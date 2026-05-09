ठरलं तर मग...! TVK प्रमुख विजय थलपती उद्या दुपारी घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ
तामिळनाडू सरकार स्थापनेचा तिढा अखेर सुटला आहे. TVK प्रमुख विजय थलपती यांचा मुख्यमंत्रिपदी उद्या दुपारी शपथविधी होणार आहे.
Published : May 9, 2026 at 8:25 PM IST
चेन्नई - TVK प्रमुख विजय थलपती उद्या दुपारी 3.15 वाजता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्यासोबतच आणखी 9 मंत्रीही शपथ ग्रहण करतील.
तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापनेबाबत असलेली अनिश्चितता, अनेक दिवसांच्या राजकीय नाट्यानंतर अखेर शनिवारी संपुष्टात आली. DMK चे मित्रपक्ष असलेल्या VCK आणि IUML यांनी विजय यांच्या नेतृत्वाखालील TVK ला "बिनशर्त पाठिंबा" जाहीर केला. त्यामुळे TVK ला सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला संख्याबळ गाठणे शक्य झाले. असं असलं तरी, 234 सदस्यांच्या विधानसभेत या पक्षाला केवळ काठावरचं बहुमत प्राप्त झालं आहे.
दोन जागा असलेल्या आणि थिरुमावलवन यांच्या नेतृत्वाखालील 'विदुथलाई चिरुथैगल काची' (VCK) या पक्षाने अखेर पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर, या तामिळनाडूच्या सरकार स्थापनेतील उत्कंठा संपली. या पक्षाने TVK ला बराच काळ तंगवत ठेवले होते आणि आपल्या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा घडवून आणली होती. डाव्या पक्षांचा (Left parties) जुना मित्रपक्ष असलेल्या VCK ने, शुक्रवारी विजय यांना पाठिंबा जाहीर करणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या भूमिकेशी सुसंगतच आपला निर्णय असेल, असं यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं.
VCK ने विजय यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही वेळातच, DMK चा आणखी एक मित्रपक्ष असलेल्या IUML ने देखील TVK ला आपला पाठिंबा जाहीर केला. IUML चे विधानसभेत दोन आमदार आहेत. या दोन लहान पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे, TVK च्या बाजूने असलेलं संख्याबळ वाढून 120 वर पोहोचलं. 234 सदस्यांच्या तामिळनाडू विधानसभेत साध्या बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 118 या आकड्यापेक्षा हे संख्याबळ केवळ दोननेच अधिक आहे.
