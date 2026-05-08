तामिळनाडूत सत्तेचा 'विजय'रथ रोखण्यासाठी DMK-AIADMK युतीची शक्यता, 'हे' आहेत पर्याय

Published : May 8, 2026 at 1:15 PM IST

चेन्नई (तामिळनाडू) - तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापनेचा मुद्दा अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. राज्यात कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत नसल्यामुळे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग अद्याप निश्चित झालेला नाही. अशा परिस्थितीत तामिळनाडूमध्ये धक्कादायक राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.

अभिनेते विजय आणि त्यांचा पक्ष 'तमिळगा वेत्री कळघम' (टीव्हीके) हा तमिळनाडूतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, परंतु त्यांना बहुमत मिळवता आले नाही. काँग्रेसने विजय यांच्या टीव्हीकेला पाठिंबा दिला असला तरी, सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बहुमताचा आकडा गाठण्यात ते अजूनही कमी आहेत. त्यामुळे सरकार स्थापनेचा मार्ग अस्पष्ट आहे.

विजय यांच्या पक्षाला काँग्रेसने पाच आमदारांचा पाठिंबा जाहीर केला आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी विजय यांनी राज्यपालांची दोनदा भेट घेतली आहे, परंतु राज्यपालांनी अद्याप त्यांना मंजुरी दिलेली नाही. राज्यपालांनी विजय यांच्याकडे त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या 118 आमदारांची यादी मागितली आहे.

दरम्यान, जयललिता यांच्या निधनानंतर सलग चार निवडणुका हरलेला एआयएडीएमके पक्ष आपले राजकीय अस्तित्व वाचवण्यासाठी टीव्हीकेसोबतच्या आघाडीचा विचार करत आहे. भाजपा आणि एआयएडीएमके यांची युती असल्याने विजय हे त्यांच्यासोबत हातमिळवणी करण्यास तयार नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनुसार समोर आली आहे.

तामिळनाडूतील विजयामुळे आणि काँग्रेससोबत हातमिळवणी करण्याच्या निर्णयामुळे डीएमके नाराज आहे, तर भाजपादेखील नाराज आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवणे हे भाजपाचे धोरण आहे, तर एआयएडीएमके वेगळेच धोरण अवलंबत आहे. जर एआयएडीएमके एनडीएतून बाहेर पडली, तर तामिळनाडूमध्ये ती कोणासोबत युती करेल? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

भाजपासोबत एआयएडीएमकेची युती असल्यामुळे विजय यांचा पक्ष टीव्हीके त्यांचा पाठिंबा घेणे टाळत आहे. यामागील कारण असे आहे की, निवडणुकीदरम्यान विजय यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, डीएमके हा त्यांचा राजकीय प्रतिस्पर्धी आहे आणि भाजपा हा त्यांचा वैचारिक प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे, भाजपासोबतची युती तुटल्यानंतर विजय यांना एआयएडीएमकेसोबत सरकार स्थापन करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

सर्वात महत्त्वाचं, विजय यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एआयएडीएमके आणि डीएमके यांच्या युतीचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. यावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

