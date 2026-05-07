'टीव्हीके'ला सत्तास्थापनेचं आमंत्रण देण्यास राज्यपालांचा नकार, शपथविधी सोहळ्याला होणार उशीर
टीव्हीकेला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला.
Published : May 7, 2026 at 10:35 AM IST
Updated : May 7, 2026 at 11:00 AM IST
चेन्नई : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. व्ही. अर्लेकर यांनी विजय यांच्या 'तामिळगा वेत्री कळघम' पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यास नकार दिला. त्यामुळं आज (7 मे) होणारा शपथविधी सोहळा रद्द होण्याची शक्यता आहे. सत्तास्थापनेसाठी लागणाऱ्या बहुमताच्या गणितावरुन अडलं असल्याची माहिती समोर येत आहे.
118 जागांचं बहुमत पाहिजे - नुकत्याच झालेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीकेनं 34.92 टक्के मतांसह 108 जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवलं. सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 118 जागांचं बहुमत मिळवण्यात हा पक्ष अजूनही कमी आहे.
विजय दोन जागांवर निवडून आले - विजय यांनी पेरंबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व या दोन्ही जागांवरून निवडणूक लढवली आणि दोन्ही जिंकल्या, त्यामुळं त्यांना एक जागा सोडावी लागणार असल्यानं, पक्षाचं प्रभावी संख्याबळ 107 पर्यंत होईल. त्यामुळं बहुमतासाठी आणखी 11 आमदारांची आवश्यकता असेल.
'टीव्हीके'ला कोणी दिला पाठिंबा? - निवडणुकीच्या निकालानंतर टीव्हीकेला कोणते पक्ष पाठिंबा देतील याबद्दलच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. टीव्हीकेनं काँग्रेस, दोन कम्युनिस्ट पक्ष आणि विदुथलाई चिरुथैगल कची यांच्याकडं पाठिंबा मागितला होता. द्रविड मुन्नेत्र कळघमसोबतची आपली दहा वर्षांची युती तोडून काँग्रेसनं टीव्हीकेला पाठिंबा देऊ केला आहे.
सत्तास्थापनेसाठी राज्यपालांचा नकार? - राज्यपालांनी टीव्हीकेला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यास नकार दिला असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळं शपथविधीचा नियोजित सोहळा होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान, व्हीसीकेचे अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन यांनी सांगितलं की, टीव्हीकेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर घेतला जाईल.
राज्यपालांची घेतली होती भेट - विजय यांनी सोमवारी राजभवनात राज्यपालांची भेट घेतली आणि त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण देणारे पत्र सादर केले. या भेटीनंतर, जवाहरलाल नेहरू इनडोअर स्टेडियममध्ये शपथविधी सोहळ्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त होते.
