांचे नवीन विधानसभेत प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. यामुळे विजय यांच्या आघाडीची एकूण सदस्यसंख्या 120 आमदारांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे बहुमताहून अधिक आमदारांचा विजय यांना पाठिंबा मिळाला आहे.
राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर विजय यांनी चेन्नई येथील 'सीपीआय'च्या (CPI) राज्य मुख्यालयाला भेट दिली. सरकार स्थापन करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी डाव्या विचारसरणीच्या या पक्षांच्या नेत्यांचे प्रत्यक्ष भेटून आभार मानले आहेत. तामिळनाडूमधील राज्यातील राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करणे आणि दीर्घकाळ चालणारी अनिश्चितता टाळणे, यासाठी पाठिंबा दिल्याचं सीपीआयनं म्हटलं आहे. दोन विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणूक जिंकणाऱ्या विजय यांना एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. टीव्हीके पक्ष औपचारिकपणे राजकारणात उतरून एक वर्षही पूर्ण होण्यापूर्वीच विजय हे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात हा चर्चेचा विषय ठरत आहे.
